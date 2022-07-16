HIMARS’ами ВСУ уничтожили командование российской 106 дивизии ВДВ, - ISW
Удары украинской армии с применением ракетных систем HIMARS, вероятно, позволили убить или ранить четырех заместителей командира 106-й воздушно-десантной дивизии армии РФ.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.
Российские новостные агентства сообщили о гибели заместителей командира 106-й дивизии полковника Сергея Кузьминова, полковника Андрея Васильева и полковника Максима Кудрина, что, видимо, подтверждает сообщение ВСУ о том, что удары HIMARS по Шахтерску 9 июля убили или ранили значительную часть командиров. дивизии.
Украинский центр стратегических коммуникаций заявил 12 июля, что один неназванный заместитель командира 106-й воздушно-десантной дивизии находится в критическом состоянии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
Тому вони принципово не здатні "розосереджуватись" перед виконанням бойових задач складніших, ніж "спати де стоїте".
А отже - хаймарси будуть скоро лупити в ппд батальйонів та рот ракетами з касетною бойовою частиною. І нічого рашкованське військо з цим не зможе зробити.
- Йєс, сер!
(посмертно)