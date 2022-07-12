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Лукашенко рассказал о направлениях ударов НАТО по России. ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что ему уже известны направления, по которым НАТО ударит по России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в выступлении перед белорусскими военными.

"В последнее время, и мы подробно обсуждали это вчера с президентом Российской Федерации, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара, история повторяется – через Украину и через Беларусь", - сказал Лукашенко.

Лукашенко уже снискал славу подобным заявлением. Когда в начале российско-украинской войны оправдывая нападение сказал "я покажу откуда готовилось нападение". Эта фраза стала известным мемом.

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Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613)


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Топ комментарии
+52
А на карте показал?
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12.07.2022 14:53
+40
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12.07.2022 14:53
+33
Усэ тшетыры напраулэния паказау.
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12.07.2022 15:03
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12.07.2022 20:10 Ответить
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13.07.2022 00:42 Ответить
Єдине що цікаво послухати від гауляйтера білорасєї як він збирає кавуни на своїй дослідній ділянці з ротою помічниць не віком не більше за 25...))))
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12.07.2022 20:47 Ответить
Одним словом - долбоYб.
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12.07.2022 21:43 Ответить
Если путин падет его и его родных ждёт судьба Чеушеску или Каддафи или Гитлера. Он я думаю он об этом знает. Поэтому прикупил себе дачку под Пхеньяном или под Шанхаем, или Каракасом. И будет там доживать старость тихо посмеиваясь над олухами, которые объявят его в международный розыск. ..
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12.07.2022 21:43 Ответить
самое интересное - публика в мундирах еле сдерживается, чтобы не грохнуть Бульбофюрера...
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12.07.2022 22:01 Ответить
Самое интересное, на каких фронтах эта публика в мундирах столько медалек заработала
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12.07.2022 22:35 Ответить
Тут я бачу лиш одну аналогію: породисті собачки, що регулярно беруть участь у собачих виставках, теж мають багато медальок...
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12.07.2022 23:04 Ответить
...''...умний....аж страшно...а ви ...мля... два міротворца хрєнових...с вовіком...нікакім боком...ніпрічасни..''..Україна сама на себе напала...''а натосамєрікой єйо дабівают''....занавєс...картина маслом...''допи*дівся''...
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12.07.2022 22:08 Ответить
Певно, я відстав від життя... Якщо так, колеги, голосно не смійтеся з мене. Підкажіть: невже бульбашам вдалося вивести галюциногенну картоплю? Інакше, як можна пояснити постійність маячні Таргана?
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12.07.2022 23:01 Ответить
Він хоть сам розуміє який маразм він читає? Весь світ тільки і прагне щоб напасти і вкрасти його дзюраві труси... Ну і білоруську молочку, куда ж без неї?
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12.07.2022 23:26 Ответить
шо ви розумієте? НАТО йому особисто звітує про свої наміри
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13.07.2022 02:22 Ответить
А на карті покажеш?
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13.07.2022 12:30 Ответить
Дайте же ему таблетку уже кто ни будь. Не льзя так издеваться над больным человеком.
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13.07.2022 13:45 Ответить
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