Монастырский представил в Праге выставку уничтоженной техники российских оккупантов. ВИДЕО
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский представил в столице Чехии выставку военной техники РФ, которую уничтожили украинские защитники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Денис Монастырский в Праге представил выставку военной техники российских оккупантов, обезвреженную в боях в Украине. По словам министра внутренних дел, украинскими военными уже уничтожено более 1,5 тысяч российских танков и более 4 тысяч бронетранспортеров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на выставке техники представлены российский танк Т-90, артиллерийские установки оккупантов, противотанковые системы, зенитно-ракетный комплекс "Бук" и остатки ракет, выпущенные агрессором по украинским городам с начала полномасштабного вторжения.
"Когда я впервые побывал в освобожденных городах, населенных пунктах Киевской области, мои советники сразу сказали мне, что эту технику должна увидеть Украина. Эту технику, разбитую технику, российские танки должна увидеть вся Европа. И сегодня этот день наступил. Российские танки опять в Праге, но разбитые и сожженные руками украинских воинов", - сказал глава МВД.
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Всі тсправи в Україні вирішено, є можлисість поїхати до Європи, помітингувати в невоюючій країні, випити свіжого Чеського пива....
Воюет не ОП и КМ.
Но мы видим на экранах только администрацию президента, как будто они воюют.
Манастырский сколько полицейских в первые месяцы войны удрало с Черниговской, Сумской, и фронтовых областей в Черновцы, Львов, Ужгород???
А злочинців хто ловити буде
За чий кошт цей цирк???