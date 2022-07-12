Сечеславские десантники уничтожили российский танк. ВИДЕО

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады уничтожили вражеский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с пылающей вражеской бронемашиной сечеславцы опубликовали на своей странице в соцсети.

"Доброе утро, Украина! Очередной Z-танчик пылает от встречи с Сечеславцами! И так будет с каждым пришедшим на нашу землю! Работаем... Слава ДШВ! Слава Украине!", - отмечают в сообщении бойцы.

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