ЗСУ знищили склад з боєприпасами в окупованій Кадіївці (Стаханові). ВIДЕО

Ввечері 17 липня українські військові знищили склад з боєприпасами в окупованій Кадіївці (Стаханові) Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

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