В Росії упав вертоліт Росгвардії. ВIДЕО

В Ленінградській області Росії упав вертоліт Мі-8, що належить Росгвардії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі моменту падіння, що опублікований у соцмережах, видно, як вертоліт починає крутитися навколо своєї осі, а потім чіпляє гвинтом землю і падає.

За попередніми даними росЗМІ, ніхто не загинув.

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