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Украинские бойцы затрофеили российский БМП-3. ВИДЕО

Украинские воины захватили вражеский БМП-3 в исправном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети бойцы опубликовали фрагмент "распаковки" трофея и проверки его технического состояния.

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трофеи (180)


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имперский "ленд-лиз". Добре).
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04.07.2022 13:34 Ответить
Героям слава !!!
Бережи вас Господь та всі святі
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04.07.2022 13:41 Ответить
Це був "жест доброй моли" від екіпажу БМП. (але це не точно)
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04.07.2022 13:41 Ответить
 
 