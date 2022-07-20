Украинские бойцы из ПТРК "Javelin" уничтожили российский танк. ВИДЕО
Бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр уничтожили российский танк с помощью ПТРК "Javelin"
Как сообщает Цензор.НЕТ, эффектные кадры уничтожения вражеской военной техники бойцы опубликовали в соцсетях.
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денаціфікації?
- Мамка-а! Кушать хочется!
- Потерпите детки! Вот папка "бандер" пабедит привезёт много денег Вот тогда и наедитесь вволю!
Тут відкриваються двері і заходить "щось" чорне, безносе, безвухе і страшне Діти врозтіч :
- Чісайна!!! ("леший")
- Да не "чисайна" я, а ваш папка!
- А чо такой страшный, чёрный?
- В Украине жарко очень Вот я и обгорел!
нет,не получит за конец!