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Доступ к воде имеют только 3% мариупольцев, - Андрющенко. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе проблема воды остается основной.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Проблема воды остается главной проблемой города. Мариупольцы вынуждены утром преодолевать километры, чтобы попасть в очереди в пунктах набора воды. Если повезет набрать. Воду собирают везде, включая канализационные колодцы, где появилась вода после экспериментов с водоснабжением. Вода минимально-допустимого качества в городе недоступна. Вообще, доступ к воде имеют до трех процентов мариупольцев", — рассказал Андрющенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты начали сбор урожая в Мариупольском районе. Фактически - кражу у агрохолдингов и фермеров, - Андрющенко. ФОТО

Мариуполь (5713) оккупация (10143) водоснабжение (722) вода (918) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+4
Сначала голосуешь за ОПЗЖ и Шария, зовешь хутина, а потом приходит руцкий мир, очевидные вещи...
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04.07.2022 13:44
+3
Прикольно, - разминировали подходы к городу, сдали его вместе с населением без воды, еды и медикаментов. А теперь наблюдают за происходящим с людьми через андрущенко, институты изучения войны, ми 6, Штази, ЦРУ и Пентагон, как люди дохнут от холеры и ползают на брюхе за буханку хлеба и стакан технической воды.
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04.07.2022 13:27
+2
Ти хронографію цієї війни знаєш?
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04.07.2022 13:49
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Русский мир пришёл бл@дь..... Освободители.........
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04.07.2022 13:21 Ответить
маріупольців набирают в русармію -- нахера вони лишалися
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04.07.2022 13:26 Ответить
Ти хронографію цієї війни знаєш?
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04.07.2022 13:49 Ответить
Прикольно, - разминировали подходы к городу, сдали его вместе с населением без воды, еды и медикаментов. А теперь наблюдают за происходящим с людьми через андрущенко, институты изучения войны, ми 6, Штази, ЦРУ и Пентагон, как люди дохнут от холеры и ползают на брюхе за буханку хлеба и стакан технической воды.
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04.07.2022 13:27 Ответить
Сначала голосуешь за ОПЗЖ и Шария, зовешь хутина, а потом приходит руцкий мир, очевидные вещи...
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04.07.2022 13:44 Ответить
Сначала пишешь херню, потом опять пишешь одну и ту же херню про какие то голосования. Город взяли в кольцо на шестой день, бомбить начали уже 24 , никого не эвакуировали, все остались в городе, под обстрелами, погибло около 22 тысяч человек, оккупанты и сейчас держат 10 тысяч мариупольцев в лагерях, в заточении и тут ты такой, как ромашка на лугу, в безопасном тылу, раскрылся. Вот тебе Мариуполь, проспект Мира, марш в честь освобождения города Азовом.иы им расскажи про свои голосования. Из них многих убили рашисты, многие бежали и многие вынуждены были остаться, не но говоря о тех кто не о силой вывезли в кацапляндию. Но тебе видней, со своими напоминаниями.
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04.07.2022 17:49 Ответить
А ты хронологию еще раньше начинай считать, с Оманов и майских шашлычков...
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04.07.2022 14:31 Ответить
лица у освобождённых не радостные
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04.07.2022 13:55 Ответить
Мне кажется, что все е, кто остался в Мариуполе счастливы, потому что вокруг русский мир
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04.07.2022 14:16 Ответить
В цьому винувата центральна влада, яка спокійнесенько живе, водичку має, їжу, хороми свої і гуляє свободно по Києву!!! Наказ на розмінування чонгару, не бажання бачити ударне угруповання в Криму, повна здача Херсонщини, а за нею Запоріжжя і Маріуполь пав через клятий тонесенький перешийок!!!!!!!
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04.07.2022 15:45 Ответить
Нам полицейский говорил что днр хорошо били, если бы не было окружения хрен бы они город взяли
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04.07.2022 17:50 Ответить
 
 