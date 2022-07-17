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ЗСУ знищили склад з боєприпасами в окупованій Кадіївці (Стаханові). ВIДЕО

Ввечері 17 липня українські військові знищили склад з боєприпасами в окупованій Кадіївці (Стаханові) Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж. 

Також читайте: HIMARS’ами ЗСУ знищили командування російської 106 дивізії ВДВ, - ISW

Автор: 

вибух (4461) Стаханов (19) склад (182) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+52
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17.07.2022 23:39
+27
Диряві чимось невдоволені
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18.07.2022 00:07
+15
Закрий рота бота
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18.07.2022 00:00
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відео старе. але бавовна там сьогодні теж є
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17.07.2022 23:39 Відповісти
У статті написано "ввечері 17 липня".
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17.07.2022 23:42 Відповісти
Многие ТГ каналы публикуют видео якобы взрывов из Стаханова

Судя по комментариям городских каналов взрывы были, но видео очень похоже на то, что было 15го июля.

Первое видео - публикуют ТГ каналы как сегодняшнее. Второе за 15е число, судя по всему с другого ракурса

‼️Очень хотелось бы, но давайте читать проверенные источники и не вестись на вбросы

https://t.me/dnepr_operativ/20005
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17.07.2022 23:45 Відповісти
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17.07.2022 23:39 Відповісти
Закрий рота бота
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18.07.2022 00:00 Відповісти
Бо не треба дезертирувати, то й не буде справи.
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18.07.2022 00:06 Відповісти
Если без погон, то как он приказ отдавал?
Кто его без формы слушал бы вообще?
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18.07.2022 02:45 Відповісти
Так написали , що нового відео намає!
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17.07.2022 23:46 Відповісти
Я цілком сподіваюся. що то так. Відео не треба.

У мене болить за наших хлопців.
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17.07.2022 23:50 Відповісти
Як у тебе може щось боліти, якщо ти назвало їх «м'ясо»?

Жирно працюєш, залишишся сьогодні голодне без щєй.
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18.07.2022 00:02 Відповісти
*****! Зникни за парєбрік.
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18.07.2022 01:27 Відповісти
twitter.com/babaikit/status/1548894278272909316
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18.07.2022 09:15 Відповісти
Сама ты мясо
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17.07.2022 23:48 Відповісти
Дальше что?
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17.07.2022 23:53 Відповісти
Тебя за провокацию банить нужно.
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17.07.2022 23:59 Відповісти
Слушай, "пополичка" - лягай вже спати ! Не мучай клаву. 😁
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18.07.2022 00:19 Відповісти
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18.07.2022 00:59 Відповісти
Облиште. Не потрібно годувати кацапа реагуванням на його висери. Просто у спам.
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18.07.2022 00:05 Відповісти
Згоден,але посил нах ніхто не відміняв
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18.07.2022 09:06 Відповісти
Ти ж вище пейсала, що не знаєш реальну картину.

А через кілька хвилин ти вже все знаєш і у тебе все перевірено.

Ботяра
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17.07.2022 23:59 Відповісти
Пішло геть козломорде
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18.07.2022 00:07 Відповісти
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18.07.2022 00:11 Відповісти
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18.07.2022 00:22 Відповісти
Відробляти будеш у деактиві
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18.07.2022 00:24 Відповісти
Чепушило. Передай своим на рассеи, что народ и армия у нас едины и твои провокации нас не расколят!
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18.07.2022 00:24 Відповісти
А ти не володієш Романами.

Роман Срипін та дописувач Роман Скріпнік то двє бальшиє разніци. Розумієш? От що значить зальотний бот з ольгіно, який взагалі не в темі наших реалій , а лише шпарить свою методичку, називаючи наших Героїв захисників «м'ясо».
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18.07.2022 00:40 Відповісти
Спалился бот)
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18.07.2022 00:52 Відповісти
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18.07.2022 01:07 Відповісти
Я звичайна дописувача, яка має восьме почуття.

Падлюка! У мене лише один акаунт, а плутаєшся ти, тому що не знаєш наших реалій та наших медійних людей.
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18.07.2022 01:22 Відповісти
и да, мы вас нехрена не боимся, вы свои потери считайте...
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18.07.2022 00:25 Відповісти
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18.07.2022 00:41 Відповісти
Україна ще покаже вам, ще порахуєте свої втрати.
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18.07.2022 00:54 Відповісти
Я запам'ятала вас, тварини
І вс проча лайкаюча мерзота.
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18.07.2022 01:32 Відповісти
Йди вбийся ап стєну, бажано кремлівську.
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18.07.2022 01:33 Відповісти
Трохи не співпадає відео. Ми не використовуємо запальні.
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17.07.2022 23:40 Відповісти
это вылет со склада боеприпаса 9М22С
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17.07.2022 23:49 Відповісти
Многие ТГ каналы публикуют видео якобы взрывов из Стаханова
Судя по комментариях городских каналов взрывы были, но видео очень похоже на те, что было 15го июля.
Первое видео - публикуют ТГ каналы как сегодняшнее. Второе за 15е число, судя по всему с другого ракурса
Очень хотелось бы, но давайте читать проверенные источники и не вестись на вбросы
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17.07.2022 23:43 Відповісти
Коли вибори в США? Ось приблизно за пів місяця до цього мають відбутися великі позитивні зміни у нас на фронті
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17.07.2022 23:43 Відповісти
Це типу, як кажуть кацапи: наши хазяєва заради виборів лише допомагають?
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17.07.2022 23:49 Відповісти
😆
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17.07.2022 23:49 Відповісти
Шикарний хфеєрверк.
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17.07.2022 23:44 Відповісти
https://www.facebook.com/100001863370777/videos/2659036357565196/
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17.07.2022 23:47 Відповісти
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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18.07.2022 00:01 Відповісти
Диряві чимось невдоволені
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18.07.2022 00:07 Відповісти
Позітивчик!
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18.07.2022 09:29 Відповісти
Неважливо чи відео нове чи старе.Головний факт,що там таки горить склад.Отже,раз удари наносяться й по самопроголошених сепаратиських утвореннях,то ті хто кричав,що донбас здали ,можуть просто вибачитись або просто закритись.
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18.07.2022 00:11 Відповісти
ПОСЛУШАЙТЕ С 25 МИНУТЫ(вообще лучше всё)-ЭТО ПЗДЦ -ЧИСТОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО
https://www.youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og Министр Резников, Ермак, кроты и дерибан// №270 - YouTube
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18.07.2022 00:14 Відповісти
и что там слушать?? что КГБешник спасал украину??и ты в это вериш??ах да!!у него ведь,,слава украине" над головой висит!!то никаких сомнений быть не может!!типок,,в доску свой"и наверняка за хорошую работу ждёт повышения очередного звания(вопрос только в ФСБ,ГРУ,а может и СВР, РФ)
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18.07.2022 00:38 Відповісти
Та годі носитися з тою гебнявою тухлою конзервою, як із писаною торбою. Кому крім гордона цікаві ті каламутні потоки свідомості?
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18.07.2022 01:16 Відповісти
Пардон,у тебе скільки підписників,"генію думки"?...А тепер подивись скільки у "гебнявої,тухлої консерви"?
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18.07.2022 02:36 Відповісти
Юра, в первую очередь, профессионал и с информацией работает отменно.
А ты видать типичный потребитель быдломарафона имени величайшего. С чем ты не согласен, с тем, что елдак - шестерка кремля или с тем, что Украина переполнена коррупционерами разных мастей?
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18.07.2022 07:17 Відповісти
Факт має місце? А відеоряд то другорядне.
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18.07.2022 00:17 Відповісти
Красівоє
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18.07.2022 01:00 Відповісти
Судя по фейерверку опять детонирует гуманитарка с макаронами и гречкой.
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18.07.2022 01:14 Відповісти
Заборонена фосфорна гуманітарка.
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18.07.2022 01:16 Відповісти
Ага! А ще класно бомбить зкріпна квашена капуста (бр-р-р... скільки років вже минуло, як строкову відслужив, а нєпавтарімий і устойчівий аромат досі не забувається ).
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18.07.2022 01:26 Відповісти
Огірки - теж непогано! У нас по округу "чуванка" ходила про одного начпрода Служив на Далекому Сході Перевівся на захід Йому (за посадою і званням) можна було отримать трьохтонний контейнер для майна Він доплатив і взяв 10-тонний Добра багато нажив Літо Місяць контейнер їхав по сибірських просторах і Поволжю Прибув на Волгу Він отримав його Відкрив А там - "ПІЗ*ЕЦ!!!" Столітрова бочка з квашеними огірками рвонула в контейнері і перекислим розсолом залила все майно! (Включаючи дві меблеві чеські "стінки")
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18.07.2022 04:09 Відповісти

Це реально 3,14здєц!
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18.07.2022 04:14 Відповісти
Another fuck to putin's ass and medvedev's mouth.
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18.07.2022 01:42 Відповісти
😁
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18.07.2022 02:14 Відповісти
Гарно! "Дамбасс" так довго звинувачував "укропов" у "беспащадных абстрелах мирных гарадов Данбасса", що "укропи" вирішили показать "дамбасситам", що таке "нещадний бандерівський обстріл" - точний і невмолимий!
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18.07.2022 04:02 Відповісти
хіба що в твоє дупло
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18.07.2022 09:46 Відповісти
Нужны Украине и Стаканов,и Кировск, и Луганск с Донецком ,и Станица-Луганская ,только без оккупантов и коллаборантов -власовцев ,хитрожопый па ренёк
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18.07.2022 09:59 Відповісти
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18.07.2022 09:47 Відповісти
 
 