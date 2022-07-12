Лукашенко розповів про напрямки ударів НАТО по Росії. ВIДЕО

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що йому вже відомі напрямки, з яких НАТО вдарить по Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у виступі перед білоруськими військовими.

"Останнім часом, і ми це детально обговорювали вчора з президентом Російської Федерації, розробляються стратегічні плани нападу на Росію. І головний напрямок удару, історія повторюється - через Україну та через Білорусь", - сказав Лукашенко.

Лукашенко вже здобув славу подібною заявою. Коли на початку російсько-української війни, виправдовуючи напад сказав " я покажу, звідки готувався напад". Ця фраза стала відомим мемом.

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