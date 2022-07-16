HIMARS’ами ЗСУ знищили командування російської 106 дивізії ВДВ, - ISW
Удари української армії із застосуванням ракетних систем HIMARS, ймовірно, дозволили вбити, або поранити чотирьох заступників командира 106-ї повітряно-десантної дивізії армії РФ.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
Російські новинні агентства повідомили про загибель заступників командира 106-ї дивізії полковника Сергія Кузьмінова, полковника Андрія Васильєва і полковника Максима Кудріна, що, мабуть, підтверджує повідомлення ВСУ про те, що удари HIMARS по Шахтарську 9 липня вбили або поранили значну частину командирів 106-ї дивізії.
Український центр стратегічних комунікацій заявив 12 Липня, що один неназваний заступник командира 106-ї повітряно-десантної дивізії знаходиться в критичному стані.
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Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
Тому вони принципово не здатні "розосереджуватись" перед виконанням бойових задач складніших, ніж "спати де стоїте".
А отже - хаймарси будуть скоро лупити в ппд батальйонів та рот ракетами з касетною бойовою частиною. І нічого рашкованське військо з цим не зможе зробити.
- Йєс, сер!
(посмертно)