В Україні презентували кліп на пісню, присвячену американським ракетним системам HIMARS. ВIДЕО

В Україні презентували кліп на пісню, присвячену американським ракетним системам HIMARS.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автором нового хіта став Тарас Боровок, який до цього вже написав відому пісню про "Байрактар".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар!", - українці присвятили пісню ударному БПЛА. ВIДЕО