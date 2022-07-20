УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4801 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
17 958 37

Українські бійці з ПТРК "Javelin" знищили російський танк. ВIДЕО

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили російський танк за допомогою ПТРК "Javelin"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ефектні кадри знищення ворожої військової техніки бійці опублікували в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники з Javelin знищили два російські танки Т-90 "Владімір". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7328) 93 окрема механізована бригада (295) Javelin (179)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+39
показати весь коментар
20.07.2022 10:12
+31
шо тій русні в житті не вистачало?
денаціфікації?
показати весь коментар
20.07.2022 10:11
+22
воистину вьістрелил и забьіл......
показати весь коментар
20.07.2022 10:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
воистину вьістрелил и забьіл......
показати весь коментар
20.07.2022 10:10 Відповісти
це так не працює
показати весь коментар
20.07.2022 10:11 Відповісти
а як воно працює, вистрілив і запам*ятав, не вистрілив і запам*ятав?
Потрібне підкреслити.
показати весь коментар
20.07.2022 10:28 Відповісти
Мда, прямо учбове кіно
показати весь коментар
20.07.2022 10:23 Відповісти
Навіть і не знаю що говорити. Знищили танк з орками то є дуже добре. Але ж і кацапам теж на жаль зробили добре, бо їхньому крематорію тепер менше роботи.
показати весь коментар
20.07.2022 10:56 Відповісти
шо тій русні в житті не вистачало?
денаціфікації?
показати весь коментар
20.07.2022 10:11 Відповісти
Отряд не заметил потери бурят
показати весь коментар
20.07.2022 10:13 Відповісти
КАЦАПАМ Яке відношення мають буряти, татари і інші фіно-угри до Русі? Вони - роzzіяни
показати весь коментар
20.07.2022 15:14 Відповісти
чудовоє
показати весь коментар
20.07.2022 10:11 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 10:12 Відповісти
Во ***. Скоро обед. Как раз чёт жареного захотелось)))
показати весь коментар
20.07.2022 12:40 Відповісти
Сидить бурятська сім"я вдома Малий скиглить:
- Мамка-а! Кушать хочется!
- Потерпите детки! Вот папка "бандер" пабедит привезёт много денег Вот тогда и наедитесь вволю!
Тут відкриваються двері і заходить "щось" чорне, безносе, безвухе і страшне Діти врозтіч :
- Чісайна!!! ("леший")
- Да не "чисайна" я, а ваш папка!
- А чо такой страшный, чёрный?
- В Украине жарко очень Вот я и обгорел!
показати весь коментар
20.07.2022 14:06 Відповісти
В качєствє жеста добрай волі...
показати весь коментар
20.07.2022 10:14 Відповісти
придивіться - все поле в воронках, кожні мабудь 3-5 метрів воронки, ото крили і скорше кацапи, у наших стільки снарядів немає, враження що тих снарядів на півстоліття запаси
показати весь коментар
20.07.2022 10:14 Відповісти
Та ще й поле пшеничне! А збирать ніяк - хіба що косою- вручну
показати весь коментар
20.07.2022 10:23 Відповісти
Чудове відео!...
показати весь коментар
20.07.2022 10:18 Відповісти
краше дохлого кацапа, может быть 3 поджаренных бурята
показати весь коментар
20.07.2022 10:19 Відповісти
Нова страва української національної кухні : «Матрьошка по-путінськи» (згорілий танк з екіпажем всередині) Готується на «грилі» з застосуванням «Джавеліна» , «Стугни» , чи «Н ЛАВ»
показати весь коментар
20.07.2022 13:54 Відповісти
Їхали москалі на шашлики, але забули м'ясо. Наші хлопці виправили цей недолік! Слава ЗСУ! Слава кожному воїну!
показати весь коментар
20.07.2022 10:21 Відповісти
Гарна штука - дрон! Вистрелив солдат по противнику - і командиру відразу на стіл "результат кладуть"!
показати весь коментар
20.07.2022 10:22 Відповісти
Їздити танками по полях України надзвичайно шкідливо для москальского здоровья
показати весь коментар
20.07.2022 10:22 Відповісти
Бригадним відеоредакторам не завадило б за згодою вписувати імена хлопців що творять історію б'ючи рашистську наволоч - дані відео дивитимуться ще й правнуки. Так само й відео що рашистська мразь творила на Українській землі. В часи Ютуба вже не зітреш пам'ять переписуючи літописи, спалюючи архіви, знищуючи свідків
показати весь коментар
20.07.2022 10:27 Відповісти
Памятка Крзлоцапу: Козлоцап,помни-Ходить пешком на войне против Украины намного безопаснее чем ездить там на танках!!!!!!!!
показати весь коментар
20.07.2022 10:27 Відповісти
Если присмотреться внимательно, то видно первый выстрел и попадание Джавелина и второй, контрольный из NLAW. Спасибо не только за подбитый танк, но и за качественное видео, что надо признаться - редкость.
показати весь коментар
20.07.2022 10:32 Відповісти
заблуділся в степах
показати весь коментар
20.07.2022 10:35 Відповісти
нарушили кацапы визовый режим и получили
показати весь коментар
20.07.2022 10:36 Відповісти
Якісна робота, якісний контент. Талановиті в чомусь, талановиті в усьому. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
20.07.2022 10:46 Відповісти
и дорогая,семь миллионов,
нет,не получит за конец!
показати весь коментар
20.07.2022 10:49 Відповісти
good job
показати весь коментар
20.07.2022 10:51 Відповісти
Знову таки не "російський" а рашистський!....
показати весь коментар
20.07.2022 10:55 Відповісти
Чому так мало повідомлень про роботу джавелінів ? куди заховали допомогу ...МО ??
показати весь коментар
20.07.2022 11:01 Відповісти
хоронить будут пустые гробы....не сиделось им дома.Тесно и скучно им было в самой большой стране мира. Зато теперь весело ....и места больше стало)
показати весь коментар
20.07.2022 11:05 Відповісти
Страйк і лайк!
показати весь коментар
20.07.2022 11:05 Відповісти
Так вот ты какое - летательное оружие!
показати весь коментар
20.07.2022 12:32 Відповісти
ролики стаьютиь все краще, музика покращилася, ракурси обранi професiйним оператором. Таке враження що до нас приiхав Голiвуд.
показати весь коментар
20.07.2022 15:42 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 16:44 Відповісти
 
 