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Обстрел Краматорска - кадры взрыва в центре города. ВИДЕО

15 июля россияне обстреляли Краматорск. Один из боеприпасов взорвался в центре города после небольшой паузы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео попало в соцсети. 

Краматорськ сьогодні після пострілу росіян pic.twitter.com/L88qbtY2F1

— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) July 15, 2022

Смотрите также: "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску, предварительно без жертв, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж

Краматорськ (2275) обстрел (27151)


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Топ комментарии
+16
таксисты - носители народной мудрости. Ни разу не встречал таксиста, который бы с сожалением или с гордостью признался, что в 19-ом голосовал за порошенко. Парадокс.
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16.07.2022 00:38
+12
был заказик ******** боялся не успеть!
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16.07.2022 00:15
+11
taksist nepugany idiot , nu kuda presh....
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16.07.2022 00:11
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taksist nepugany idiot , nu kuda presh....
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16.07.2022 00:11 Ответить
был заказик ******** боялся не успеть!
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16.07.2022 00:15 Ответить
Треба окрему передачу зняти і показувати всім і кожному (то на пляжі хтось загине... то ось так, наражається бездумно на небезпеку...)
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16.07.2022 00:20 Ответить
таксисты - носители народной мудрости. Ни разу не встречал таксиста, который бы с сожалением или с гордостью признался, что в 19-ом голосовал за порошенко. Парадокс.
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16.07.2022 00:38 Ответить
На 100% подтверждаю. ВСЕ таксисты перед выборами топили "за нашего зелю".
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17.07.2022 01:14 Ответить
А что это там за сигнальный агонь в начале? Я просто спросил. горит чото перед взрывом. То не https://kurs.com.ua/uploads/monthly_2021_06/sl2_pqov2g_big.jpg.12c2b7e509edfe746ae90e38d001cbde.jpg шашлыки там хотели по заветам зеленского пожарить часом?
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16.07.2022 00:20 Ответить
долго ж эта херня горела перед детонацией...
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16.07.2022 00:22 Ответить
Топливо ракеты догорало. Авиабомбы тоже не сразу взрываются - проваливается под собственным весом через этажи, валяется какое то время и только потом взрыватель срабатывает... ну или бывает не срабатывает.
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16.07.2022 00:26 Ответить
Не, то асфальтное ПВО, перехватило ракету, сбило. И хотело ещё обезвредить её Но что-то пошло не так, асфальт китайским оказался
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16.07.2022 08:16 Ответить
Премію Дарвіна таксисту і, відразу, повістку в інженерні війська сапером - в людини начисто відсутній страх перед вибухонебезпечними предметами - вроджений сапер!
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16.07.2022 00:53 Ответить
У таксиста, схоже, сталеві яйця та броня у два пальця. Їхати на палаючу бімбу - це треба бути дуже дурним, навіть зі сталевими яйцями.
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16.07.2022 00:56 Ответить
всё равно на лобовухе трещина была, менять и так надо было...
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16.07.2022 01:00 Ответить
Цікаво, він з пасажирами був чи один?
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16.07.2022 01:08 Ответить
Переглянула відео, схоже, що хтось сидів.
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16.07.2022 01:10 Ответить
ЛЮДСТВО НЕ ДОВІРЯЙТЕ ,ДОВБОЇОБАМ,горить бежи ,а там далі буде
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16.07.2022 01:03 Ответить
Людство і довбойоби це взагалі-то одні й ті самі)
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16.07.2022 04:27 Ответить
нічого кацапня і до вас прилетить -- земля кругла а ми злопамьятні
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16.07.2022 08:53 Ответить
 
 