Наші аеродроми не готові для F-16, - Резніков. ВIДЕО

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна зможе отримати від західних партнерів сучасні танки та літаки.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Є дві речі, за які я ще борюся, - це сучасні танки й літаки. Поки що ми не пробили цей момент. Але я переконаний, нам і це вдасться. Для мене сьогодні відповідь "це неможливо" означає, що це можливо, тільки в майбутньому.

І будуть літаки. Питання які. Бо якщо хтось думає, що літаки F-16 - це рішення, то вони глибоко помиляються. Наші аеродроми не готові для F-16, там є нюанси. Тому, можливо, нам потрібні інші літаки. Не тільки F-16 хороші. Є інші літаки сучасного стандарту. Наприклад, Gripen шведського виробництва", - пояснив міністр.

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