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Спецпідрозділ "Kraken" взяв у полон розвідника ГРУ старшого лейтенанта Євдошенка. ВIДЕО

В ході операції у Білогорівці бійцями спецпідрозділу ГУР МОУ "KRAKEN" був захоплений у полон розвідник ГРУ ЗС РФ старший лейтенант Іван Євдошенко.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал спецпідрозділу "KRAKEN".

Під час допиту полонений Євдошенко виклав "легенду", що він нібито служить в інженерно-технічних військах. Однак фотографії та інші дані у його телефоні викрили його як кадрового співробітника ГРУ.

Євдошенко - старший лейтенант СпН ГРУ, закінчив Рязанське ВК училище ВДВ, кафедра застосування спецназу.

Перший раз окупант перебував в Україні з 24 лютого по 30 березня у Сумській області, після чого був виведений на територію РФ. 18 квітня знов зайшов на територію України і воював у різних населених пунктах Луганської області.

У полон Євдошенко був взятий у Білогорівці, яку захопив спецпідрозділ "Kraken". Спостережні пости окупантів були знищені за допомогою холодної зброї, без пострілів. Тепер грушник сподівається на обмін. Йому дозволили подзвонити матері.

Також дивіться: Розвідувальна група ГУР МО на Харківщині знищила ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ і взяла у полон рашиста. ВIДЕО

Будучи "досвідченим розвідником", Євдошенко вів у телефоні цифровий щоденник. Там зафіксований його "бойовий шлях" Україною, спілкування з сім‘єю, дівчиною та коханкою.

Автор: 

армія рф (17516) розвідка (3866) полонені (2267)


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Топ коментарі
+103
Спецпідрозділу KRAKEN-респект...
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20.07.2022 19:58
+79
Як у фільмі "Безславно ублюдки",якщо їх відпускати ,то треба на лобі вирізати z,щоб суці на усе життя ганьба була
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20.07.2022 20:01
+68
*Рєбяткі, а гдє тут останівка? - Зупинка за рогом, а ти москалику вже приїхав
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20.07.2022 19:59
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Полонений Євдошенко - зкацаплений манкурт.
Видно, що до полону у нього було все добре - зайшов у чужу країну для вбивств, розважався, бухав.
Як попав у полон - одразу всрався.
Повага і подяка хлопцям із Кракена!
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20.07.2022 23:29 Відповісти
Ось такі вони і є росіяни -їм аналогов нет , обдрuстанuм ссuкунам і серунам.
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21.07.2022 04:39 Відповісти
Коли вони попадають в полон і балакають по телефону то хочеться блювати,такі пухнаті стають! Справжні вони ці ублюдки там,в українській хаті-фашисти!!!
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20.07.2022 23:34 Відповісти
Особливо бісить-"мам, все нормально,жду обмена". Так хочеться щоб перед камерою йому кулю в лоб, щоб усі та мамка побачили.
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21.07.2022 09:27 Відповісти
Є ще цікаве відео від Української правди на тему пригод окупанта в Україні:
https://youtu.be/WIZIspwem2s?list=LL Окупант. Війна і мир у телефоні російського солдата (близько 4 млн. переглядів за 2 місяці)
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20.07.2022 23:37 Відповісти
Пид*рас, семья пид*расов, СРАНА бл*дь ПИД*РАСОВ!!!
Конченые у(ОЙ)бища...
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20.07.2022 23:43 Відповісти
говрит так как выученный стих в школе. быстро чтоб не сбиться и без выражения. даже не вспоминает даты. меня спроси что я делал неделю назад, так хрен за секунду вспомню. но я и не в плену у КРАКЕНа
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21.07.2022 00:15 Відповісти
наші козаки круті,

москальня обзиває українців нацисти і бандери,
а як в полон попав то одразу добриє братья,
братья не йдуть в гості з калашами мародерити
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21.07.2022 00:25 Відповісти
У них родствєнніки в Лозовій «куда-то пропали»… А гівнюк замість сказати я піду в батальйон «свободная Росія», скиглить «хачу дамой». Пальці рубати цьому виродку,що згадив українське прізвище! Нема віри навіки їм!
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21.07.2022 00:52 Відповісти
Любит потрахаться. Жена, любовница. Православный ******.
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21.07.2022 01:14 Відповісти
Такі " кадри " потрібні для обміну на наших Героїв- Азовців !
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21.07.2022 01:20 Відповісти
"KRAKEN" - молодці і герої! Але сумно, що фашисти-рашисти ходять по українській землі і хатах українців. І чому усе так вийшло? Не були готові. Астероїд упав?
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21.07.2022 02:23 Відповісти
"Велике будівництво", щоби окупантам було якомога швидшіше пересуватися дорогами на час війни, впало.
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21.07.2022 03:56 Відповісти
Видел, как тихо идет украинский спецназ и не предупредил выстрелом своих, чтобы остаться в живых - его теперь обменяют и лично Путин наградит героем России)
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21.07.2022 02:49 Відповісти
Ось такі вони і є росіяни -їм аналогов нет , обдрuстанuм ссuкунам і серунам.
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21.07.2022 04:41 Відповісти
Разведос ********
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21.07.2022 06:57 Відповісти
ТАКОГО ФАШИСТА ОБМЕНИВАТЬ НЕЛЬЗЯ А ЕСЛИ ХОЧЕТ ДОМОЙ ТО ТОЛЬКО НА ТОТ СВЕТ ДОМОЙ
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21.07.2022 07:22 Відповісти
Походу цей сцикун орк своїх здав. Поки наші спєци з Кракену з ножами вирізали його корєшків, той по тихому здався...
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21.07.2022 07:45 Відповісти
Ми такі круті,ми все можемо,нам все пох-й,а як потрапляють в полон,так кудись дівається гонор і відвага і одразу зявляються нюні і соплі:"Хочу домой к маме"
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21.07.2022 07:49 Відповісти
Кракени --- садюги. Нє , не били, не катували. Токо оприлюднили дівчині ,що в його є коханка. Всьо, жізнь под откос.
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21.07.2022 08:43 Відповісти
а манька ему пироги пекла))))
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21.07.2022 08:56 Відповісти
пошкодували його, переписку не оприлюднили)))
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21.07.2022 10:46 Відповісти
На 0,06 правильний орк лежить - замість голови діра.
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21.07.2022 09:08 Відповісти
Циклоп
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21.07.2022 11:20 Відповісти
рЮсские воЯны должны ссаться от страха только при одном слове Украина, поэтому, особенно к спецназовцам-пленным, должно быть жесточайшее отношение, а наши их лечат, кормят, обменивают. напрасно
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21.07.2022 09:11 Відповісти
Ще одне ***** війни, яке б непогано пустити в перегній.
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21.07.2022 09:39 Відповісти
В гробу я видал таких братьев!
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21.07.2022 10:22 Відповісти
..автор,при помощи ... только удовлетворяются. А холодным оружим убивают,исправь плз
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21.07.2022 10:44 Відповісти
Еще не женился, а уже есть у него любовница. Прям половой гигант, мама
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21.07.2022 12:05 Відповісти
А прізвище в нього українське, на жаль.
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21.07.2022 12:34 Відповісти
Кацапи тільки силу розуміють, як і вся їх країна ....
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21.07.2022 12:41 Відповісти
Нашли плиать чем хвастаться-лучше бы его отправили в плен к земляным червякам!И вобще Украинцы почему то очень добрые люди,во всем!Но это не значит что и к ним такое же отношение.Делайте выводы панове..
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21.07.2022 12:51 Відповісти
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