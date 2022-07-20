Українські бійці з ПТРК "Javelin" знищили російський танк. ВIДЕО
Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили російський танк за допомогою ПТРК "Javelin"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ефектні кадри знищення ворожої військової техніки бійці опублікували в соцмережах.
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+39 Підлога Маккартні
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+31 Гундяй Крестовоздвиженский
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показати весь коментар20.07.2022 10:10
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- Мамка-а! Кушать хочется!
- Потерпите детки! Вот папка "бандер" пабедит привезёт много денег Вот тогда и наедитесь вволю!
Тут відкриваються двері і заходить "щось" чорне, безносе, безвухе і страшне Діти врозтіч :
- Чісайна!!! ("леший")
- Да не "чисайна" я, а ваш папка!
- А чо такой страшный, чёрный?
- В Украине жарко очень Вот я и обгорел!
нет,не получит за конец!