Удари по вірменських гарматах на території азербайджанського Карабаху. ВIДЕО
Збройні сили Азербайджану розпочали контртерористичну операцію у відповідь на загибель військовослужбовця внаслідок обстрілу вранці 3 серпня вірменськими збройними формуваннями позицій азербайджанської армії на Лачинському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Trend.
В результаті проведеної Збройними силами Азербайджану військової операції було знищено артилерійський дивізіон та один пост вірменських збройних формувань. Серед вірменських військовослужбовців є загиблі та поранені.
Нагадаємо, що вранці 3 серпня члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово дислоковано російський миротворчий контингент, вели інтенсивний обстріл позицій підрозділів азербайджанської армії, дислокованих у напрямку до Лачинського району. Один азербайджанський солдат загинув.
З Україною - те саме! Або вірмени стають "повноцінними громадянами України" і визнаЮть протиправною політику теперішніх політичних діячів Вірменії стосовно Карабаху, або (якщо вони мають Україну за "місце гешефту" і вважають своєю Батьківщиною не Україну, а Вірменію ) отримають в кінці-кінців те саме, що мали євреї в Україні у часи "Гайдамаччини"
Гей, дипломати, підкажіть їм, якщо не здоганяють.
русня тільки соплі ковтає і жодного слова проти Азербайджану - бо знає, як вякнe шось проти Азербайджану? - то прилетить з Турції.
що б їх не зобідити - на те і друзі.
А так нічого, наші краще вміють.