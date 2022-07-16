Обстрел Краматорска - кадры взрыва в центре города. ВИДЕО

15 июля россияне обстреляли Краматорск. Один из боеприпасов взорвался в центре города после небольшой паузы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео попало в соцсети.

Краматорськ сьогодні після пострілу росіян pic.twitter.com/L88qbtY2F1 — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) July 15, 2022

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