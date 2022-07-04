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Доступ до води мають лише 3% маріупольців, - Андрющенко. ВIДЕО

В тимчасово окупованому Маріуполі води проблема води залишається основною.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Проблема води залишається головною проблемою міста. Маріупольці змушені зранку долати кілометри, аби потрапити в черги в пунктах набору води. Якщо пощастить набрати. Воду збирають скрізь, включаючи каналізаційні колодязі, де з’явилась вода після експериментів з водопостачанням. Вода мінімально-допустимої якості в місті недоступна. Взагалі доступ до води мають до трьох процентів маріупольців", - розповів Андрющенко.

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Автор: 

Маріуполь (3231) окупація (6694) водопостачання (833) вода (1178) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+4
Сначала голосуешь за ОПЗЖ и Шария, зовешь хутина, а потом приходит руцкий мир, очевидные вещи...
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04.07.2022 13:44
+3
Прикольно, - разминировали подходы к городу, сдали его вместе с населением без воды, еды и медикаментов. А теперь наблюдают за происходящим с людьми через андрущенко, институты изучения войны, ми 6, Штази, ЦРУ и Пентагон, как люди дохнут от холеры и ползают на брюхе за буханку хлеба и стакан технической воды.
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04.07.2022 13:27
+2
Ти хронографію цієї війни знаєш?
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04.07.2022 13:49
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Русский мир пришёл бл@дь..... Освободители.........
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04.07.2022 13:21 Відповісти
маріупольців набирают в русармію -- нахера вони лишалися
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04.07.2022 13:26 Відповісти
Ти хронографію цієї війни знаєш?
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04.07.2022 13:49 Відповісти
Прикольно, - разминировали подходы к городу, сдали его вместе с населением без воды, еды и медикаментов. А теперь наблюдают за происходящим с людьми через андрущенко, институты изучения войны, ми 6, Штази, ЦРУ и Пентагон, как люди дохнут от холеры и ползают на брюхе за буханку хлеба и стакан технической воды.
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04.07.2022 13:27 Відповісти
Сначала голосуешь за ОПЗЖ и Шария, зовешь хутина, а потом приходит руцкий мир, очевидные вещи...
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04.07.2022 13:44 Відповісти
Сначала пишешь херню, потом опять пишешь одну и ту же херню про какие то голосования. Город взяли в кольцо на шестой день, бомбить начали уже 24 , никого не эвакуировали, все остались в городе, под обстрелами, погибло около 22 тысяч человек, оккупанты и сейчас держат 10 тысяч мариупольцев в лагерях, в заточении и тут ты такой, как ромашка на лугу, в безопасном тылу, раскрылся. Вот тебе Мариуполь, проспект Мира, марш в честь освобождения города Азовом.иы им расскажи про свои голосования. Из них многих убили рашисты, многие бежали и многие вынуждены были остаться, не но говоря о тех кто не о силой вывезли в кацапляндию. Но тебе видней, со своими напоминаниями.
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04.07.2022 17:49 Відповісти
А ты хронологию еще раньше начинай считать, с Оманов и майских шашлычков...
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04.07.2022 14:31 Відповісти
лица у освобождённых не радостные
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04.07.2022 13:55 Відповісти
Мне кажется, что все е, кто остался в Мариуполе счастливы, потому что вокруг русский мир
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04.07.2022 14:16 Відповісти
В цьому винувата центральна влада, яка спокійнесенько живе, водичку має, їжу, хороми свої і гуляє свободно по Києву!!! Наказ на розмінування чонгару, не бажання бачити ударне угруповання в Криму, повна здача Херсонщини, а за нею Запоріжжя і Маріуполь пав через клятий тонесенький перешийок!!!!!!!
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04.07.2022 15:45 Відповісти
Нам полицейский говорил что днр хорошо били, если бы не было окружения хрен бы они город взяли
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04.07.2022 17:50 Відповісти
 
 