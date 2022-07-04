Украинские бойцы затрофеили российский БМП-3. ВИДЕО
Украинские воины захватили вражеский БМП-3 в исправном состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети бойцы опубликовали фрагмент "распаковки" трофея и проверки его технического состояния.
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