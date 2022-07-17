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Монастырский представил в Праге выставку уничтоженной техники российских оккупантов. ВИДЕО

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский представил в столице Чехии выставку военной техники РФ, которую уничтожили украинские защитники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Денис Монастырский в Праге представил выставку военной техники российских оккупантов, обезвреженную в боях в Украине. По словам министра внутренних дел, украинскими военными уже уничтожено более 1,5 тысяч российских танков и более 4 тысяч бронетранспортеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке техники представлены российский танк Т-90, артиллерийские установки оккупантов, противотанковые системы, зенитно-ракетный комплекс "Бук" и остатки ракет, выпущенные агрессором по украинским городам с начала полномасштабного вторжения.

"Когда я впервые побывал в освобожденных городах, населенных пунктах Киевской области, мои советники сразу сказали мне, что эту технику должна увидеть Украина. Эту технику, разбитую технику, российские танки должна увидеть вся Европа. И сегодня этот день наступил. Российские танки опять в Праге, но разбитые и сожженные руками украинских воинов", - сказал глава МВД.

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Прага (109) техника (1736) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+21
в країні війна, а йбаний зе-міністр їде в Європу, на виставку. бльдь.
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17.07.2022 20:29
+15
Поки ЗСУ і Залужний воюють.
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17.07.2022 20:24
+14
Поїхав вихваляти буратіну який він герой.
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17.07.2022 20:34
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Поки ЗСУ і Залужний воюють.
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17.07.2022 20:24 Ответить
Шоумены!!!
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17.07.2022 20:38 Ответить
Яке воно кончене як уся Зеплесень нема більше слів одна печаль 😢
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17.07.2022 21:29 Ответить
У той час коли мвс передбачає збільшення злочинності після війни, міністр мвс замість того щоб робити свою справу і присікати оце збільшення поїхав показувати спалену техніку.
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17.07.2022 20:26 Ответить
в країні війна, а йбаний зе-міністр їде в Європу, на виставку. бльдь.
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17.07.2022 20:29 Ответить
Міністру вже більше нема чого робити, як піаритися в Європі...

Всі тсправи в Україні вирішено, є можлисість поїхати до Європи, помітингувати в невоюючій країні, випити свіжого Чеського пива....
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17.07.2022 20:33 Ответить
Поїхав вихваляти буратіну який він герой.
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17.07.2022 20:34 Ответить
Оце ще хто обрав того конченго буратіно-бабломойського,тепер найвеличнішим виставляють.Сум,поки буде керувать95 квартал, а не 95 бригада піс...ець.
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17.07.2022 21:37 Ответить
Як завжди, мусорська піар компанія. Монастирський ти підраХУЙ скільки в тебе зрадників. ЗСУ боронять державу а більшість твого особового складу займається здирництвом на дорогах України. Особливо патрульні.
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17.07.2022 20:44 Ответить
Немає слів, одні жести...
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17.07.2022 20:45 Ответить
краще б цей 100% зелений мудак презентував посадку коломойского чи єрмака
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17.07.2022 20:56 Ответить
А я и не знал,что в обязанности министра МВД входит презентация выставок в соседних странах во время войны в собственной стране!Займись предательствами среди своих сотрудников.
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17.07.2022 20:59 Ответить
Вся ця бригада спеціалісти з шоу-бізнесу.
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17.07.2022 21:05 Ответить
Хватит ОП и Кабинету министров отчитываться за военные действия которые они не ведут.
Воюет не ОП и КМ.
Но мы видим на экранах только администрацию президента, как будто они воюют.

Манастырский сколько полицейских в первые месяцы войны удрало с Черниговской, Сумской, и фронтовых областей в Черновцы, Львов, Ужгород???
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17.07.2022 21:09 Ответить
Як раз час для міністра МВС займатись виставкою. Що значить ,коли роль президента грає артист і піар це його професія.Що відбувалось завжди і коли були "чемпіонами" по боротьбі з коронавірусом,і при "великому крадівництві" і небудемо стріляти--буде мир.
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17.07.2022 21:17 Ответить
Шоу-мент
А злочинців хто ловити буде
За чий кошт цей цирк???
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17.07.2022 21:21 Ответить
С большим удовольствием посмотрю, как это шобло-**** будет презентовать выставки на станции имени Вернадского... Без права выезда оттуда...
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17.07.2022 21:23 Ответить
Тягають той русметалолом по всіх значних містах України здорові дядьки+ техніка, а потім ще його охороняють. Кому це цікаво і кому воно треба? Що не зробить це зелене лайно, то - півтора людського. Ідіоти. Ні від кого не чув схвального відгуку про цю маячню. Краще покажіть відкриті суди над зрадниками і запроданцями! Всі будуть дивитися.
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17.07.2022 21:44 Ответить
Звісно-звісно ! Проведення виставок,-саме в компетенції міністра МВС !
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17.07.2022 21:49 Ответить
Клоунада !
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17.07.2022 22:24 Ответить
А "яким боком" до тої техніки Монастирський!? Поки Залужний воює, інші вихваляються!?
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18.07.2022 07:40 Ответить
 
 