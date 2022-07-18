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В Україні презентували кліп на пісню, присвячену американським ракетним системам HIMARS. ВIДЕО

В Україні презентували кліп на пісню, присвячену американським ракетним системам HIMARS.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автором нового хіта став Тарас Боровок, який до цього вже написав відому пісню про "Байрактар".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар!", - українці присвятили пісню ударному БПЛА. ВIДЕО

Автор: 

музика (491) Байрактар (192) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+12
відео норм, текст влучний і правдивий, а от сама мелодика могла б бути і краще.
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18.07.2022 12:07
+11
Люди живуть своїм життям. Якщо українці про війну часто забувають, то чому поляк, німець, іспанець має думати ?
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18.07.2022 12:17
+6
Медленно "Химарсы" уплывают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди.
И хотя кацапов нам совсем не жаль,
Худшее еще их - впереди.
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18.07.2022 12:43
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відео норм, текст влучний і правдивий, а от сама мелодика могла б бути і краще.
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18.07.2022 12:07 Відповісти
Треба Агресівнише
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18.07.2022 12:21 Відповісти
ніхто не хоче стати з нами пліч - о - пліч то хаи хоч зброю дают пошвидше
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18.07.2022 12:15 Відповісти
Люди живуть своїм життям. Якщо українці про війну часто забувають, то чому поляк, німець, іспанець має думати ?
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18.07.2022 12:17 Відповісти
хаймарса в президентьі!
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18.07.2022 12:20 Відповісти
Hi, Mars!
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18.07.2022 12:30 Відповісти
Медленно "Химарсы" уплывают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди.
И хотя кацапов нам совсем не жаль,
Худшее еще их - впереди.
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18.07.2022 12:43 Відповісти
виробники зброї могли б давати Україні зброю для реклами,
всім вигідно
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18.07.2022 13:21 Відповісти
не проти пісні про танки "абрамс" літаки ф-14 ф-15 ф-16 зрк "петріот")
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18.07.2022 13:27 Відповісти
pesnja...nu... tak sebe....ja bi vzjal haroshy svoi tekst i muziku ot " ghost busters"
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18.07.2022 13:35 Відповісти
Якби не ЗЕлена наволоч, то співали би про наші, українські, Нептуни та Вільхи... Добре хоч тепер американці допомагають з Хаймарсами та усім іншим!
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18.07.2022 13:47 Відповісти
Не те слово. Економіку з розгону об стіну роздовбав, позакривалися, майже, всі молокопереробні підприємства, армію спробували добити, а так все добре.
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18.07.2022 16:15 Відповісти
Вот это новость!
На фронте - жопа. В экономике - жопа. У руля страны - бестолковый клоун. Власть прогнила от коррупции и русоконсервов и т.д. и т.п. А у "Цензора" новый видеоклип - новость. Мда ...
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18.07.2022 13:56 Відповісти
Ну да, цензор может повлиять на фронт, экономику и коррупционеров?? На цензоре маги сидят?
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18.07.2022 14:08 Відповісти
Припев не удачный на одной ноте ,хитом не будет меняйте припев делайте терцию
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18.07.2022 14:14 Відповісти
Не в первый раз отмечаю, как легко рифмуются слова в украïнськiй мовi
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18.07.2022 16:05 Відповісти
 
 