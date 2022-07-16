Обстріл Краматорська - кадри вибуху в центрі міста. ВIДЕО
15 липня росіяни обстріляли Краматорськ. Один з боєприпасів вибухнув у центрі міста після невеликої паузи.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео потрапило в соцмережі.
Краматорськ сьогодні після пострілу росіян pic.twitter.com/L88qbtY2F1— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) July 15, 2022
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