В Украине презентовали клип на песню, посвященную американским ракетным системам HIMARS. ВИДЕО
В Украине представили клип на песню, посвященную американским ракетным системам HIMARS.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автором нового хита стал Тарас Боровок, до этого уже написавший известную песню о "Байрактаре".
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+12 Daro Doro
показать весь комментарий18.07.2022 12:07
+11 Ksenia VB
показать весь комментарий18.07.2022 12:17
+6 Сергей Одиозный
показать весь комментарий18.07.2022 12:43
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Встречи с ними ты уже не жди.
И хотя кацапов нам совсем не жаль,
Худшее еще их - впереди.
всім вигідно
На фронте - жопа. В экономике - жопа. У руля страны - бестолковый клоун. Власть прогнила от коррупции и русоконсервов и т.д. и т.п. А у "Цензора" новый видеоклип - новость. Мда ...