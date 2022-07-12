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Лукашенко розповів про напрямки ударів НАТО по Росії. ВIДЕО

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що йому вже відомі напрямки, з яких НАТО вдарить по Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у виступі перед білоруськими військовими.

"Останнім часом, і ми це детально обговорювали вчора з президентом Російської Федерації, розробляються стратегічні плани нападу на Росію. І головний напрямок удару, історія повторюється - через Україну та через Білорусь", - сказав Лукашенко.

Лукашенко вже здобув славу подібною заявою. Коли на початку російсько-української війни, виправдовуючи напад сказав " я покажу, звідки готувався напад". Ця фраза стала відомим мемом.

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Автор: 

Білорусь (7930) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+52
А на карте показал?
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12.07.2022 14:53
+40
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12.07.2022 14:53
+33
Усэ тшетыры напраулэния паказау.
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12.07.2022 15:03
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12.07.2022 20:10 Відповісти
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13.07.2022 00:42 Відповісти
Єдине що цікаво послухати від гауляйтера білорасєї як він збирає кавуни на своїй дослідній ділянці з ротою помічниць не віком не більше за 25...))))
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12.07.2022 20:47 Відповісти
Одним словом - долбоYб.
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12.07.2022 21:43 Відповісти
Если путин падет его и его родных ждёт судьба Чеушеску или Каддафи или Гитлера. Он я думаю он об этом знает. Поэтому прикупил себе дачку под Пхеньяном или под Шанхаем, или Каракасом. И будет там доживать старость тихо посмеиваясь над олухами, которые объявят его в международный розыск. ..
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12.07.2022 21:43 Відповісти
самое интересное - публика в мундирах еле сдерживается, чтобы не грохнуть Бульбофюрера...
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12.07.2022 22:01 Відповісти
Самое интересное, на каких фронтах эта публика в мундирах столько медалек заработала
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12.07.2022 22:35 Відповісти
Тут я бачу лиш одну аналогію: породисті собачки, що регулярно беруть участь у собачих виставках, теж мають багато медальок...
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12.07.2022 23:04 Відповісти
...''...умний....аж страшно...а ви ...мля... два міротворца хрєнових...с вовіком...нікакім боком...ніпрічасни..''..Україна сама на себе напала...''а натосамєрікой єйо дабівают''....занавєс...картина маслом...''допи*дівся''...
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12.07.2022 22:08 Відповісти
Певно, я відстав від життя... Якщо так, колеги, голосно не смійтеся з мене. Підкажіть: невже бульбашам вдалося вивести галюциногенну картоплю? Інакше, як можна пояснити постійність маячні Таргана?
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12.07.2022 23:01 Відповісти
Він хоть сам розуміє який маразм він читає? Весь світ тільки і прагне щоб напасти і вкрасти його дзюраві труси... Ну і білоруську молочку, куда ж без неї?
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12.07.2022 23:26 Відповісти
шо ви розумієте? НАТО йому особисто звітує про свої наміри
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13.07.2022 02:22 Відповісти
А на карті покажеш?
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13.07.2022 12:30 Відповісти
Дайте же ему таблетку уже кто ни будь. Не льзя так издеваться над больным человеком.
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13.07.2022 13:45 Відповісти
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