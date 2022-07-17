Монастырский представил в Праге выставку уничтоженной техники российских оккупантов. ВИДЕО

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский представил в столице Чехии выставку военной техники РФ, которую уничтожили украинские защитники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Денис Монастырский в Праге представил выставку военной техники российских оккупантов, обезвреженную в боях в Украине. По словам министра внутренних дел, украинскими военными уже уничтожено более 1,5 тысяч российских танков и более 4 тысяч бронетранспортеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке техники представлены российский танк Т-90, артиллерийские установки оккупантов, противотанковые системы, зенитно-ракетный комплекс "Бук" и остатки ракет, выпущенные агрессором по украинским городам с начала полномасштабного вторжения.

"Когда я впервые побывал в освобожденных городах, населенных пунктах Киевской области, мои советники сразу сказали мне, что эту технику должна увидеть Украина. Эту технику, разбитую технику, российские танки должна увидеть вся Европа. И сегодня этот день наступил. Российские танки опять в Праге, но разбитые и сожженные руками украинских воинов", - сказал глава МВД.

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