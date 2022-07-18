РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3655 посетителей онлайн
Новости Видео Война
16 362 17

В Украине презентовали клип на песню, посвященную американским ракетным системам HIMARS. ВИДЕО

В Украине представили клип на песню, посвященную американским ракетным системам HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автором нового хита стал Тарас Боровок, до этого уже написавший известную песню о "Байрактаре".

Также смотрите: Детонирование боеприпасов на складе армии РФ в оккупированной Новой Каховке. ВИДЕО

музыка (791) Байрактар (140) HIMARS (286)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
відео норм, текст влучний і правдивий, а от сама мелодика могла б бути і краще.
показать весь комментарий
18.07.2022 12:07
+11
Люди живуть своїм життям. Якщо українці про війну часто забувають, то чому поляк, німець, іспанець має думати ?
показать весь комментарий
18.07.2022 12:17
+6
Медленно "Химарсы" уплывают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди.
И хотя кацапов нам совсем не жаль,
Худшее еще их - впереди.
показать весь комментарий
18.07.2022 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
відео норм, текст влучний і правдивий, а от сама мелодика могла б бути і краще.
показать весь комментарий
18.07.2022 12:07 Ответить
Треба Агресівнише
показать весь комментарий
18.07.2022 12:21 Ответить
ніхто не хоче стати з нами пліч - о - пліч то хаи хоч зброю дают пошвидше
показать весь комментарий
18.07.2022 12:15 Ответить
Люди живуть своїм життям. Якщо українці про війну часто забувають, то чому поляк, німець, іспанець має думати ?
показать весь комментарий
18.07.2022 12:17 Ответить
хаймарса в президентьі!
показать весь комментарий
18.07.2022 12:20 Ответить
Hi, Mars!
показать весь комментарий
18.07.2022 12:30 Ответить
Медленно "Химарсы" уплывают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди.
И хотя кацапов нам совсем не жаль,
Худшее еще их - впереди.
показать весь комментарий
18.07.2022 12:43 Ответить
виробники зброї могли б давати Україні зброю для реклами,
всім вигідно
показать весь комментарий
18.07.2022 13:21 Ответить
не проти пісні про танки "абрамс" літаки ф-14 ф-15 ф-16 зрк "петріот")
показать весь комментарий
18.07.2022 13:27 Ответить
pesnja...nu... tak sebe....ja bi vzjal haroshy svoi tekst i muziku ot " ghost busters"
показать весь комментарий
18.07.2022 13:35 Ответить
Якби не ЗЕлена наволоч, то співали би про наші, українські, Нептуни та Вільхи... Добре хоч тепер американці допомагають з Хаймарсами та усім іншим!
показать весь комментарий
18.07.2022 13:47 Ответить
Не те слово. Економіку з розгону об стіну роздовбав, позакривалися, майже, всі молокопереробні підприємства, армію спробували добити, а так все добре.
показать весь комментарий
18.07.2022 16:15 Ответить
Вот это новость!
На фронте - жопа. В экономике - жопа. У руля страны - бестолковый клоун. Власть прогнила от коррупции и русоконсервов и т.д. и т.п. А у "Цензора" новый видеоклип - новость. Мда ...
показать весь комментарий
18.07.2022 13:56 Ответить
Ну да, цензор может повлиять на фронт, экономику и коррупционеров?? На цензоре маги сидят?
показать весь комментарий
18.07.2022 14:08 Ответить
Припев не удачный на одной ноте ,хитом не будет меняйте припев делайте терцию
показать весь комментарий
18.07.2022 14:14 Ответить
Не в первый раз отмечаю, как легко рифмуются слова в украïнськiй мовi
показать весь комментарий
18.07.2022 16:05 Ответить
 
 