В Украине презентовали клип на песню, посвященную американским ракетным системам HIMARS. ВИДЕО

В Украине представили клип на песню, посвященную американским ракетным системам HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автором нового хита стал Тарас Боровок, до этого уже написавший известную песню о "Байрактаре".

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