Наші аеродроми не готові для F-16, - Резніков. ВIДЕО
Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна зможе отримати від західних партнерів сучасні танки та літаки.
Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Є дві речі, за які я ще борюся, - це сучасні танки й літаки. Поки що ми не пробили цей момент. Але я переконаний, нам і це вдасться. Для мене сьогодні відповідь "це неможливо" означає, що це можливо, тільки в майбутньому.
І будуть літаки. Питання які. Бо якщо хтось думає, що літаки F-16 - це рішення, то вони глибоко помиляються. Наші аеродроми не готові для F-16, там є нюанси. Тому, можливо, нам потрібні інші літаки. Не тільки F-16 хороші. Є інші літаки сучасного стандарту. Наприклад, Gripen шведського виробництва", - пояснив міністр.
Топ коментарі
+78 4xish
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+50 Kiev_Kiev_777
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+43 Олександр Дніпро
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Єрмак сказав, F-16 "нє прайдьот, партньори нє паймут, "єслі можна просто пєрєстать стрєлять".
Гріпени це гівно. Вони були хорошим варіантом до війни. Зараз вони нам нафіг не треба. Нам треба тотальну перевагу в повітрі, а не розпил грошей.
Може міністр виявився не готовим до своєї посади?
У нас (як і у всьому постсовку) злітно-посадкові смуги із залізобетонних плит із здоровенними стиками. Тож літаки при зльоті і посадці трясе немилосердно.
Ще одне, подивіться розташування шассі на F-16 і на радянських літаках. У "американців" шассі значно вужче і корпус літака на шассі значно вище, а це значить нестійкість при зльоті-посадці.
На Заході злітно-посадкові смуги цільнобетонні без стиковочних швів.
От і вся проблема. Тобто, спочатку потрібно будувати принципово нові авіабази...
А той же "Гріппен" сідає і злітає з автодороги. Я вже не кажу, що обслуговування простіше і експлуатується він, практично за Полярним колом. І нічого, працює.
1. Во время Евро 2014 Ф-16 прекрасно летали с аэродрома в Миргороде, а в Полтаву прилетали даже Б-1 и Б-52. Первая чушь!
2. Все взлетные полосы, во всем мире имеют швы - у бетона тоже есть коеффициент теплового расширения. Вторая чушь!
3. Есть вопросы к аэродромной технике наверняка. Для запуска двигателей самолета и тестирования работы приборов используется машинка, которая выдает все необходимые токи и напряжения всех частот к самолету. Вот у них наверняка несовпадения папки с мамкой и набор напряжений и частот. Но это решаемо - с каждым самолетом поставляется аэродромный передвижной агрегат для его запуска. Цена, по сравнению с самолетом - смешная.
4. Гриппен просто гораздо дешевле Ф-16 и у шведов нет проблем с разрешением на продажу - они их даже сдают в лизинг.
Выводы. Резников или полный профан в авиатехнике и основам ее эксплуатирования, что печально или врет обществу, что уже непростительно.
Скорее всего все-таки встал вопрос - или Ермак или лэнд-лиз и говнюки спасают друга.
Зеленский похоже готов и на виселицу вместе с Ермаком идти. Это уже не приязнь, а прямо какая-то любовная страсть.
Вооружение Гриппена не объединено с НАТОвским целеуказанием управлением огнем и прочим вооружением. Это же не гранотомет.Тогда уже покупайте в Бразилии их Пуканы и бомбите кокосовыми орехами русский Железный Капут.
Гриппен проигрывает Ф-16
- 2,5 тонны боевой нагрузки (7800 - 5300)
- почти 3000 м. практического потолка (1800 - 15200)
Плюс необходимость отдельного переучивания технического и летного состава.
При разнице в цене всего лишь 2 млн. долларов.
В цей же час f16 вже готові, постійно модернізуються, і вони майже в кожного із наших партнерів є.
Єдиний бонус Гріпенів існував лише до війни - можна було б зробити спільне виробництво. Зараз вони безглузді.
В случае https://apostrophe.ua/news/politics/2022-03-13/amerikanskij-senator-potreboval-otpravki-istrebitelej-v-ukrainu-nuzhno-spasat-zhizni/262448 передачи Украине истребителей F-16 наши пилоты, вопреки распространенным мифам, смогут пройти переобучение и овладеть управлением этими самолетами. Украинская инфраструктура также допускает использование американских самолетов.
Об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины в 2015-2021 годах Сергей Дроздов в спецэфире на https://www.youtube.com/c/ApostropheTV/featured Апостроф телевидении.
"Собственно я встретился с самолетами парка F-16, F-15 еще в 90-м году, когда я проходил военную службу в Германии. Поэтому я хочу сказать, что аэродромы, которые были в Германии, - это аэродромы, похожие на те, которые использовались в Советском Союзе, поэтому об инфраструктуре можно сразу сказать, что инфраструктура допускает использование этих самолетов. Что касается выполнения полетов нашими пилотами на таких самолетах, то это доказано на двух учениях, проводившихся в 2011 году в Миргороде и в 2018 году в Староконстантинове. Были самолеты F-16 в Миргороде и F-15 в Староконстантинове, где совместные экипажи выполняли полеты", - пояснил Дроздов.
https://espreso.tv/mi-vkhodimo-v-zimu-z-goloyu-armieyu-volonterka-dana-yarova https://espreso.tv/mi-vkhodimo-v-zimu-z-goloyu-armieyu-volonterka-dana-yarova