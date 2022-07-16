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Новости Война
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HIMARS’ами ВСУ уничтожили командование российской 106 дивизии ВДВ, - ISW

himars

Удары украинской армии с применением ракетных систем HIMARS, вероятно, позволили убить или ранить четырех заместителей командира 106-й воздушно-десантной дивизии армии РФ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Российские новостные агентства сообщили о гибели заместителей командира 106-й дивизии полковника Сергея Кузьминова, полковника Андрея Васильева и полковника Максима Кудрина, что, видимо, подтверждает сообщение ВСУ о том, что удары HIMARS по Шахтерску 9 июля убили или ранили значительную часть командиров. дивизии.

Украинский центр стратегических коммуникаций заявил 12 июля, что один неназванный заместитель командира 106-й воздушно-десантной дивизии находится в критическом состоянии.

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ликвидация (3517) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+60
Купила мама химарси, кацапи без ногє, яка цікава іграшка, гє гє, гє гє, гє,гє.
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16.07.2022 08:19
+57
Горіть у пеклі, сволото
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16.07.2022 08:17
+34
Щоб ми їх бачили на одній нозі, а вони нас одним оком.
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16.07.2022 08:42
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Горіть у пеклі, сволото
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16.07.2022 08:17 Ответить
это их "жест доброй воли"
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16.07.2022 08:33 Ответить
Отъехали на концерт к кобздону
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16.07.2022 09:04 Ответить
Яка сумна новина!😁
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16.07.2022 08:19 Ответить
Купила мама химарси, кацапи без ногє, яка цікава іграшка, гє гє, гє гє, гє,гє.
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16.07.2022 08:19 Ответить
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16.07.2022 08:30 Ответить
😂😂😂
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16.07.2022 08:39 Ответить
Щоб ми їх бачили на одній нозі, а вони нас одним оком.
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16.07.2022 08:42 Ответить
Як я придумав віршика десь три роки тому:

Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...

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16.07.2022 09:04 Ответить
Хороший кацап в тепловизоре не светится.
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16.07.2022 09:21 Ответить
пропоную на HIMARS'-ах вже зірочки або хрестики малювати
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16.07.2022 08:20 Ответить
серпи з молотками...
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16.07.2022 08:41 Ответить
в кацапії це - "зьвйоздочки"
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16.07.2022 08:55 Ответить
Краще ватанів малювати. У рядок.

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16.07.2022 09:12 Ответить
Здохли чергові елітні кацапські свині.ХІМЕРАМ-респект...
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16.07.2022 08:21 Ответить
а родинам - по пломбіру
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16.07.2022 08:23 Ответить
Вкусному... по 19 копеек, как при СССР
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16.07.2022 08:28 Ответить
Дусту їм а не пломбір.)))
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16.07.2022 08:47 Ответить
Замороженного компота им по 7 коп.
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16.07.2022 09:53 Ответить
По мордяці
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16.07.2022 08:57 Ответить
Дохлые кацапские свиньи. Не согласен что дохлый кацап это хороший кацап, воняют они изрядно.
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16.07.2022 08:25 Ответить
хороший расеянин єто мертвьій расеянин...... больше хароших расеян поедет домой в кульках.....
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16.07.2022 08:30 Ответить
Писав уже: В І Світову була "газобоязнь" - солдати весь час сиділи в протигазах і навіть спали в них У ІІ Світову була "танкобоязнь" - солдати або закопувалися у землю і не висовувалися з окопів або при першому брязкоті гусениць - тікали В Афгані у льотчиків з"явилася "стінгеробоязнь" - льотчики боялися вилітать на бойові завдання Доходило до того що симулювали захворювання чи провокували їх (пили сиру воду і викликали розлади шлунку) "Стінгеробоязнь" відновилася в березні 2022 року в Україні Тепер у кацапів починає з"являться "хаймарсобоязнь" - спробуй компактно розмістить для удару якесь військове угрупування! А велика частина особового складу буде задіяна для організації місць зберігання складування та охорони запасів пального та *********** і їх транспортування по дрібних складах А воювать кому?
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16.07.2022 08:31 Ответить
А у мирняка Украины ракетобоязнь, я уже даже от простого гроханья посуды на кухне вздрагиваю. А если уже сосед на этаже выше пернет, так вообще с постели вскакиваю
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16.07.2022 08:38 Ответить
А мне пох
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16.07.2022 08:49 Ответить
Ми живемо з відчуттям постійної небезпеки, але вона викликає не страх, а ненависть
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16.07.2022 09:03 Ответить
То що, пішли здаватися касапам, і хай вони нас вже далі по-тихому вирізають-геноцидять, тотально усіх і без зайвого галасу?
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16.07.2022 09:52 Ответить
Звичний висновок:- потрібна втрата керованості,унеможливлення будь-якого ефірного зв'язку...!
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16.07.2022 10:29 Ответить
кацапська армія принципово не здатна воювати підрозділами дрібнішими, ніж рота. Причина проста: в них не існує сержантського корпусу. Мінімальна командна одиниця, якій можна ставити хоч якісь бойові задачі - це старлєй/капітан.

Тому вони принципово не здатні "розосереджуватись" перед виконанням бойових задач складніших, ніж "спати де стоїте".

А отже - хаймарси будуть скоро лупити в ппд батальйонів та рот ракетами з касетною бойовою частиною. І нічого рашкованське військо з цим не зможе зробити.
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16.07.2022 10:51 Ответить
померли за біомусор з луганди
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16.07.2022 08:34 Ответить
війна як закінчиться то цим HIMARS'ам треба буде в центрі столиці золотий памятник встановити
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16.07.2022 08:39 Ответить
Війна як закінчиться то треба займатись озброєнням України до зубів, а не маячнею з пам'ятниками.
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16.07.2022 11:08 Ответить
Де Єнот 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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16.07.2022 08:40 Ответить
та шо там у них опять ??? ))))
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16.07.2022 09:12 Ответить
Ого трохи нижче. Прийшов капрал Єнот, усе норм 🦝🦝🦝
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16.07.2022 10:30 Ответить
Помню, в 14-м ватники писали "фули нам тот Хаймарс, 6 несчастных ракет. То ли дело наш Град, залп 40 ракет, и всем врагам трызда". А оказалось, одна ракетка, чик, и ты на небесах
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16.07.2022 08:44 Ответить
Град пашет землю, а HIMARS - выносит у сволочей мозги.
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16.07.2022 10:43 Ответить
Виносить у кацапської сволоти, я здичавіло вибачаюся, що-що?
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16.07.2022 10:48 Ответить
Влруг откуда не возьмись появился...Хаймарс.
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16.07.2022 08:45 Ответить
""
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16.07.2022 08:46 Ответить
тепер кацапам мабуть нічних сторожів в штаби і склади буде важко набрати
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16.07.2022 08:56 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.07.2022 09:15 Ответить
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

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16.07.2022 10:28 Ответить
Появу Єнота схвалюю 🤔🧐😁😝😝😝
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16.07.2022 11:01 Ответить
Треба б ріндних сповістити, що з їхньої кишені ще тут пів країни відбудовувати
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16.07.2022 11:22 Ответить
А молодое рашофицерье небось довольна HIMARS,продвижение по службе нехилое дает...
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16.07.2022 13:07 Ответить
Ага ))) сьогодні ти простий летьоха - а завтра, ***, герой росії!
(посмертно)
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16.07.2022 16:20 Ответить
Зате 5 хвилин погенралиш,до прильоту
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16.07.2022 16:23 Ответить
 
 