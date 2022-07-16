HIMARS’ами ВСУ уничтожили командование российской 106 дивизии ВДВ, - ISW

Удары украинской армии с применением ракетных систем HIMARS, вероятно, позволили убить или ранить четырех заместителей командира 106-й воздушно-десантной дивизии армии РФ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Российские новостные агентства сообщили о гибели заместителей командира 106-й дивизии полковника Сергея Кузьминова, полковника Андрея Васильева и полковника Максима Кудрина, что, видимо, подтверждает сообщение ВСУ о том, что удары HIMARS по Шахтерску 9 июля убили или ранили значительную часть командиров. дивизии.

Украинский центр стратегических коммуникаций заявил 12 июля, что один неназванный заместитель командира 106-й воздушно-десантной дивизии находится в критическом состоянии.

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