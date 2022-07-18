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В России упал вертолет Росгвардии. ВИДЕО

В Ленинградской области России упал вертолет Ми-8, принадлежащий Росгвардии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованного в соцсетях момента падения видно, как вертолет начинает вертеться вокруг своей оси, а затем цепляет винтом землю и падает.

По предварительным данным росСМИ, никто не погиб.

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Автор: 

авиакатастрофа (1723) россия (95629) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+45
"За попередніми даними росЗМІ, ніхто не загинув." А вот это плохо, если правда.
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18.07.2022 13:58
+33
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18.07.2022 13:58
+31
Якесь баловство, а не падіння!
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18.07.2022 13:59
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18.07.2022 13:58 Ответить
"За попередніми даними росЗМІ, ніхто не загинув." А вот это плохо, если правда.
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18.07.2022 13:58 Ответить
kaneshna nepravda rusnja breshe vsegda.
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18.07.2022 14:53 Ответить
Незачьот, незараховується за "жест добрай волі" у такому випадку!
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18.07.2022 15:47 Ответить
Не упал, а денацифицировался.
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18.07.2022 13:59 Ответить
Якесь баловство, а не падіння!
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18.07.2022 13:59 Ответить
Бухота за кермом.
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18.07.2022 14:03 Ответить
У пилотов голова закружилась, укачало орков
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18.07.2022 14:00 Ответить
П'яний був пілот , от і крутануло його на 180'
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18.07.2022 14:04 Ответить
skreponosec utomilsa
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18.07.2022 14:54 Ответить
Нічого ви не пАнімаєтьє... То так садіЦЦА нужно, шоб нацисти бандьєравскіє баялісь...
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18.07.2022 14:00 Ответить
Шкода , що ніхто не гавкнувся 🙄
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18.07.2022 14:02 Ответить
Гелікоптеру-респект...
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18.07.2022 14:04 Ответить
че только не делают, что бы в Украину не послали
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18.07.2022 14:04 Ответить
Да і х...й з ним.
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18.07.2022 14:04 Ответить
тю. якщо ніхто з кацапів не сконав а гелікоптер не згорів то нема чого і турбувати нас
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18.07.2022 14:06 Ответить
та вареха і знімала з надією що має щось статися, лайків набере повну торбу...
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18.07.2022 14:06 Ответить
еще раз давай...высоты побольше пике покруче...давай-давай...жду!

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18.07.2022 14:08 Ответить
Народ просит танец!
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18.07.2022 14:52 Ответить
Отрицательный взлет и хлопок
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18.07.2022 14:08 Ответить
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18.07.2022 14:08 Ответить
відбувся негативний зліт у наслідок відмінності ваги гвинтокрила від повітря у позитивний бік
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18.07.2022 14:09 Ответить
Фігня. Не впав. Шось зламалось і пілот його ще досить нормально посадив не на дерева, не на ЛЕП а в поле якесь.
Нізачот! Давай ще раз!
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18.07.2022 14:09 Ответить
Демилитаризация на Раzzии идет па плану
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18.07.2022 14:09 Ответить
нашо дратувати такими новинами? якби все там підірвалося, тоді да. а так якийсь вертоліт впав. Скоро новиною буде падіння якогось алкоголіка через лавку десь під Архангельськом?
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18.07.2022 14:11 Ответить
tak tam pjes-gvardija v nutri - nu nepoluchilas na etot raz....nichovo , bude i drugije esho
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18.07.2022 14:56 Ответить
Так звана "воронка". Небезпечний режим польоту, що інколи виникає внаслідок рукожопства пілота.
Проте у цьому випадку пілот - молоток!
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18.07.2022 14:11 Ответить
Проявіл жест доброй волі, як то годиться на мокшах останнім часом.
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18.07.2022 14:14 Ответить
Нецікаве кіно...
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18.07.2022 14:16 Ответить
Вертолет выполнил команду "Отбой!" ➖
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18.07.2022 14:20 Ответить
Теж ЗБС
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18.07.2022 14:29 Ответить
Якщо ніхто з кацапів не здох,то це не зараховвується. А павтаріть можете?
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18.07.2022 14:43 Ответить
филонить от путенского рая для россиян ой как не скрепно...
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18.07.2022 14:43 Ответить
Еще один жест доброй воли. Ведь почему ***** был злой - потому что у нас Хаймерсов не было. А теперь он сразу добреть начнет.
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18.07.2022 14:51 Ответить
хлопок і жосткає прізємлєніє сосавляющая духовних скрєп !
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18.07.2022 15:46 Ответить
не вродив там хлопок, тільки м'яке приземлення
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18.07.2022 15:59 Ответить
То черговий жест доброї волі.
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18.07.2022 15:56 Ответить
Ну хто ж так падає! Незараховано - треба повторити!
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18.07.2022 15:58 Ответить
раазбилась бляха муха, чё тварит та
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18.07.2022 16:14 Ответить
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18.07.2022 16:45 Ответить
Оказался тяжелее воздуха... Жаль, что никто из рашистов не сдох. Надеюсь, хоть стали инвалидами. Хотя почему стали... Всегда ими и были.
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18.07.2022 16:48 Ответить
КРАСОТА
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18.07.2022 17:09 Ответить
він що не міг впасти так як потрібно????
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18.07.2022 17:39 Ответить
Він просто спить
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18.07.2022 20:57 Ответить
А где дым ?
Падение не засчитано.
Поставить новые лопасти, сменить портки
и повторить на трезвую голову как положено.
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18.07.2022 21:09 Ответить
 
 