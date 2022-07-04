Украинские бойцы затрофеили российский БМП-3. ВИДЕО

Украинские воины захватили вражеский БМП-3 в исправном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети бойцы опубликовали фрагмент "распаковки" трофея и проверки его технического состояния.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Доступ к воде имеют только 3% мариупольцев, - Андрющенко. ВИДЕО