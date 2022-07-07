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Глава райсовета и мэр Белгород-Днестровского подрались на заседании. ВИДЕО

В Одесской области во время заседания подрались мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан и председатель районного совета Григорий Мельниченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава районного совета набросился на городского голову из-за того, что тот назвал его "наркоманом". Гражданин обиделся и началась потасовка. Присутствующим в зале мужчинам пришлось приложить усилия, чтобы разнять чиновников.

Внимание! Ненормативная лексика!

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драка (2019) Белгород-Днестровский (39)


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Топ комментарии
+79
За Україну б'ються ?
Та ні. За гроші та владу.
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07.07.2022 18:18
+37
Працювати не можемо, вже 2 години переглядаємо. А повістками карати ряжених у камуфляж будуть?
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07.07.2022 18:19
+32
І оце бидло керує в країні яка знаходиться у стані важкої війни та має великі людські втрати...
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07.07.2022 18:22
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Правила форума Совет форумчан
За Україну б'ються ?
Та ні. За гроші та владу.
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07.07.2022 18:18 Ответить
Ще й під іконою.
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07.07.2022 18:19 Ответить
Ікона - це елемент декору, вони в іншій конфесії.
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07.07.2022 18:26 Ответить
боевые петушки
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07.07.2022 18:31 Ответить
церковна картинка в приміщеннілоя держ. нарад говорить про те, що та підарасня не має державницької позиції... гнати гнид і з районного і з міського рівня.(ще б гундяя з рогами повісили)
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07.07.2022 23:03 Ответить
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07.07.2022 18:20 Ответить
За українські гроші і владу в Україні.
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07.07.2022 19:24 Ответить
Девочки подрались, а если мужчины вперед в армию крошить врага, а не гонять понты перед девчатами.
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07.07.2022 20:17 Ответить
Родина Ломаченко ж, ****
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07.07.2022 18:19 Ответить
Працювати не можемо, вже 2 години переглядаємо. А повістками карати ряжених у камуфляж будуть?
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07.07.2022 18:19 Ответить
не будуть звісно - то така мода щоб крутішими вважали...деякі мисливскі кінжали ще чіпляють...
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07.07.2022 18:30 Ответить
"якщо не крут, треба круто виглядати"
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07.07.2022 18:35 Ответить
Сьогодні що, якесь загострення? Є ще чудове відео, але Цензор його викладати не будет

"Полицейские и военные нагрянули сегодня на водопад Шипот в Закарпатской области, чтобы вручить повестки. Люди от них убегают в чем мать родила.
Поляна над водопадом является традиционным местом празднования Ивана Купала с 7 по 10 июля.
В этот раз праздничное настроение там будет не у всех."
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07.07.2022 18:35 Ответить
...........а что ж на русском то, новость?......
......это ты сам придумал, или из методички? ......ссылку дай на источник пж.......
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07.07.2022 18:43 Ответить
А ти с Німеччини чому па руські шпариш? Там дуже відверте відео, тобі вже є 18+
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07.07.2022 18:58 Ответить
dyrepo tu zvidku vulizlo?
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08.07.2022 07:14 Ответить
Так є 18+, бо ще пришиють мусора розбещення малолітніх

https://twitter.com/3munderground/status/1544796142256398336
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07.07.2022 19:08 Ответить
😁😂
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07.07.2022 20:18 Ответить
-Джек Воробей?
-Капитан Джек Воробей!
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08.07.2022 02:51 Ответить
Шуфріч, це ти? Волонтеришь?

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07.07.2022 19:15 Ответить
......."Полицейские и военные нагрянули сегодня на водопад Шипот в Закарпатской области, чтобы вручить повестки. Люди от них убегают в чем мать родила."
........где и кто нагрянул?..... кто и от кого убегал?........провокатор сраный!.....
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07.07.2022 20:02 Ответить
Ааа, то ти не добачаєш і вважаєш, що вони просто прийшли підглядати за нудістами. Твої колегі, збоченці.

а що там у вас у Нікчемщині? Знову відмовляєтесь надати обіцяні 200 БТР Fuchs?
Піди посприяй, плакатика візьми , тільки українською його напиши.
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07.07.2022 20:20 Ответить
.......угомонись, троляка сраный......
........твой срач непроканал......
.......ну а обосрался -оптекай........
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07.07.2022 21:00 Ответить
Die ist vom kurzem angemeldet worden und ihre posten/nachrichten sind verdächtig proukrainisch, was kein verbechen ist. nur google-übersetzter bei ihr funktioniert anscheinend nicht perfekt...genau wie ganze parasha.
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08.07.2022 07:16 Ответить
https://zakarpattya.net.ua/News/98227-Na-Zakarpatti-neformaly-na-Shypoti-sviatkuvaly-Ivana-Kupala-FOTO
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07.07.2022 19:05 Ответить
........"На Закарпатті неформали на Шипоті святкували Івана Купала (ФОТО)"...

.....и што?.. ....причём здесь военные, полицейские и повестки?.......
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07.07.2022 20:05 Ответить
Все на нервах...
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07.07.2022 18:21 Ответить
После выборов начинали хорошо...
Мельниченко (зять Гриневецкого) конечно бОльшее ***** чем Граждан...
Но *****тые обОе.
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07.07.2022 18:26 Ответить
Из той серии, когда за них никто не голосовал, но они прошли.
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07.07.2022 18:34 Ответить
Граждан від опзж. теж фрукт.
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07.07.2022 18:34 Ответить
Он вступил (в прямом смысле) в эту партию перед самими выборами и сразу вышел из нее после того, как его избрали...
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07.07.2022 18:39 Ответить
І оце бидло керує в країні яка знаходиться у стані важкої війни та має великі людські втрати...
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07.07.2022 18:22 Ответить
ce esho nichevo - na rashku gljante - kto tam kerue
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07.07.2022 18:26 Ответить
візитівка Білгород-Дністровського - боксери, наркомани і пдрси?..
хоча бійка - це завжди цікаво, коли наші виграють.. хто там наш - хз?..(
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07.07.2022 18:22 Ответить
считаю, мэр победил по очкам.
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07.07.2022 18:23 Ответить
по очку
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07.07.2022 18:25 Ответить
побилися міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан та голова районної ради Григорій Мельниченко
********
Гражданская война (с)
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07.07.2022 18:24 Ответить
Похоже они оба наркоманы. Гнать таких на фронт нужно.
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07.07.2022 18:25 Ответить
Есть теория про латентность.... Ну, вы знаете...
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07.07.2022 18:26 Ответить
хиба и хочемо програти війну. На фронті треба бути не тільки сильним ще й розумним. А там велике брюхо і нуль мозгів.
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07.07.2022 18:33 Ответить
Высокие отношения
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07.07.2022 18:26 Ответить
высокие отношения...высокие!) представляю если бы на месте того ушлепка-мера Белгород-Днестровского был наш педалик, то куда бы второй утырок отлетел бы...к Приднестровью точно
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07.07.2022 18:28 Ответить
Ломаченко бы справился...
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07.07.2022 18:32 Ответить
Це приклад влади при Щеневтікові..
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07.07.2022 18:30 Ответить
О! Уже БоНеВтіка перейменували в ЩеНеВтіка. Наслідки "звільнення України від окупантів" - погляд в майбутнє...
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07.07.2022 18:36 Ответить
лишечко, а звідки у нього фотографії такі?
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07.07.2022 18:31 Ответить
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07.07.2022 21:40 Ответить
Бидло тупоголове !
хто в курсі вони ватники ?
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07.07.2022 18:36 Ответить
https://t.me/AkkermanOfficial/6158
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07.07.2022 18:46 Ответить
Обоє рябоє. Мер - ОПеЗаЖопнік, а голова райради, - колишній мєнт, зять губернатора-рига Гриневецького, підозрюваний у бандитсько-кримінальних злочинах.

https://iskra-media.com/grazhdan-vitalij-viktorovich-mer-belgorod-dnestrovskogo-i-byvshij-deputat-gorsoveta/

https://iskra-media.com/melnichenko-grigorij-viktorovich-kandidat-v-deputaty-belgorod-dnestrovskogo-rajsoveta-ot-partii-doveryaj-delam-i-zyat-eks-gubernatora/
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07.07.2022 18:46 Ответить
Ну - у випадку, коли це наклеп - чоловікові варто звернуться зі скаргою до суду, добиться порушення справи і пройти експертне дослідження Якщо не подасть - фактично визнає що він - наркоман! Тоді чого треба затіювать бійку? Щоб публічно, опосередковано, підтвердить інформацію про свою наркоманію?
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07.07.2022 18:41 Ответить
Масовий виїзд москворотих лінгво-імбецилів з України в козло-рашку суттєво підвищить середній IQ в обох країнах.
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07.07.2022 19:07 Ответить
Красномовно..
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07.07.2022 19:37 Ответить
Почему на русском в том числе и матом? Оба госслужащие при исполнении служебных обязанностей дерутся маты гнут обвиняют друг друга в нетрадиционной сексуальной ориентации короче уволить нах
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07.07.2022 18:41 Ответить
тому, що російська мова як раз тільки на що й багата - то на матюки..
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07.07.2022 19:31 Ответить
Мер не госслужащий.
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08.07.2022 00:53 Ответить
И мэра нельзя уволить.
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08.07.2022 00:54 Ответить
Обоих копать окапы под Лисичанск
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07.07.2022 18:44 Ответить
"Вийди звідси, розбійнику " - мовою рухів ...
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07.07.2022 18:46 Ответить
Ісус дивиться з картини, та й думає: "що ці кацапи роблять в українському місті?"
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07.07.2022 18:49 Ответить
100%, що або кацапи, або хахли-малороси.
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07.07.2022 18:52 Ответить
Білгород-Дністровський сусідам цього міста відомий як осередок ватності, совкізму та рускамірства. Так що там обидва учасники штовханини ще те лайно.
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07.07.2022 18:50 Ответить
Не втомлююсь "дякувати" нашому "мудрому" наріду за ось це лайно при владі. І це в той час, коли Україна спливає кров'ю... Господи, докинуть хоч трохи розуму дебілам, які за таке голосують.
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07.07.2022 18:56 Ответить
Де той нарід,який собі вибирає таких "кращих" представників?Так от,щоб ви всі,хто їх обирав,знали,що ви-такі самі,і повністю відповідаєте за свій вибір!!!...Де були б ці два півника після своєї поведінки у Британії наприклад?
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07.07.2022 18:57 Ответить
І головне - рускаязичниє !
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07.07.2022 18:57 Ответить
Після 1945 року який час в складі УРСР існувала Ізмаїльська область, яка територіально включала відібрану у Румунії Бесарабію. За час існування цієї області вона масово заселялась кацапами, а вже пізніше сім*ями відставних ахвіцерів савєцької армії, кацапами-совками, звичайно. Так що дивуватись таким "громадянам УкрАіни" нічого.
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07.07.2022 19:00 Ответить
Плохо Бессарабию знаешь. Тут проживает очень много народностей, а вот именно племенных кацапов крайне мало. Есть украинцы, болгары,молдоване, гагаузы, староверы и ид. И самые большие любители пуйла это гагаузы и болгары.
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08.07.2022 00:50 Ответить
Но и к слову Белгород это не Бессарабия ещё, там могут быть и ахвицеры о которых ты говоришь.
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08.07.2022 00:52 Ответить
Судячи з мови окупанта, на відео якісь бурятсько-мордовські розбірки. Це і є внутрішня пострадянська окупація.
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07.07.2022 19:04 Ответить
Под гурАмі, пол лясАмі, под долІнамі, побілІшє два гурАлє чурпАмі.... Єх, я думав кров буде....
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07.07.2022 19:05 Ответить
І вся ця красота кацапською, звичайно ж
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07.07.2022 19:07 Ответить
демократия ***.......................................
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07.07.2022 19:11 Ответить
Мер ватний?
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07.07.2022 19:30 Ответить
Мер захищає майно громади

https://t.me/AkkermanOfficial/6158
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07.07.2022 19:44 Ответить
уроды!война идёт а они за бабло бьются!
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07.07.2022 19:48 Ответить
Один «наркоман кончений», інший «пі-дарас», а ще вчора були колегами та обранцями громади…
І що за люди вибирають наркоманів та пі-дарасів керувати?
І чого ці люди від таких обранців чекають?!
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07.07.2022 19:52 Ответить
Какую разницу, чекають. И, чтобы в следующий раз Сделать их вместе.
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07.07.2022 20:11 Ответить
Кого интересует, есть стрим Граждана:

https://t.me/AkkermanOfficial/6158
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07.07.2022 21:10 Ответить
Сколько можно *** , писать , говорить , нельзя ограничивать оттаскивать человека тем более своего побратима за правду, тем самым давать возможность ****** нанести удар , в то время когда он скручен озабоченностью друзей. И тут держи от ****** прилет , кому вы помогли ?
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07.07.2022 21:22 Ответить
Переведи.
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07.07.2022 21:58 Ответить
Акермен завжди був розсадником вати. І залишається: такі зразу підуть на службу окупаційному режиму.
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07.07.2022 21:25 Ответить
пауки в банке !!!
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07.07.2022 22:08 Ответить
Нерви. Буває. Головне не забувайте хто є ворог наш.
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07.07.2022 22:53 Ответить
Именно. Не надо делать из мухи слона. Война знаете ли, нервы у людей не стальные.
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08.07.2022 00:55 Ответить
А що там косяк не поділили ? 🤣
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07.07.2022 23:28 Ответить
Что они себе думают? Везде же камеры)
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08.07.2022 02:07 Ответить
Тюремні.

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08.07.2022 02:31 Ответить
Не надо повестками, я он на патриотической волне и желании зарабатывать 100000 грн заявился в военкомат думал, меня от туда не выпустят, упакуют в автобус и кудись увезут, ан нет сказали пройти медкомиссию только по вторникам и четвергам с 900 до 1300. А в это время я на основной работе. Вот выкраиваю время, что бы пройти. А этих двух короткий медрсмотр и на злагодження, только в разные роты.
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08.07.2022 07:36 Ответить
Схоже, що все, що вони казали одне про одного - чиста правда.
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08.07.2022 09:43 Ответить
голова районної ради https://t.me/ssternenko/6469 накинувся на міського голову через те, що той назвав його "наркоманом" - Якраз все навпаки - міський голова накинувся на голову районної ради . Пишуть заголовки і не задумуються хто з них хто
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08.07.2022 10:47 Ответить
істеблішмент по-одеськи
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10.07.2022 15:54 Ответить
 
 