Голова райради та мер Білгород-Дністровського побилися на засіданні. ВIДЕО
В Одеській області під час засідання побилися міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан та голова районної ради Григорій Мельниченко.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, голова районної ради накинувся на міського голову через те, що той назвав його "наркоманом". Граждан образився і почалася бійка. Присутнім у залі чоловікам довелося докласти зусиль, щоб розняти чиновників.
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Топ коментарі
+79 Ksenia VB
показати весь коментар07.07.2022 18:18
+37 Liya #522583
показати весь коментар07.07.2022 18:19
+32 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.07.2022 18:22
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Та ні. За гроші та владу.
"Полицейские и военные нагрянули сегодня на водопад Шипот в Закарпатской области, чтобы вручить повестки. Люди от них убегают в чем мать родила.
Поляна над водопадом является традиционным местом празднования Ивана Купала с 7 по 10 июля.
В этот раз праздничное настроение там будет не у всех."
......это ты сам придумал, или из методички? ......ссылку дай на источник пж.......
https://twitter.com/3munderground/status/1544796142256398336
-Капитан Джек Воробей!
........где и кто нагрянул?..... кто и от кого убегал?........провокатор сраный!.....
а що там у вас у Нікчемщині? Знову відмовляєтесь надати обіцяні 200 БТР Fuchs?
Піди посприяй, плакатика візьми , тільки українською його напиши.
........твой срач непроканал......
.......ну а обосрался -оптекай........
.....и што?.. ....причём здесь военные, полицейские и повестки?.......
Мельниченко (зять Гриневецкого) конечно бОльшее ***** чем Граждан...
Но *****тые обОе.
хоча бійка - це завжди цікаво, коли наші виграють.. хто там наш - хз?..(
********
Гражданская война (с)
хто в курсі вони ватники ?
https://iskra-media.com/grazhdan-vitalij-viktorovich-mer-belgorod-dnestrovskogo-i-byvshij-deputat-gorsoveta/
https://iskra-media.com/melnichenko-grigorij-viktorovich-kandidat-v-deputaty-belgorod-dnestrovskogo-rajsoveta-ot-partii-doveryaj-delam-i-zyat-eks-gubernatora/
https://t.me/AkkermanOfficial/6158
І що за люди вибирають наркоманів та пі-дарасів керувати?
І чого ці люди від таких обранців чекають?!
https://t.me/AkkermanOfficial/6158