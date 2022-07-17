Український транспортний літак розбився у Греції. ВIДЕО

Вночі 17 липня у Греції розбився український транспортний літак Ан-12, який виконував комерційний рейс із Сербії до Іорданії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють грецькі ЗМІ.

Зазначається, що комерційний літак Ан-12 розбився приблизно о 23:00 суботи, 17 липня, між селами Антіфіліппі та Палеохорі в Елефтеруполі, провінція Кавала .

За першою інформацією, йдеться про український літак, який виконував комерційний (вантажний) рейс із Сербії до Йорданії, на борту якого перебувало 3 людини . Літак подав сигнал про негаразди афінським диспетчерам і хотів здійснити аварійну посадку в Кавалі, оскільки він зазнав несправності та у нього загорівся один з двигунів, однак незабаром після цього він був втрачений з радарів і розбився в 10 морських милях на захід від Кавали. .

Щойно в Греції розбився наш транспортний літак Ан-12БК бортовий номер UR-CIC pic.twitter.com/rW2k6apcIC — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) July 16, 2022



