В России упал вертолет Росгвардии. ВИДЕО

В Ленинградской области России упал вертолет Ми-8, принадлежащий Росгвардии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованного в соцсетях момента падения видно, как вертолет начинает вертеться вокруг своей оси, а затем цепляет винтом землю и падает.

По предварительным данным росСМИ, никто не погиб.

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