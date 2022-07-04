Доступ к воде имеют только 3% мариупольцев, - Андрющенко. ВИДЕО
Во временно оккупированном Мариуполе проблема воды остается основной.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Проблема воды остается главной проблемой города. Мариупольцы вынуждены утром преодолевать километры, чтобы попасть в очереди в пунктах набора воды. Если повезет набрать. Воду собирают везде, включая канализационные колодцы, где появилась вода после экспериментов с водоснабжением. Вода минимально-допустимого качества в городе недоступна. Вообще, доступ к воде имеют до трех процентов мариупольцев", — рассказал Андрющенко.
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