Украинский транспортный самолет разбился в Греции. ВИДЕО
Ночью 17 июля в Греции разбился украинский транспортный самолет Ан-12, выполнявший коммерческий рейс из Сербии в Иорданию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают греческие СМИ.
Отмечается, что коммерческий самолет Ан-12 разбился примерно в 23:00 субботы, 17 июля, между селами Антифилиппи и Палеохори в Элефтеруполе, провинция Кавала.
По первой информации, речь идет об украинском самолете, выполнявшем коммерческий (грузовой) рейс из Сербии в Иорданию, на борту которого находились 3 человека. Самолет подал сигнал о неполадках афинским диспетчерам и хотел совершить аварийную посадку в Кавале, поскольку у него появилась неисправность и загорелся один из двигателей, однако вскоре после этого он был потерян с радаров и разбился в 10 морских милях к западу от Кавалы.
Щойно в Греції розбився наш транспортний літак Ан-12БК бортовий номер UR-CIC pic.twitter.com/rW2k6apcIC— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) July 16, 2022
Пожалуйста, подождите...
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Також цікаво що український транспортний літак возив з Сербії, м'яко кажучи не дружньої нам країни.
Я от,наприклад,не можу уявити собі,як під час другої світової війни англійський транспортник виконуєЄ комерційний рейс з італії до Японії.
З кількох причин, в тому числі з питання надійності гарантійного обслуговування, у випадку поломки.
И еще - у нас вроде война и мобилизация. А танки у нас случайно не работают тракторами на фермах "Мироновских курчат"?
И шо Спартц не так сказала про барыг у власти? Ведь этот АН вполне мог бы перевозить боеприпасы из Португалии или Норвегии до Жешува или Люблина.
Мне кажется скоро и в украинском языке матюки появяться!
Украинские самолеты в российскую подстилку сербию не летают, похоже за русским кораблем пошел.
Нова редакція "Українського правопису", що її затвердив Кабінет Міністрів України 22 травня 2019 року, є наслідком чотирирічної праці Національної комісії з питань правопису.
У словах грецького походження th у переважній більшості випадків передаємо літерою т: антологія, бібліотека, естетика, математика, ритм, тромб, Прометей, Текля, Тесей, Бористен, Термопіли й под.
Там, де під впливом російської мови цей звук позначений літерою ф, можна писати і так, і так: анафема й анатема, дифірамб і дитирамб, ефір і етер, кафедра й катедра, міф і міт, Афіни й Атени, Голгофа й Голгота тощо.
Я так розумію, що ви долучилися до роботи тієї згаданої комісії? так ваша праця яйця виїденого не варта
СЕРБИЯ - не просто недружественная страна Украине, но и братушки коzломордасов, с помощью которой, коZломордасы обходят санкции
ИОРДАНИЯ - сосед Сирии, даже граничит с той частью страны, которую контролирует Асад ...
Возможно, что за всеми этими событиями в стране, Украина потеряла из виду этот транспортник..и какая-то украинская вата, продолжала возить, что-то ценное из Сербии...например для вагнеровцев в Сирии...
А с другой стороны: люди работали на ЗП по контракту и не имели правового права отказаться от выполнения этой "Дороги"...
В общем и целом правда за семью печатями... Что с козломордыми, что с Русью, что с Ираном, Китаем или нашим Кузьмой...
За даними іншого грецького видання https://www.lifo.gr/now/greece/ptosi-aeroskafoys-sto-palaiohori-tis-kabalas Lifo , літак летів не з Сербії, а з Хорватії.
Видно що летів із Сербії, за даними флайтрадару летів у Йорданію. Реєстрація літака українська - UR-CIC, належав українській компанії Meridian Cargo.
Вони таке робили із складами в Чехії...
Земать вашу барыг ......
я можу собі тільки уявити, скільки років після Перемоги України міжнародні трибунали будуть "шукати та карати" руZZkіх терористів.....?!
30-чи 50? а може і сто років....
це тільки вінідіктава з партновими та татаровими терміново ганяються за Стерненками, Ріфмайстерами та іншими патріотами.....
НІЧОГО не поробиш....так хотіли виборці медведчуків, шаріїв, навінських...та кварталу....
З приводу Сербії- зараз інколи Україна використовує сербські ********** а також іранські міни 120 мм які США перекупило або перехопило і відправило для ЗСУ
Украинского производства (АН) или собственность Украины?