Сечеславские десантники уничтожили российский танк. ВИДЕО
Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады уничтожили вражеский танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с пылающей вражеской бронемашиной сечеславцы опубликовали на своей странице в соцсети.
"Доброе утро, Украина! Очередной Z-танчик пылает от встречи с Сечеславцами! И так будет с каждым пришедшим на нашу землю! Работаем... Слава ДШВ! Слава Украине!", - отмечают в сообщении бойцы.
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