В Україні презентували кліп на пісню, присвячену американським ракетним системам HIMARS. ВIДЕО
В Україні презентували кліп на пісню, присвячену американським ракетним системам HIMARS.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автором нового хіта став Тарас Боровок, який до цього вже написав відому пісню про "Байрактар".
Топ коментарі
+12 Daro Doro
показати весь коментар18.07.2022 12:07
+11 Ksenia VB
показати весь коментар18.07.2022 12:17
+6 Сергей Одиозный
показати весь коментар18.07.2022 12:43
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Встречи с ними ты уже не жди.
И хотя кацапов нам совсем не жаль,
Худшее еще их - впереди.
всім вигідно
На фронте - жопа. В экономике - жопа. У руля страны - бестолковый клоун. Власть прогнила от коррупции и русоконсервов и т.д. и т.п. А у "Цензора" новый видеоклип - новость. Мда ...