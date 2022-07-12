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Січеславські десантники знищили російський танк. ВIДЕО

Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили ворожий танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з палаючою ворожою бронемашиною січеславці опублікували на своїй сторінці в соцмережі

"Доброго ранку, Україно! Черговий Z-танчик палає від зустрічі з Січеславцями! І так буде з кожним хто прийшов на нашу землю! Працюємо... Слава ДШВ! Слава Україні!", - зазначають у дописі бійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни ДШВ знищили 2 ворожі танки та ліквідували окупантів на Донеччині. ФОТО

Автор: 

танк (2067) знищення (7227) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


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Топ коментарі
+21
Ми ще навіть не починали.
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12.07.2022 10:32
+19
Респект вам хлопці!Бережи вас Бог!
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12.07.2022 10:22
+9
Слава хоробрим і майстерним січеславцям! Наша душа відпочиває. І вболіває за вас!
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12.07.2022 11:08
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Респект вам хлопці!Бережи вас Бог!
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12.07.2022 10:22 Відповісти
Ми ще навіть не починали.
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12.07.2022 10:32 Відповісти
танчик заблукав в лісі
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12.07.2022 10:32 Відповісти
Не зрозумів - звідки взявся "третій" люк? Танк горить - видно На башті обидва верхніх люки розчахнуті і підняті У мехвода люк не такої форми Звідки "третій" баштовий люк?
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12.07.2022 10:34 Відповісти
Запаска
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12.07.2022 10:48 Відповісти
То не люк то жопа рашиста.
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12.07.2022 10:56 Відповісти
Мабуть відлетів після детонації.
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12.07.2022 11:02 Відповісти
Это командирская башенка с люком
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12.07.2022 15:23 Відповісти
Героям слава !!!
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12.07.2022 10:43 Відповісти
Этот танк самоубийца? В лесу и без прикрытия...
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12.07.2022 10:50 Відповісти
ліси все ще є хорошою територією захисту. Посадіть багато лісів навколо кордонів з Росією. видалити дороги в Росію. ліквідувати залізниці до Росії. перевести залізниці на стандарт ЄС, щоб вони були марними для росіян у разі захоплення. можливо, додайте кілька каменів та інших перешкод до лісів, щоб зробити проїзд автомобіля ще складнішим.
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12.07.2022 10:54 Відповісти
В ліс на танку... Премія дарвіна.
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12.07.2022 10:57 Відповісти
Слава хоробрим і майстерним січеславцям! Наша душа відпочиває. І вболіває за вас!
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12.07.2022 11:08 Відповісти
 
 