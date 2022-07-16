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Новини Війна
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HIMARS’ами ЗСУ знищили командування російської 106 дивізії ВДВ, - ISW

himars

Удари української армії із застосуванням ракетних систем HIMARS, ймовірно, дозволили вбити, або поранити чотирьох заступників командира 106-ї повітряно-десантної дивізії армії РФ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські новинні агентства повідомили про загибель заступників командира 106-ї дивізії полковника Сергія Кузьмінова, полковника Андрія Васильєва і полковника Максима Кудріна, що, мабуть, підтверджує повідомлення ВСУ про те, що удари HIMARS по Шахтарську 9 липня вбили або поранили значну частину командирів 106-ї дивізії.

Український центр стратегічних комунікацій заявив 12 Липня, що один неназваний заступник командира 106-ї повітряно-десантної дивізії знаходиться в критичному стані.

Також читайте: HIMARS істотно впливають на хід війни в Україні, - Пентагон

Автор: 

ліквідація (3905) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+60
Купила мама химарси, кацапи без ногє, яка цікава іграшка, гє гє, гє гє, гє,гє.
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16.07.2022 08:19
+57
Горіть у пеклі, сволото
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16.07.2022 08:17
+34
Щоб ми їх бачили на одній нозі, а вони нас одним оком.
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16.07.2022 08:42
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Горіть у пеклі, сволото
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16.07.2022 08:17 Відповісти
это их "жест доброй воли"
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16.07.2022 08:33 Відповісти
Отъехали на концерт к кобздону
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16.07.2022 09:04 Відповісти
Яка сумна новина!😁
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16.07.2022 08:19 Відповісти
Купила мама химарси, кацапи без ногє, яка цікава іграшка, гє гє, гє гє, гє,гє.
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16.07.2022 08:19 Відповісти
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16.07.2022 08:30 Відповісти
😂😂😂
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16.07.2022 08:39 Відповісти
Щоб ми їх бачили на одній нозі, а вони нас одним оком.
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16.07.2022 08:42 Відповісти
Як я придумав віршика десь три роки тому:

Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...

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16.07.2022 09:04 Відповісти
Хороший кацап в тепловизоре не светится.
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16.07.2022 09:21 Відповісти
пропоную на HIMARS'-ах вже зірочки або хрестики малювати
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16.07.2022 08:20 Відповісти
серпи з молотками...
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16.07.2022 08:41 Відповісти
в кацапії це - "зьвйоздочки"
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16.07.2022 08:55 Відповісти
Краще ватанів малювати. У рядок.

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16.07.2022 09:12 Відповісти
Здохли чергові елітні кацапські свині.ХІМЕРАМ-респект...
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16.07.2022 08:21 Відповісти
а родинам - по пломбіру
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16.07.2022 08:23 Відповісти
Вкусному... по 19 копеек, как при СССР
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16.07.2022 08:28 Відповісти
Дусту їм а не пломбір.)))
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16.07.2022 08:47 Відповісти
Замороженного компота им по 7 коп.
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16.07.2022 09:53 Відповісти
По мордяці
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16.07.2022 08:57 Відповісти
Дохлые кацапские свиньи. Не согласен что дохлый кацап это хороший кацап, воняют они изрядно.
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16.07.2022 08:25 Відповісти
хороший расеянин єто мертвьій расеянин...... больше хароших расеян поедет домой в кульках.....
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16.07.2022 08:30 Відповісти
Писав уже: В І Світову була "газобоязнь" - солдати весь час сиділи в протигазах і навіть спали в них У ІІ Світову була "танкобоязнь" - солдати або закопувалися у землю і не висовувалися з окопів або при першому брязкоті гусениць - тікали В Афгані у льотчиків з"явилася "стінгеробоязнь" - льотчики боялися вилітать на бойові завдання Доходило до того що симулювали захворювання чи провокували їх (пили сиру воду і викликали розлади шлунку) "Стінгеробоязнь" відновилася в березні 2022 року в Україні Тепер у кацапів починає з"являться "хаймарсобоязнь" - спробуй компактно розмістить для удару якесь військове угрупування! А велика частина особового складу буде задіяна для організації місць зберігання складування та охорони запасів пального та *********** і їх транспортування по дрібних складах А воювать кому?
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16.07.2022 08:31 Відповісти
А у мирняка Украины ракетобоязнь, я уже даже от простого гроханья посуды на кухне вздрагиваю. А если уже сосед на этаже выше пернет, так вообще с постели вскакиваю
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16.07.2022 08:38 Відповісти
А мне пох
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16.07.2022 08:49 Відповісти
Ми живемо з відчуттям постійної небезпеки, але вона викликає не страх, а ненависть
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16.07.2022 09:03 Відповісти
То що, пішли здаватися касапам, і хай вони нас вже далі по-тихому вирізають-геноцидять, тотально усіх і без зайвого галасу?
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16.07.2022 09:52 Відповісти
Звичний висновок:- потрібна втрата керованості,унеможливлення будь-якого ефірного зв'язку...!
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16.07.2022 10:29 Відповісти
кацапська армія принципово не здатна воювати підрозділами дрібнішими, ніж рота. Причина проста: в них не існує сержантського корпусу. Мінімальна командна одиниця, якій можна ставити хоч якісь бойові задачі - це старлєй/капітан.

Тому вони принципово не здатні "розосереджуватись" перед виконанням бойових задач складніших, ніж "спати де стоїте".

А отже - хаймарси будуть скоро лупити в ппд батальйонів та рот ракетами з касетною бойовою частиною. І нічого рашкованське військо з цим не зможе зробити.
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16.07.2022 10:51 Відповісти
померли за біомусор з луганди
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16.07.2022 08:34 Відповісти
війна як закінчиться то цим HIMARS'ам треба буде в центрі столиці золотий памятник встановити
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16.07.2022 08:39 Відповісти
Війна як закінчиться то треба займатись озброєнням України до зубів, а не маячнею з пам'ятниками.
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16.07.2022 11:08 Відповісти
Де Єнот 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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16.07.2022 08:40 Відповісти
та шо там у них опять ??? ))))
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16.07.2022 09:12 Відповісти
Ого трохи нижче. Прийшов капрал Єнот, усе норм 🦝🦝🦝
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16.07.2022 10:30 Відповісти
Помню, в 14-м ватники писали "фули нам тот Хаймарс, 6 несчастных ракет. То ли дело наш Град, залп 40 ракет, и всем врагам трызда". А оказалось, одна ракетка, чик, и ты на небесах
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16.07.2022 08:44 Відповісти
Град пашет землю, а HIMARS - выносит у сволочей мозги.
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16.07.2022 10:43 Відповісти
Виносить у кацапської сволоти, я здичавіло вибачаюся, що-що?
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16.07.2022 10:48 Відповісти
Влруг откуда не возьмись появился...Хаймарс.
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16.07.2022 08:45 Відповісти
""
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16.07.2022 08:46 Відповісти
тепер кацапам мабуть нічних сторожів в штаби і склади буде важко набрати
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16.07.2022 08:56 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.07.2022 09:15 Відповісти
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

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16.07.2022 10:28 Відповісти
Появу Єнота схвалюю 🤔🧐😁😝😝😝
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16.07.2022 11:01 Відповісти
Треба б ріндних сповістити, що з їхньої кишені ще тут пів країни відбудовувати
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16.07.2022 11:22 Відповісти
А молодое рашофицерье небось довольна HIMARS,продвижение по службе нехилое дает...
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16.07.2022 13:07 Відповісти
Ага ))) сьогодні ти простий летьоха - а завтра, ***, герой росії!
(посмертно)
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16.07.2022 16:20 Відповісти
Зате 5 хвилин погенралиш,до прильоту
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16.07.2022 16:23 Відповісти
 
 