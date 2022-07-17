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Монастирський презентував у Празі виставку знищеної техніки російських окупантів. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський представив у столиці Чехії виставку військової техніки РФ, знищену українськими захисниками

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

"Денис Монастирський у Празі представив виставку військової техніки російських окупантів, знешкоджену в боях в Україні. За словами міністра внутрішніх справ, українськими військовими вже знищено понад 1,5 тисячі російських танків і понад 4 тисячі бронетранспортерів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на виставці техніки представлені російський танк Т-90, артилерійські установки окупантів, протитанкові системи, зенітно-ракетний комплекс "Бук" і залишки ракет, випущені агресором по українських містах від початку повномасштабного вторгнення.

"Коли я вперше побував у звільнених містах, населених пунктах Київської області, мої радники одразу сказали мені, що цю техніку має побачити Україна. Цю техніку, розбиту техніку, російські танки має побачити вся Європа. І сьогодні цей день настав. Російські танки знову у Празі, але розбиті та спалені руками українських воїнів", - сказав глава МВС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виставка знищеної в Україні російської техніки відкрилася у центрі Праги. ФОТОрепортаж

Автор: 

Прага (103) техніка (1826) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+21
в країні війна, а йбаний зе-міністр їде в Європу, на виставку. бльдь.
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17.07.2022 20:29
+15
Поки ЗСУ і Залужний воюють.
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17.07.2022 20:24
+14
Поїхав вихваляти буратіну який він герой.
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17.07.2022 20:34
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Поки ЗСУ і Залужний воюють.
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17.07.2022 20:24 Відповісти
Шоумены!!!
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17.07.2022 20:38 Відповісти
Яке воно кончене як уся Зеплесень нема більше слів одна печаль 😢
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17.07.2022 21:29 Відповісти
У той час коли мвс передбачає збільшення злочинності після війни, міністр мвс замість того щоб робити свою справу і присікати оце збільшення поїхав показувати спалену техніку.
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17.07.2022 20:26 Відповісти
в країні війна, а йбаний зе-міністр їде в Європу, на виставку. бльдь.
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17.07.2022 20:29 Відповісти
Міністру вже більше нема чого робити, як піаритися в Європі...

Всі тсправи в Україні вирішено, є можлисість поїхати до Європи, помітингувати в невоюючій країні, випити свіжого Чеського пива....
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17.07.2022 20:33 Відповісти
Поїхав вихваляти буратіну який він герой.
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17.07.2022 20:34 Відповісти
Оце ще хто обрав того конченго буратіно-бабломойського,тепер найвеличнішим виставляють.Сум,поки буде керувать95 квартал, а не 95 бригада піс...ець.
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17.07.2022 21:37 Відповісти
Як завжди, мусорська піар компанія. Монастирський ти підраХУЙ скільки в тебе зрадників. ЗСУ боронять державу а більшість твого особового складу займається здирництвом на дорогах України. Особливо патрульні.
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17.07.2022 20:44 Відповісти
Немає слів, одні жести...
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17.07.2022 20:45 Відповісти
краще б цей 100% зелений мудак презентував посадку коломойского чи єрмака
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17.07.2022 20:56 Відповісти
А я и не знал,что в обязанности министра МВД входит презентация выставок в соседних странах во время войны в собственной стране!Займись предательствами среди своих сотрудников.
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17.07.2022 20:59 Відповісти
Вся ця бригада спеціалісти з шоу-бізнесу.
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17.07.2022 21:05 Відповісти
Хватит ОП и Кабинету министров отчитываться за военные действия которые они не ведут.
Воюет не ОП и КМ.
Но мы видим на экранах только администрацию президента, как будто они воюют.

Манастырский сколько полицейских в первые месяцы войны удрало с Черниговской, Сумской, и фронтовых областей в Черновцы, Львов, Ужгород???
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17.07.2022 21:09 Відповісти
Як раз час для міністра МВС займатись виставкою. Що значить ,коли роль президента грає артист і піар це його професія.Що відбувалось завжди і коли були "чемпіонами" по боротьбі з коронавірусом,і при "великому крадівництві" і небудемо стріляти--буде мир.
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17.07.2022 21:17 Відповісти
Шоу-мент
А злочинців хто ловити буде
За чий кошт цей цирк???
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17.07.2022 21:21 Відповісти
С большим удовольствием посмотрю, как это шобло-**** будет презентовать выставки на станции имени Вернадского... Без права выезда оттуда...
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17.07.2022 21:23 Відповісти
Тягають той русметалолом по всіх значних містах України здорові дядьки+ техніка, а потім ще його охороняють. Кому це цікаво і кому воно треба? Що не зробить це зелене лайно, то - півтора людського. Ідіоти. Ні від кого не чув схвального відгуку про цю маячню. Краще покажіть відкриті суди над зрадниками і запроданцями! Всі будуть дивитися.
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17.07.2022 21:44 Відповісти
Звісно-звісно ! Проведення виставок,-саме в компетенції міністра МВС !
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17.07.2022 21:49 Відповісти
Клоунада !
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17.07.2022 22:24 Відповісти
А "яким боком" до тої техніки Монастирський!? Поки Залужний воює, інші вихваляються!?
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18.07.2022 07:40 Відповісти
 
 