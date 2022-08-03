Нове загострення в Нагірному Карабасі: Повідомляється про загиблих та поранених

Так зване міністерство оборони невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" звинувачує Азербайджан в порушенні режиму припинення вогню і загибель одного свого військового та сімох поранених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За даними невизнаної республіки сьогодні азербайджанські підрозділи "застосували ударні безпілотники, внаслідок чого смертельно поранено одного військовослужбовця". Пізніше там повідомили про поранення ще вісьмох.

Водночас Міноборони Азербайджану повідомило сьогодні про загибель під час обстрілу солдата азербайджанської армії. За даними міністерства, стрілянину вели з території, де тимчасово розташований миротворчий контингент Росії - у напрямку Лачинського району.

Азербайджан не коментував заяв невизнаної республіки.

Вірменські ЗМІ без посилань на підтверджені джерела говорять про загибель трьох і поранення 15 військових у Нагірному Карабасі.

МЗС Азербайджану заявило: "Кривавий інцидент, що стався 3 серпня, ще раз демонструє, що Вірменія грубо порушує тристоронню угоду, а також підриває зусилля щодо нормалізації відносин між двома державами. Це також свідчить про неповагу Вірменії до зусиль міжнародних посередників. Вся відповідальність за інцидент на території Азербайджану лежить на політичному та військовому керівництві Вірменії, яке досі не вивело незаконних збройних формувань з території сусідньої держави".

