Обстрел Краматорска - кадры взрыва в центре города. ВИДЕО
15 июля россияне обстреляли Краматорск. Один из боеприпасов взорвался в центре города после небольшой паузы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео попало в соцсети.
Краматорськ сьогодні після пострілу росіян pic.twitter.com/L88qbtY2F1— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) July 15, 2022
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