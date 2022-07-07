Глава райсовета и мэр Белгород-Днестровского подрались на заседании. ВИДЕО

В Одесской области во время заседания подрались мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан и председатель районного совета Григорий Мельниченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава районного совета набросился на городского голову из-за того, что тот назвал его "наркоманом". Гражданин обиделся и началась потасовка. Присутствующим в зале мужчинам пришлось приложить усилия, чтобы разнять чиновников.

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