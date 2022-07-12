Січеславські десантники знищили російський танк. ВIДЕО

Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили ворожий танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з палаючою ворожою бронемашиною січеславці опублікували на своїй сторінці в соцмережі.

"Доброго ранку, Україно! Черговий Z-танчик палає від зустрічі з Січеславцями! І так буде з кожним хто прийшов на нашу землю! Працюємо... Слава ДШВ! Слава Україні!", - зазначають у дописі бійці.

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