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Сечеславские десантники уничтожили российский танк. ВИДЕО

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады уничтожили вражеский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с пылающей вражеской бронемашиной сечеславцы опубликовали на своей странице в соцсети.

"Доброе утро, Украина! Очередной Z-танчик пылает от встречи с Сечеславцами! И так будет с каждым пришедшим на нашу землю! Работаем... Слава ДШВ! Слава Украине!", - отмечают в сообщении бойцы.

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танк (2256) уничтожение (6916) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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Топ комментарии
+21
Ми ще навіть не починали.
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12.07.2022 10:32
+19
Респект вам хлопці!Бережи вас Бог!
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12.07.2022 10:22
+9
Слава хоробрим і майстерним січеславцям! Наша душа відпочиває. І вболіває за вас!
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12.07.2022 11:08
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Респект вам хлопці!Бережи вас Бог!
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12.07.2022 10:22 Ответить
Ми ще навіть не починали.
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12.07.2022 10:32 Ответить
танчик заблукав в лісі
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12.07.2022 10:32 Ответить
Не зрозумів - звідки взявся "третій" люк? Танк горить - видно На башті обидва верхніх люки розчахнуті і підняті У мехвода люк не такої форми Звідки "третій" баштовий люк?
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12.07.2022 10:34 Ответить
Запаска
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12.07.2022 10:48 Ответить
То не люк то жопа рашиста.
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12.07.2022 10:56 Ответить
Мабуть відлетів після детонації.
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12.07.2022 11:02 Ответить
Это командирская башенка с люком
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12.07.2022 15:23 Ответить
Героям слава !!!
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12.07.2022 10:43 Ответить
Этот танк самоубийца? В лесу и без прикрытия...
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12.07.2022 10:50 Ответить
ліси все ще є хорошою територією захисту. Посадіть багато лісів навколо кордонів з Росією. видалити дороги в Росію. ліквідувати залізниці до Росії. перевести залізниці на стандарт ЄС, щоб вони були марними для росіян у разі захоплення. можливо, додайте кілька каменів та інших перешкод до лісів, щоб зробити проїзд автомобіля ще складнішим.
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12.07.2022 10:54 Ответить
В ліс на танку... Премія дарвіна.
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12.07.2022 10:57 Ответить
Слава хоробрим і майстерним січеславцям! Наша душа відпочиває. І вболіває за вас!
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12.07.2022 11:08 Ответить
 
 