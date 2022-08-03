Удари по вірменських гарматах на території азербайджанського Карабаху. ВIДЕО

Збройні сили Азербайджану розпочали контртерористичну операцію у відповідь на загибель військовослужбовця внаслідок обстрілу вранці 3 серпня вірменськими збройними формуваннями позицій азербайджанської армії на Лачинському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Trend.

В результаті проведеної Збройними силами Азербайджану військової операції було знищено артилерійський дивізіон та один пост вірменських збройних формувань. Серед вірменських військовослужбовців є загиблі та поранені.

Нагадаємо, що вранці 3 серпня члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово дислоковано російський миротворчий контингент, вели інтенсивний обстріл позицій підрозділів азербайджанської армії, дислокованих у напрямку до Лачинського району. Один азербайджанський солдат загинув.

