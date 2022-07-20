Українські бійці з ПТРК "Javelin" знищили російський танк. ВIДЕО

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили російський танк за допомогою ПТРК "Javelin"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ефектні кадри знищення ворожої військової техніки бійці опублікували в соцмережах.

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