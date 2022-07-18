В России упал вертолет Росгвардии. ВИДЕО
В Ленинградской области России упал вертолет Ми-8, принадлежащий Росгвардии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованного в соцсетях момента падения видно, как вертолет начинает вертеться вокруг своей оси, а затем цепляет винтом землю и падает.
По предварительным данным росСМИ, никто не погиб.
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показать весь комментарий18.07.2022 13:58
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показать весь комментарий18.07.2022 13:59
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Нізачот! Давай ще раз!
Проте у цьому випадку пілот - молоток!
Падение не засчитано.
Поставить новые лопасти, сменить портки
и повторить на трезвую голову как положено.