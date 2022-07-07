Голова райради та мер Білгород-Дністровського побилися на засіданні. ВIДЕО

В Одеській області під час засідання побилися міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан та голова районної ради Григорій Мельниченко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, голова районної ради накинувся на міського голову через те, що той назвав його "наркоманом". Граждан образився і почалася бійка. Присутнім у залі чоловікам довелося докласти зусиль, щоб розняти чиновників.

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