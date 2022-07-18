В Росії упав вертоліт Росгвардії. ВIДЕО
В Ленінградській області Росії упав вертоліт Мі-8, що належить Росгвардії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі моменту падіння, що опублікований у соцмережах, видно, як вертоліт починає крутитися навколо своєї осі, а потім чіпляє гвинтом землю і падає.
За попередніми даними росЗМІ, ніхто не загинув.
Топ коментарі
+45 Бенина Мама
показати весь коментар18.07.2022 13:58
+33 Paul Foxen
показати весь коментар18.07.2022 13:58
+31 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар18.07.2022 13:59
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Нізачот! Давай ще раз!
Проте у цьому випадку пілот - молоток!
Падение не засчитано.
Поставить новые лопасти, сменить портки
и повторить на трезвую голову как положено.