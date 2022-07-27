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Новини Відео Війна
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Новий кліп "Океану Ельзи" збирає кошти на пікапи для ЗСУ. ВIДЕО

Гурт "Океан Ельзи" випустив новий кліп про війну "Квіти мінних зон". Кошти від монетизації кліпу підуть на закупівлю автомобілів для Збройних Сил України.

Про це повідомив лідер гурту Святослав Вакарчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас важлива прем'єра. Це більше, ніж просто нові пісня та відео. Це - наше сьогодення, наше життя і наша віра. Пісня, яка була написана декілька років тому і мала б увійти в новий альбом ОЕ у квітні 2022 року, але... Відео, яке знімали пару тижнів тому, зокрема, документальні кадри на Донбасі.

А разом - це важливий проєкт допомоги по збору на нові, якісні авто для ЗСУ #ДорогиПеремоги", - повідомив Вакарчук.

Музикант зазначив, що кошти від монетизації кліпу, пісні на музичних платформах, будуть долучені до збору коштів на автомобілі для ЗСУ. "Більше переглядів, прослуховувань – більше зборів на пікапи!", - пояснив Вакарчук.

Новий кліп Океану Ельзи збирає кошти на пікапи для ЗСУ 01 Дивись відео на YouTube https://bit.ly/3za00nR

слухай https://bfan.link/kvity-minnykh-zon-OE

допомогай http://kv.st/oe

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окопний тур: Як Вакарчук дає акустичні концерти на передовій для українських захисників, - The Telegraph

Новий кліп Океану Ельзи збирає кошти на пікапи для ЗСУ 02

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) волонтери (1335)


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Топ коментарі
+9
Океану Ельзи-черговий респект...
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27.07.2022 17:17
+5
Цей клоун зробив багато для руйнування української політики (два похода в Раду і один впрезиденти у якості маріонетки олігарха), і далі продовжує паразитувати на патріотичні тематиці!

А к же ж "Це не твоя війна"? Забацав би ремікс!

"Квіти мінних зон" - ріфмопьот ****...
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27.07.2022 17:55
+4
Вже давно пора відкривати заводи по виробництву українських ракет малої дальності, стугни, вільха, нептун.Об'єднуватись разом, ще взяти в долю країни Балтії та разом клепати вдень та вночі зброю. Українців там знайдеться, хай зарплата буденктака вже висока, але все для фронту, все для пемемоги. Чому досі нема таких проектів?!
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27.07.2022 17:50
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Океану Ельзи-черговий респект...
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27.07.2022 17:17 Відповісти
Вже давно пора відкривати заводи по виробництву українських ракет малої дальності, стугни, вільха, нептун.Об'єднуватись разом, ще взяти в долю країни Балтії та разом клепати вдень та вночі зброю. Українців там знайдеться, хай зарплата буденктака вже висока, але все для фронту, все для пемемоги. Чому досі нема таких проектів?!
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27.07.2022 17:50 Відповісти
Хоча б переносити ті виробництва, що є - під землю. Як німці колись будували. В Києві достатньо недіючих гілок метро, в інших містах теж можна знайти підходящі підземелля. В Коростені, наприклад, є"Скеля"
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27.07.2022 20:05 Відповісти
Хорошая песня
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27.07.2022 17:38 Відповісти
пісня і кліп просто до сліз
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27.07.2022 17:42 Відповісти
Цей клоун зробив багато для руйнування української політики (два похода в Раду і один впрезиденти у якості маріонетки олігарха), і далі продовжує паразитувати на патріотичні тематиці!

А к же ж "Це не твоя війна"? Забацав би ремікс!

"Квіти мінних зон" - ріфмопьот ****...
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27.07.2022 17:55 Відповісти
Кацапська мерзота ботоксна, в спам! Доберемось до твоїх динирів...
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27.07.2022 18:06 Відповісти
Тобто тобі,як свому виборцю, цей картавий клоун не насрав двічі на голову? Ти його обрав, щоб він відстоював твої інтереси в Верховній Раді - а від тупо сожрав бабло від олігархів, відтягнув голоси від патріотичних проєвропейских партій - і злився ***** в унітаз! Знову курити коноплю та співати своїх дебільноватих пісень!
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28.07.2022 00:27 Відповісти
зі Славком-дурком в симпатіках ти до Колими скоріше доберешся, чи до динири - кацапам ліс валити, Пєтроффф
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28.07.2022 00:28 Відповісти
Мудак, слухай Иванушек або Газманова... дебіл!
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27.07.2022 18:53 Відповісти
Ти спеціально сьогодні зареєструвався шоб підтримати це картаве чмо?

Які Іванушки, який Гахманов? З такими гандонами як Славко-дурко ніякої окупації не треба!
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28.07.2022 00:24 Відповісти
ти гівно...українську політику руйнували всі від Кучми до Зєлі...але ти доїбався до того хто просто намагався щось зробити більше ніж співати
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28.07.2022 18:10 Відповісти
Цинізм під маскою таланту... Славко ти талановитий автор та виконавець, але не більше... Піти на вибори 2019 щоб за технічне кандидатство отримати бабла та відкусити у Пороха 5-6%, а потім полишити власну так звану партію "Голос", в цьому весь Славко ....
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27.07.2022 20:53 Відповісти
Поцікавтеся у учасників першого составу ОЕ яке це гівно (було завжди)!
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28.07.2022 00:30 Відповісти
тож, по твоєму, ці 5-6 % на щось повпливали?
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28.07.2022 18:12 Відповісти
на деяких довбойобів і війна ніяк не повпливала в голові як була тирса - так і залишилася
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31.07.2022 13:07 Відповісти
 
 