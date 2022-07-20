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Украинские бойцы из ПТРК "Javelin" уничтожили российский танк. ВИДЕО

Бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр уничтожили российский танк с помощью ПТРК "Javelin"

Как сообщает Цензор.НЕТ, эффектные кадры уничтожения вражеской военной техники бойцы опубликовали в соцсетях.

Также читайте: Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, - ISW

уничтожение (7016) 93 отдельная механизированная бригада (295) Javelin (168)


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Топ комментарии
+39
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20.07.2022 10:12
+31
шо тій русні в житті не вистачало?
денаціфікації?
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20.07.2022 10:11
+22
воистину вьістрелил и забьіл......
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20.07.2022 10:10
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воистину вьістрелил и забьіл......
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20.07.2022 10:10 Ответить
це так не працює
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20.07.2022 10:11 Ответить
а як воно працює, вистрілив і запам*ятав, не вистрілив і запам*ятав?
Потрібне підкреслити.
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20.07.2022 10:28 Ответить
Мда, прямо учбове кіно
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20.07.2022 10:23 Ответить
Навіть і не знаю що говорити. Знищили танк з орками то є дуже добре. Але ж і кацапам теж на жаль зробили добре, бо їхньому крематорію тепер менше роботи.
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20.07.2022 10:56 Ответить
шо тій русні в житті не вистачало?
денаціфікації?
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20.07.2022 10:11 Ответить
Отряд не заметил потери бурят
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20.07.2022 10:13 Ответить
КАЦАПАМ Яке відношення мають буряти, татари і інші фіно-угри до Русі? Вони - роzzіяни
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20.07.2022 15:14 Ответить
чудовоє
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20.07.2022 10:11 Ответить
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20.07.2022 10:12 Ответить
Во ***. Скоро обед. Как раз чёт жареного захотелось)))
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20.07.2022 12:40 Ответить
Сидить бурятська сім"я вдома Малий скиглить:
- Мамка-а! Кушать хочется!
- Потерпите детки! Вот папка "бандер" пабедит привезёт много денег Вот тогда и наедитесь вволю!
Тут відкриваються двері і заходить "щось" чорне, безносе, безвухе і страшне Діти врозтіч :
- Чісайна!!! ("леший")
- Да не "чисайна" я, а ваш папка!
- А чо такой страшный, чёрный?
- В Украине жарко очень Вот я и обгорел!
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20.07.2022 14:06 Ответить
В качєствє жеста добрай волі...
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20.07.2022 10:14 Ответить
придивіться - все поле в воронках, кожні мабудь 3-5 метрів воронки, ото крили і скорше кацапи, у наших стільки снарядів немає, враження що тих снарядів на півстоліття запаси
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20.07.2022 10:14 Ответить
Та ще й поле пшеничне! А збирать ніяк - хіба що косою- вручну
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20.07.2022 10:23 Ответить
Чудове відео!...
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20.07.2022 10:18 Ответить
краше дохлого кацапа, может быть 3 поджаренных бурята
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20.07.2022 10:19 Ответить
Нова страва української національної кухні : «Матрьошка по-путінськи» (згорілий танк з екіпажем всередині) Готується на «грилі» з застосуванням «Джавеліна» , «Стугни» , чи «Н ЛАВ»
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20.07.2022 13:54 Ответить
Їхали москалі на шашлики, але забули м'ясо. Наші хлопці виправили цей недолік! Слава ЗСУ! Слава кожному воїну!
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20.07.2022 10:21 Ответить
Гарна штука - дрон! Вистрелив солдат по противнику - і командиру відразу на стіл "результат кладуть"!
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20.07.2022 10:22 Ответить
Їздити танками по полях України надзвичайно шкідливо для москальского здоровья
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20.07.2022 10:22 Ответить
Бригадним відеоредакторам не завадило б за згодою вписувати імена хлопців що творять історію б'ючи рашистську наволоч - дані відео дивитимуться ще й правнуки. Так само й відео що рашистська мразь творила на Українській землі. В часи Ютуба вже не зітреш пам'ять переписуючи літописи, спалюючи архіви, знищуючи свідків
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20.07.2022 10:27 Ответить
Памятка Крзлоцапу: Козлоцап,помни-Ходить пешком на войне против Украины намного безопаснее чем ездить там на танках!!!!!!!!
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20.07.2022 10:27 Ответить
Если присмотреться внимательно, то видно первый выстрел и попадание Джавелина и второй, контрольный из NLAW. Спасибо не только за подбитый танк, но и за качественное видео, что надо признаться - редкость.
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20.07.2022 10:32 Ответить
заблуділся в степах
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20.07.2022 10:35 Ответить
нарушили кацапы визовый режим и получили
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20.07.2022 10:36 Ответить
Якісна робота, якісний контент. Талановиті в чомусь, талановиті в усьому. Слава ЗСУ!
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20.07.2022 10:46 Ответить
и дорогая,семь миллионов,
нет,не получит за конец!
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20.07.2022 10:49 Ответить
good job
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20.07.2022 10:51 Ответить
Знову таки не "російський" а рашистський!....
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20.07.2022 10:55 Ответить
Чому так мало повідомлень про роботу джавелінів ? куди заховали допомогу ...МО ??
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20.07.2022 11:01 Ответить
хоронить будут пустые гробы....не сиделось им дома.Тесно и скучно им было в самой большой стране мира. Зато теперь весело ....и места больше стало)
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20.07.2022 11:05 Ответить
Страйк і лайк!
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20.07.2022 11:05 Ответить
Так вот ты какое - летательное оружие!
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20.07.2022 12:32 Ответить
ролики стаьютиь все краще, музика покращилася, ракурси обранi професiйним оператором. Таке враження що до нас приiхав Голiвуд.
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20.07.2022 15:42 Ответить
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20.07.2022 16:44 Ответить
 
 