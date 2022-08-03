УКР
Удари по вірменських гарматах на території азербайджанського Карабаху. ВIДЕО

Збройні сили Азербайджану розпочали контртерористичну операцію у відповідь на загибель військовослужбовця внаслідок обстрілу вранці 3 серпня вірменськими збройними формуваннями позицій азербайджанської армії на Лачинському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання  Trend.

В результаті проведеної Збройними силами Азербайджану військової операції було знищено артилерійський дивізіон та один пост вірменських збройних формувань. Серед вірменських військовослужбовців є загиблі та поранені.

Нагадаємо, що вранці 3 серпня члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово дислоковано російський миротворчий контингент, вели інтенсивний обстріл позицій підрозділів азербайджанської армії, дислокованих у напрямку до Лачинського району. Один азербайджанський солдат загинув. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нове загострення в Нагірному Карабасі: Повідомляється про загиблих та поранених

Азербайджан (884) Нагірний Карабах (466)
Топ коментарі
+70
А в первые дни войны, когда был хаос, в том числе и топливный Азербайджанский Сокар бесплатно заправлял пожарки и скорые...бесценная помощь в самый нужный момент
показати весь коментар
03.08.2022 19:04 Відповісти
+69
Молодцы респект Азербайджану!
показати весь коментар
03.08.2022 18:39 Відповісти
+67
"члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово дислоковано російський миротворчий контингент" Гарно і правильно пишете
показати весь коментар
03.08.2022 18:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Ховаються.
показати весь коментар
03.08.2022 20:18 Відповісти
Головне щоб добре різали кацапів та підкацапників
показати весь коментар
03.08.2022 19:38 Відповісти
сейчас как раз подходящее время
показати весь коментар
03.08.2022 19:47 Відповісти
Решил просто немного обвинять взгляды рт Украины!ПутиХуйло такое не пройдёт!
показати весь коментар
03.08.2022 19:47 Відповісти
Кацапські "миротворці".Це такий тролінг? Звучить наче знущання.
показати весь коментар
03.08.2022 19:51 Відповісти
армяне попали... Надо было договариваться до войны, или, хотя бы, неукоснительно выполнять последние договоренности... Ну а теперь все зависти от аппетитов Азербайджана...
показати весь коментар
03.08.2022 19:54 Відповісти
армяшки прикрились кацапами і болт ложили на домовленості, думали прокатить
показати весь коментар
03.08.2022 23:35 Відповісти
Видимо в этой ситуации украинские армяне воюющие за Украину испытывают двоякое чувство.
показати весь коментар
03.08.2022 19:56 Відповісти
Чем мы можем помочь?
показати весь коментар
03.08.2022 20:19 Відповісти
Думаю, далеко не все. Из всех знакомых мне армян, которых я спрашивал, ни один не высказывал ажиотажа насчет Карабаха, а одна армянка напрямую за то, чтобы отдать Карабах Азербайджану и прекратить этот конфликт.
показати весь коментар
03.08.2022 20:24 Відповісти
А тут вже треба вибирать! Вірменам, після 1990-го, була можливість жить автономно у складі Азербайджану, що став незалежною державою Однак їм це "в падлу" виявилося - бо вони "під кришею" Росії ще з 18 століття на Кавказі "бикували", і робили, що хотіли І це стосується не тільки Азербайджану - у Грузії теж до них купа претензій А тепер виявляється - вони в Азербайджані опиняються "на других ролях"? Ну, а Кремль на цьому і зіграв! Тепер вірмени "пожинають плоди" свого "бикування"
З Україною - те саме! Або вірмени стають "повноцінними громадянами України" і визнаЮть протиправною політику теперішніх політичних діячів Вірменії стосовно Карабаху, або (якщо вони мають Україну за "місце гешефту" і вважають своєю Батьківщиною не Україну, а Вірменію ) отримають в кінці-кінців те саме, що мали євреї в Україні у часи "Гайдамаччини"
показати весь коментар
04.08.2022 09:25 Відповісти
В Азербайджане началось опять . Вот что бывает , если остановиться и договориться - никогда не закончится .
показати весь коментар
03.08.2022 19:57 Відповісти
Можливо це домовленості,час настав відкривати фронти в інших місцях,значить росія достатньо виснажена,а можливо це помста Ердогана на обстріл Одеського порту після так званих перемовин по зерну. Будемо наблюдати що воно і як.
показати весь коментар
03.08.2022 19:58 Відповісти
Не розумію тільки одного, чого зараз Китай ху.ньою мається, за Пелосі ганяється? На кацапстані зараз можна майже вільно займати територію від Далекого Сходу і, як мінімум, до Уралу.
Гей, дипломати, підкажіть їм, якщо не здоганяють.
показати весь коментар
03.08.2022 20:01 Відповісти
Ніхто не буде атакувати ядерну державу.
показати весь коментар
03.08.2022 20:10 Відповісти
Ну як ніхто... Українці вже атакували і щє будуть.
показати весь коментар
03.08.2022 20:17 Відповісти
Українці нікого не атакували - українці боронять свою країну від іноземних загарбників - це геть інші речі.
показати весь коментар
03.08.2022 21:33 Відповісти
А то шо? Путєнг нападе?
показати весь коментар
03.08.2022 21:54 Відповісти
ти впевнений, що вона ядерна?
показати весь коментар
03.08.2022 22:44 Відповісти
Вони вже давно там, у зачинених сільскогосподарських комунах обробляют землі і мають з того врожай. А місцеві росіяне сидять по своїх бур'янах, бухають і скиглять (раніше намагалися китайців спробувати бити, але швидко отримали звездюлів і заспокоїлись).
показати весь коментар
03.08.2022 20:15 Відповісти
один маленький Тайвань с 20-ю миллионами инженеров и одной TSMC дороже и ценнее в разы, чем все таёжные глубеня балалайни, даже если к ним в довесок отдать васюганские болота. К тому же ползучее окитаивание там идет полным ходом, и через полсотни лет хер найдешь там школу с русским преподаванием. Хотя... будет платная частная. Но владелец - китаец.
показати весь коментар
03.08.2022 20:49 Відповісти
Через те що не розумієш , не ти Китаєм і керуєш , співчуваю ((
показати весь коментар
04.08.2022 00:59 Відповісти
і дивіться шо цікаво - Азербайджан оголосив, Азербайджан зробив.
русня тільки соплі ковтає і жодного слова проти Азербайджану - бо знає, як вякнe шось проти Азербайджану? - то прилетить з Турції.
показати весь коментар
03.08.2022 20:04 Відповісти
Нащо там Турція? Азербайджан і сам може русню в стойло поставити, якщо ті вякнуть щось.
показати весь коментар
03.08.2022 20:25 Відповісти
так, але від підтримки друзів теж не треба відмовлятися,
що б їх не зобідити - на те і друзі.
показати весь коментар
03.08.2022 20:38 Відповісти
Додай при цьому : у Азербайджані клоуна президентом не обирали , доріг замість зброї не будували , на кожному кутку в Азербайджані не сидять г@ндони як у нас і не верещать про братський наріт ((
показати весь коментар
04.08.2022 01:02 Відповісти
Кацапи в Карабасі напудили в штани
показати весь коментар
03.08.2022 21:00 Відповісти
Так кто ж этого вяликого православного Война Кожугета поймет, когда он из-за щеки не вынимает с 24 февраля!
показати весь коментар
05.08.2022 18:58 Відповісти
русня і не буде вписуватись за вірмен. путєн з Ердоганом на переговорах злив армяш, щоб таким чином провчити Пашиняна.
показати весь коментар
03.08.2022 23:27 Відповісти
Пока рашисты утилизируются в Украине, у всех остальных стран есть возможность отвоевать свои территории. Респект Азербайджану!
показати весь коментар
03.08.2022 20:21 Відповісти
Красіво.
показати весь коментар
03.08.2022 20:23 Відповісти
Путен, памагі!!!
А так нічого, наші краще вміють.
показати весь коментар
03.08.2022 20:46 Відповісти
Азербайджанскому султану не нравится когда моль и его союзники не выполняют подписанные ими договоры.
показати весь коментар
03.08.2022 20:47 Відповісти
Мочи козлов!!!
показати весь коментар
03.08.2022 22:06 Відповісти
"російський миротворчий контингент" потрібно брати в лапки. то окупанти й вбивці, ніяк не миротворці!!!
показати весь коментар
03.08.2022 22:27 Відповісти
А в ушах теперь уже звучит мелодия: Байрактар....
показати весь коментар
03.08.2022 23:10 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 23:18 Відповісти
пуйло на переговорах з Ердоганом злив армяшек. Тому армяшам було би зараз дуже мудро поступити - вийти з того Карабаха, який міжнародно вважається азербайджанським, рідписати з айзерами мирний договір, послати накуй кацапів і вигнати залишки кацапскої військової бази з Гюмрі. А далі заручатися підтримкою Туреччини і Європи. Тим паче, що в Європі, особливо у Франції, у вірменів є велика діаспора. ***** хотіло провчити Пашиняна, то замість цього взагалі втратить свій вплив на Закавказзі. многоходовочка, *****. )
показати весь коментар
03.08.2022 23:33 Відповісти
заручитись підтримкою Туреччини, ти нічого не поплутало?
показати весь коментар
03.08.2022 23:40 Відповісти
І завважте, ніякої реакції від "істинно російських патріотів" Симонян, Кеосаян...
показати весь коментар
04.08.2022 00:30 Відповісти
Украинцам лучше НЕ КОММЕНТИРОВАТЬ эти события.
показати весь коментар
04.08.2022 09:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 