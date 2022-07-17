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Український транспортний літак розбився у Греції. ВIДЕО

Вночі 17 липня у Греції розбився український транспортний літак Ан-12, який виконував комерційний рейс із Сербії до Іорданії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють грецькі ЗМІ.

Зазначається, що комерційний літак Ан-12 розбився приблизно о  23:00  суботи, 17 липня, між селами Антіфіліппі та Палеохорі в Елефтеруполі, провінція  Кавала .

За першою інформацією, йдеться про український літак, який виконував комерційний (вантажний) рейс із Сербії до Йорданії, на борту якого перебувало 3 людини . Літак подав сигнал про негаразди  афінським диспетчерам і хотів здійснити аварійну посадку в Кавалі, оскільки він зазнав несправності та у нього загорівся один з двигунів, однак незабаром після цього він був втрачений з радарів і розбився в 10 морських милях на захід від Кавали. .

Щойно в Греції розбився наш транспортний літак Ан-12БК бортовий номер UR-CIC pic.twitter.com/rW2k6apcIC

— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) July 16, 2022

Український транспортний літак розбився у Греції 01

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Греція (599) літак (2903)


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Топ коментарі
+34
На цьому тижні у Греції також розбився молдавський гелікоптер ...

Також цікаво що український транспортний літак возив з Сербії, м'яко кажучи не дружньої нам країни.
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17.07.2022 01:50
+29
Так,звичайно.Рашистські пілоти теж підписали контракт і ******** наші міста.
Я от,наприклад,не можу уявити собі,як під час другої світової війни англійський транспортник виконуєЄ комерційний рейс з італії до Японії.
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17.07.2022 05:56
+21
Й#бані кацапські сєрби приложила свої руки до цього або свинособакам дозволили, у цих скотів великий досвід підстраювати авіакатастрофи. Але що українські літаки роблять в країні якою керує куйло - ось питання?
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17.07.2022 01:58
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Це трагедія 😞
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17.07.2022 01:37 Відповісти
На цьому тижні у Греції також розбився молдавський гелікоптер ...

Також цікаво що український транспортний літак возив з Сербії, м'яко кажучи не дружньої нам країни.
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17.07.2022 01:50 Відповісти
Матрешек б..дь! Из Сербии в Иорданию! Какая н..уй разница!
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17.07.2022 01:55 Відповісти
Это самолет частной компании. У них контракты "все для всех". Если поискать в документах - там и москальские грузы наверняка есть.
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17.07.2022 01:57 Відповісти
Так,звичайно.Рашистські пілоти теж підписали контракт і ******** наші міста.
Я от,наприклад,не можу уявити собі,як під час другої світової війни англійський транспортник виконуєЄ комерційний рейс з італії до Японії.
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17.07.2022 05:56 Відповісти
Угу. Бо я хочу купити холодильника, і думаю, чи брати мені білоруський.
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17.07.2022 07:00 Відповісти
Не купую нічого російського ще відтоді коли це ще не зробили мейнстрімом
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17.07.2022 08:35 Відповісти
І я нічого. Кілька разів соуси Папричі (тепер P&P), шліфмашинку інтертул, опосередковано газ та бензин, це все за останні 20 років.
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17.07.2022 14:35 Відповісти
Думаю, що ні.
З кількох причин, в тому числі з питання надійності гарантійного обслуговування, у випадку поломки.
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17.07.2022 10:16 Відповісти
Звісно білоруси сідають на пароход і ідуть за рускім кораблем.
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17.07.2022 12:12 Відповісти
Ага, а главный контракт - аренда самолета у ВПС Украины за 5 центов в час вместе с экипажем барыгой из Жмеринки. Ан-12 - военно-транспортный самолет и по нормальному он не должен оказаться в руках у барыг. С него хоть кормовую пушку сняли?
И еще - у нас вроде война и мобилизация. А танки у нас случайно не работают тракторами на фермах "Мироновских курчат"?
И шо Спартц не так сказала про барыг у власти? Ведь этот АН вполне мог бы перевозить боеприпасы из Португалии или Норвегии до Жешува или Люблина.

Мне кажется скоро и в украинском языке матюки появяться!
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17.07.2022 08:20 Відповісти
Мабудь ні. Українська мова досить досконала щоб висловити свої емоції без матюків (які до речі нас руйнують).
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17.07.2022 09:47 Відповісти
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17.07.2022 10:49 Відповісти
... А цей Ан та інші і перевозив до Жешува все необхідне. І з Болгарії і з Туреччини... Але і паливо..і все інще потребують кошти... а МОУ і не збирається платити за виконані перевезення.. Платять союзники. А щоб літаки літали... треба кошти. От і виконуються такі рейси . І між іншим ..поцікавтеся ... якими автоматами озброєні кілька українських підрозділів...? Застава-21... і де іх випускають? Отож..)))
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17.07.2022 23:10 Відповісти
. і Вам для обізнаності. Ан-12 зняті з озброєння у ВПС України у 2000 році. 22 роки ці літаки не використовуються у військових. І залищилося їх в Україні біля двох десятків... Самий молоденький 1972 року ..))))
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17.07.2022 23:14 Відповісти
Й#бані кацапські сєрби приложила свої руки до цього або свинособакам дозволили, у цих скотів великий досвід підстраювати авіакатастрофи. Але що українські літаки роблять в країні якою керує куйло - ось питання?
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17.07.2022 01:58 Відповісти
"рейс із Сербії до Йорданії"

Украинские самолеты в российскую подстилку сербию не летают, похоже за русским кораблем пошел.
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17.07.2022 02:08 Відповісти
«афынським диспетчерам»‼️‼️‼️
Нова редакція "Українського правопису", що її затвердив Кабінет Міністрів України 22 травня 2019 року, є наслідком чотирирічної праці Національної комісії з питань правопису.

У словах грецького походження th у переважній більшості випадків передаємо літерою т: антологія, бібліотека, естетика, математика, ритм, тромб, Прометей, Текля, Тесей, Бористен, Термопіли й под.

Там, де під впливом російської мови цей звук позначений літерою ф, можна писати і так, і так: анафема й анатема, дифірамб і дитирамб, ефір і етер, кафедра й катедра, міф і міт, Афіни й Атени, Голгофа й Голгота тощо.
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17.07.2022 02:15 Відповісти
про інші слова не знаю, але міт а не міф - дурня виходить. мітична істота? справа в тім, що в українській мові є корінь міт в таких словах - мітити, розмітка. виникне плутанина. Нащо ця дурня взагалі? Адже ні ф, ні т не передають точно той грецький звук. Але ф точно ближче. І привнесений саме греками в нашу мову. Бо ми раніше схожі по звучанню слова вимовляли через хв. телехвон, Хвилимон. А Філіп як Пилип.
Я так розумію, що ви долучилися до роботи тієї згаданої комісії? так ваша праця яйця виїденого не варта
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17.07.2022 07:50 Відповісти
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17.07.2022 08:33 Відповісти
У тупорылых коZломордасов праZдник.... Хотя не все так однозначно с этим транспортником...

СЕРБИЯ - не просто недружественная страна Украине, но и братушки коzломордасов, с помощью которой, коZломордасы обходят санкции

ИОРДАНИЯ - сосед Сирии, даже граничит с той частью страны, которую контролирует Асад ...

Возможно, что за всеми этими событиями в стране, Украина потеряла из виду этот транспортник..и какая-то украинская вата, продолжала возить, что-то ценное из Сербии...например для вагнеровцев в Сирии...
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17.07.2022 02:49 Відповісти
"Україна потєряла іє віду" не літак, а те що нею керує фсбешний найманець - єрмак
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17.07.2022 07:25 Відповісти
Так, могла бути зброя для рашистів
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17.07.2022 08:28 Відповісти
Людей жаль, но а вдруг они наряду с коллаборантами?

А с другой стороны: люди работали на ЗП по контракту и не имели правового права отказаться от выполнения этой "Дороги"...

В общем и целом правда за семью печатями... Что с козломордыми, что с Русью, что с Ираном, Китаем или нашим Кузьмой...
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17.07.2022 03:29 Відповісти
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/ptosi-antonov-stin-kavala-ta-vinteo-tis-syntrivis/ EPTnews повідомило, що на борту було 8 членів екіпажу, які перевозили 12 тонн небезпечного вантажу. Їх доля поки невідома.

За даними іншого грецького видання https://www.lifo.gr/now/greece/ptosi-aeroskafoys-sto-palaiohori-tis-kabalas Lifo , літак летів не з Сербії, а з Хорватії.
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17.07.2022 05:23 Відповісти
https://airwaysmag.com/meridian-cargo-antonov-an-12b-crashes/ Meridian Cargo Antonov AN-12 Crashes in Greece - Airways Magazine

Видно що летів із Сербії, за даними флайтрадару летів у Йорданію. Реєстрація літака українська - UR-CIC, належав українській компанії Meridian Cargo.
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17.07.2022 05:58 Відповісти
Цілком може бути диверсія росіян.

Вони таке робили із складами в Чехії...
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17.07.2022 06:41 Відповісти
Бред, русским выгодно доставить свой груз в Иорданию.
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17.07.2022 09:28 Відповісти
комерційний літак Ан-12 розбився приблизно о 23:00 суботи, 17 липня Джерело: ! Це просто капець, як зрозуміть всю цю херню ? Зараз неділя, 17 липня, 6 годин 52 хвилини. Пророки !
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17.07.2022 06:52 Відповісти
Якби він летів з країни НАТО в Україну і віз якийсь вантаж для покращення стану в Україні - тема заслуговувавла-б на увагу А так - "гешефтмахери" українські "варили гроші" на перевезенні чужих вантажів до чужої країни Їм "похрєн" доля України? Нам "похрєн " доля їх літака!
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17.07.2022 06:52 Відповісти
Холодний ! Не меліть дурниці. Цей лвтак регулярно виконував рейси до Жешува. Що возив Вам відомо. Щоб він літав.потрібні кошти. Від МО України їх не діждатися від слова ..ЗОВСІМ!!! А все коштує грошей. Тому і виконуються такі рейси. Дозвіл на перевезення такиз вантажів видає Європа. Сербія продає зброю наліво та направо. Сербською Заставою-21 купленою на кошти Британвї озброєні українські підрозділи. Вам похрен доля українського екіпажу? А Ви безкоштовно довго політаєте у Жешув з патріотичних міркувань? Вас безкоштовно заправлять в тому ж Стамбулі..чи Софії? Вас безкоштовно випустять? Чи Ви думаєте..що всі рейси на перевезення потрібних вантажів комерційними літаками виключно гуманітарні ? Віз він вантаж до Бангладеш. Сербія чи Бангладеш заплатили. За ці гроші купили керос..який використали для перевезення чогось для Жешува... Улавлюєте думку... То Ви задайте Зепогані питання... Чому кілька українських військових Іл-76 ..яких врятували перед війною не літають..а стоять за кордоном? А тому..що нема коштів... щоб іх використовувати... І вони б могли виконати таке ж перевезення в Бангладеш... але не мають дозволів. А на шару їх заправляти ніхто не хоче. У тому числі і рідне наше МО. А нащо? Привезуть американські С-17..чи надавимо на комерційні авіакомпаніі... щоб вони розкошелилися!? Чому український Скай Ап працює за кордоном... а МАУ Коломоя стоїть мертво. Бо Зепогань і рада б Коломою дати кошти..але їх нема. А МАУ у боргах у всіх аеропортах Європи... Тоді держава все покривала... а зараз нема чим. Не очікув від Вас такої позиції.
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17.07.2022 23:37 Відповісти
Диверсія, сербія ...
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17.07.2022 07:29 Відповісти
, белоруский не берите , говно, как холодильник , мински 15-е закончились ещё 25-ть лет назад, после этого, качества нет все говно , и ни какой политики, только технические характеристики, один миф остался . В Барановичах, делали компрессоры, но потом скатились ниже плинтуса .
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17.07.2022 07:38 Відповісти
Блин, а снаряды для Украины должны перевозить американские самолеты!
Земать вашу барыг ......
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17.07.2022 08:23 Відповісти
А это была обычная контробанта вооружений для иорданских террористов, Я очень надеюсь что все руководство авиакомпании возьмут за жопу уже сегодня, если нет то Зебил в доле
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17.07.2022 09:30 Відповісти
Я не удивлюсь уже наверное такому объявлению: "Возьму в аренду установку "Бук М1" с экипажем. Работа в Конче-Заспе, питание и проживание обеспечиваю, хороший социальный пакет - бассейн для отдыха, поле для гольфа и зона барбекю для отдыха экипажа. Вопросы с командировочными, военной пенсией, наградами и льготами решены".
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17.07.2022 08:29 Відповісти
Ровно 8 лет назад Гиркин и путлер сбили малазийский Боинг...
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17.07.2022 08:41 Відповісти
Захід, навіть сьогодні, є ДУЖЕ стурбований....: і всі винуваті будуть знайдені та покарані...вже як 8 років "карають" винуватих....

я можу собі тільки уявити, скільки років після Перемоги України міжнародні трибунали будуть "шукати та карати" руZZkіх терористів.....?!
30-чи 50? а може і сто років....
це тільки вінідіктава з партновими та татаровими терміново ганяються за Стерненками, Ріфмайстерами та іншими патріотами.....

НІЧОГО не поробиш....так хотіли виборці медведчуків, шаріїв, навінських...та кварталу....
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17.07.2022 09:14 Відповісти
С Сербии Ан-12 мог перевозить ракеты,которыми с Иордании могут обстреливать саудовские нефтяные вышки.
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17.07.2022 08:42 Відповісти
Так и есть, война войной а контрабанда русского оружия через Сербию украинским самолётом для иорданских террористов это святое
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17.07.2022 09:24 Відповісти
..ти... дурновате... поцікався що за країна Іорданія...і де вона знаходиться? Які обстріли з території Іорданії? Ти..дурновате ..навіть не розумієш... що літак в Амман попадає через повітряний простір Ізраїлю... який видає ДОЗВІЛ на перевезення подібного вантажу. Чи ти..дурнувате.. думаєш..що Ізраїль не знає..що в літаку.. куди везуть..і хто везе? Ти ..дурнесеньке..банально сплутав Ліван з Іорданією. Ну це не дивно. Був би розум..подібного трешу не написав би..))) А тут ще одне тугеньке на мислення.. Оdessa 1232.. показаа рівень ідіотизму... перепутавше теж Ліван з Іорданією.)))
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17.07.2022 23:52 Відповісти
На інших ресурсах пишуть що компанія співпрацювала з оон і нато, і літак віз небезпечний вантаж.
З приводу Сербії- зараз інколи Україна використовує сербські ********** а також іранські міни 120 мм які США перекупило або перехопило і відправило для ЗСУ
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17.07.2022 08:45 Відповісти
Самолёт вез оружие, уже куча видео есть с детанацией боеприпасов, вот вопрос почему украинская авиакомпания возит оружие для иорданских террористов остаётся открытым
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17.07.2022 09:26 Відповісти
Більш вірогідність що вантаж був адресований рашікам
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17.07.2022 12:34 Відповісти
Что значит "украинский" самолёт?
Украинского производства (АН) или собственность Украины?
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17.07.2022 09:45 Відповісти
Самолет произведен в 1970 году на Ташкентском авиазаводе. С 1971 года работал гражданским грузовым бортом в Аэрофлоте. В конце 80-ых передан Болгарии, после чего сменил несколько стран прописки Казахстан, Беларусь, Греция, снова Болгария. Последние годы работал в украинской грузовой авиакомании Меридиан. Судя по последним полетам основные заказчики это Балканские страны.
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17.07.2022 10:04 Відповісти
 
 