Лукашенко розповів про напрямки ударів НАТО по Росії. ВIДЕО
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що йому вже відомі напрямки, з яких НАТО вдарить по Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у виступі перед білоруськими військовими.
"Останнім часом, і ми це детально обговорювали вчора з президентом Російської Федерації, розробляються стратегічні плани нападу на Росію. І головний напрямок удару, історія повторюється - через Україну та через Білорусь", - сказав Лукашенко.
Лукашенко вже здобув славу подібною заявою. Коли на початку російсько-української війни, виправдовуючи напад сказав " я покажу, звідки готувався напад". Ця фраза стала відомим мемом.
Топ коментарі
+52 Наглая Морда
показати весь коментар12.07.2022 14:53
+40 Віталій Маркович
показати весь коментар12.07.2022 14:53
+33 Nikolay Ivankov #508849
показати весь коментар12.07.2022 15:03
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Елена Мазуренко
показати весь коментар12.07.2022 20:10 Відповісти Мені подобається 7
Naktis Naktiss
показати весь коментар13.07.2022 00:42 Відповісти Мені подобається 0
Saul Goodman
показати весь коментар12.07.2022 20:47 Відповісти Мені подобається 0
✘
Amonito Santi
показати весь коментар12.07.2022 21:43 Відповісти Мені подобається 1
Сергей Лисниченко
показати весь коментар12.07.2022 21:43 Відповісти Мені подобається 0
Алик Коновалов
показати весь коментар12.07.2022 22:01 Відповісти Мені подобається 0
✘
Сергей Корчевный
показати весь коментар12.07.2022 22:35 Відповісти Мені подобається 2
Michal Woronowsky
показати весь коментар12.07.2022 23:04 Відповісти Мені подобається 0
Igor Piskliak
показати весь коментар12.07.2022 22:08 Відповісти Мені подобається 0
Michal Woronowsky
показати весь коментар12.07.2022 23:01 Відповісти Мені подобається 2
Хтось Інший
показати весь коментар12.07.2022 23:26 Відповісти Мені подобається 1
птах
показати весь коментар13.07.2022 02:22 Відповісти Мені подобається 1
Volodymyr Babynyuk
показати весь коментар13.07.2022 12:30 Відповісти Мені подобається 0
Вадим Владимирович #491919
показати весь коментар13.07.2022 13:45 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль