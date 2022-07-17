Украинский транспортный самолет разбился в Греции. ВИДЕО

Ночью 17 июля в Греции разбился украинский транспортный самолет Ан-12, выполнявший коммерческий рейс из Сербии в Иорданию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают греческие СМИ.

Отмечается, что коммерческий самолет Ан-12 разбился примерно в 23:00 субботы, 17 июля, между селами Антифилиппи и Палеохори в Элефтеруполе, провинция Кавала.

По первой информации, речь идет об украинском самолете, выполнявшем коммерческий (грузовой) рейс из Сербии в Иорданию, на борту которого находились 3 человека. Самолет подал сигнал о неполадках афинским диспетчерам и хотел совершить аварийную посадку в Кавале, поскольку у него появилась неисправность и загорелся один из двигателей, однако вскоре после этого он был потерян с радаров и разбился в 10 морских милях к западу от Кавалы.

Щойно в Греції розбився наш транспортний літак Ан-12БК бортовий номер UR-CIC pic.twitter.com/rW2k6apcIC — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) July 16, 2022



