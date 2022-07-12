Лукашенко рассказал о направлениях ударов НАТО по России. ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что ему уже известны направления, по которым НАТО ударит по России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в выступлении перед белорусскими военными.

"В последнее время, и мы подробно обсуждали это вчера с президентом Российской Федерации, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара, история повторяется – через Украину и через Беларусь", - сказал Лукашенко.

Лукашенко уже снискал славу подобным заявлением. Когда в начале российско-украинской войны оправдывая нападение сказал "я покажу откуда готовилось нападение". Эта фраза стала известным мемом.

Также смотрите: "Здесь делать нечего. Все уезжают". Все больше людей пытаются покинуть Мариуполь, - горсовет. ВИДЕО