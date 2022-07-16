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Обстріл Краматорська - кадри вибуху в центрі міста. ВIДЕО

15 липня росіяни обстріляли Краматорськ. Один з боєприпасів вибухнув у центрі міста після невеликої паузи.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео потрапило в соцмережі.

Краматорськ сьогодні після пострілу росіян pic.twitter.com/L88qbtY2F1

— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) July 15, 2022

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську, попередньо без жертв, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28472)


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Топ коментарі
+16
таксисты - носители народной мудрости. Ни разу не встречал таксиста, который бы с сожалением или с гордостью признался, что в 19-ом голосовал за порошенко. Парадокс.
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16.07.2022 00:38
+12
был заказик ******** боялся не успеть!
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16.07.2022 00:15
+11
taksist nepugany idiot , nu kuda presh....
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16.07.2022 00:11
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taksist nepugany idiot , nu kuda presh....
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16.07.2022 00:11 Відповісти
был заказик ******** боялся не успеть!
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16.07.2022 00:15 Відповісти
Треба окрему передачу зняти і показувати всім і кожному (то на пляжі хтось загине... то ось так, наражається бездумно на небезпеку...)
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16.07.2022 00:20 Відповісти
таксисты - носители народной мудрости. Ни разу не встречал таксиста, который бы с сожалением или с гордостью признался, что в 19-ом голосовал за порошенко. Парадокс.
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16.07.2022 00:38 Відповісти
На 100% подтверждаю. ВСЕ таксисты перед выборами топили "за нашего зелю".
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17.07.2022 01:14 Відповісти
А что это там за сигнальный агонь в начале? Я просто спросил. горит чото перед взрывом. То не https://kurs.com.ua/uploads/monthly_2021_06/sl2_pqov2g_big.jpg.12c2b7e509edfe746ae90e38d001cbde.jpg шашлыки там хотели по заветам зеленского пожарить часом?
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16.07.2022 00:20 Відповісти
долго ж эта херня горела перед детонацией...
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16.07.2022 00:22 Відповісти
Топливо ракеты догорало. Авиабомбы тоже не сразу взрываются - проваливается под собственным весом через этажи, валяется какое то время и только потом взрыватель срабатывает... ну или бывает не срабатывает.
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16.07.2022 00:26 Відповісти
Не, то асфальтное ПВО, перехватило ракету, сбило. И хотело ещё обезвредить её Но что-то пошло не так, асфальт китайским оказался
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16.07.2022 08:16 Відповісти
Премію Дарвіна таксисту і, відразу, повістку в інженерні війська сапером - в людини начисто відсутній страх перед вибухонебезпечними предметами - вроджений сапер!
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16.07.2022 00:53 Відповісти
У таксиста, схоже, сталеві яйця та броня у два пальця. Їхати на палаючу бімбу - це треба бути дуже дурним, навіть зі сталевими яйцями.
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16.07.2022 00:56 Відповісти
всё равно на лобовухе трещина была, менять и так надо было...
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16.07.2022 01:00 Відповісти
Цікаво, він з пасажирами був чи один?
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16.07.2022 01:08 Відповісти
Переглянула відео, схоже, що хтось сидів.
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16.07.2022 01:10 Відповісти
ЛЮДСТВО НЕ ДОВІРЯЙТЕ ,ДОВБОЇОБАМ,горить бежи ,а там далі буде
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16.07.2022 01:03 Відповісти
Людство і довбойоби це взагалі-то одні й ті самі)
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16.07.2022 04:27 Відповісти
нічого кацапня і до вас прилетить -- земля кругла а ми злопамьятні
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16.07.2022 08:53 Відповісти
 
 