Монастирський презентував у Празі виставку знищеної техніки російських окупантів. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський представив у столиці Чехії виставку військової техніки РФ, знищену українськими захисниками

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

"Денис Монастирський у Празі представив виставку військової техніки російських окупантів, знешкоджену в боях в Україні. За словами міністра внутрішніх справ, українськими військовими вже знищено понад 1,5 тисячі російських танків і понад 4 тисячі бронетранспортерів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на виставці техніки представлені російський танк Т-90, артилерійські установки окупантів, протитанкові системи, зенітно-ракетний комплекс "Бук" і залишки ракет, випущені агресором по українських містах від початку повномасштабного вторгнення.

"Коли я вперше побував у звільнених містах, населених пунктах Київської області, мої радники одразу сказали мені, що цю техніку має побачити Україна. Цю техніку, розбиту техніку, російські танки має побачити вся Європа. І сьогодні цей день настав. Російські танки знову у Празі, але розбиті та спалені руками українських воїнів", - сказав глава МВС.

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