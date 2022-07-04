Доступ до води мають лише 3% маріупольців, - Андрющенко. ВIДЕО

В тимчасово окупованому Маріуполі води проблема води залишається основною.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Проблема води залишається головною проблемою міста. Маріупольці змушені зранку долати кілометри, аби потрапити в черги в пунктах набору води. Якщо пощастить набрати. Воду збирають скрізь, включаючи каналізаційні колодязі, де з’явилась вода після експериментів з водопостачанням. Вода мінімально-допустимої якості в місті недоступна. Взагалі доступ до води мають до трьох процентів маріупольців", - розповів Андрющенко.

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