Новий кліп "Океану Ельзи" збирає кошти на пікапи для ЗСУ. ВIДЕО

Гурт "Океан Ельзи" випустив новий кліп про війну "Квіти мінних зон". Кошти від монетизації кліпу підуть на закупівлю автомобілів для Збройних Сил України.

Про це повідомив лідер гурту Святослав Вакарчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас важлива прем'єра. Це більше, ніж просто нові пісня та відео. Це - наше сьогодення, наше життя і наша віра. Пісня, яка була написана декілька років тому і мала б увійти в новий альбом ОЕ у квітні 2022 року, але... Відео, яке знімали пару тижнів тому, зокрема, документальні кадри на Донбасі.

А разом - це важливий проєкт допомоги по збору на нові, якісні авто для ЗСУ #ДорогиПеремоги", - повідомив Вакарчук.

Музикант зазначив, що кошти від монетизації кліпу, пісні на музичних платформах, будуть долучені до збору коштів на автомобілі для ЗСУ. "Більше переглядів, прослуховувань – більше зборів на пікапи!", - пояснив Вакарчук.

Дивись відео на YouTube https://bit.ly/3za00nR

слухай https://bfan.link/kvity-minnykh-zon-OE

допомогай http://kv.st/oe

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