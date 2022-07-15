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Росія порушила терміни виходу вірменських військ з Нагірного Карабаху, - Алієв

алиев,ильхам

Російська Федерація порушила обіцянку забезпечити вихід вірменських військ з Нагірного Карабаху до червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Азербайджан".

Як заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, представники російського Міноборони гарантували виведення вірменських військ до червня, проте обіцянка не виконана. За його словами, загалом мало позитивних моментів в нормалізації відносин з Вірменією.

"На жаль, негативних моментів більше. Одним з них, зокрема, є те, що Вірменія ухиляється від виконання питань, передбачених у декларації від 10 листопада 2020 року. Вірменія, як країна, що програла війну і підписала акт капітуляції, взяла на себе певні зобов'язання... Одним з них є виведення вірменських збройних сил з Карабаху. Але досі це питання не знайшло свого рішення", - зазначив Алієв.

Він підкреслив, що дане питання піднімалося перед військовим керівництвом Росії, яке пообіцяло виведення вірменських військ.

"Сьогодні вже середина липня, але це питання не знайшло свого рішення", - додав Алієв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан: Нагірного Карабаху не існує

Восени 2020 року Азербайджан провів стрімкий наступ в Нагірному Карабасі, до якого готувався кілька десятків років. В результаті Вірменія втратила контроль над кількома районами, до регіону увійшли російські "миротворці", а Єреван тимчасово зберіг за собою Степанакерт і прилеглі території.

Згідно з домовленостями, вірменська сторона мала передати Азербайджану Агдамський, Кельбаджарський і Лачинський райони. А російський контингент розмістився вздовж нової лінії зіткнення мінімум на п'ять років.

Також читайте: Росія перекидає в Україну "миротворчі" війська з Нагірного Карабаху, - Генштаб

Автор: 

Алієв Ільхам (152) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+64
А Алиев , маленький мальчик, не знал что так будет ? Давить надо было сразу до конца .
ЭТО урок и украинской власти
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15.07.2022 22:38
+42
херач дорогой кацапских недоносков, пора разчленять ублюдков
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15.07.2022 22:39
+38
кацапи мали вийти з території Молдови ще в 1994 році. Досі сидять там. Про що він?
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15.07.2022 22:42
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шаурмянє, мильтє попкіііііі
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15.07.2022 22:37 Відповісти
Понеслась, сейчас шавок русни щемить будут
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15.07.2022 22:37 Відповісти
А Алиев , маленький мальчик, не знал что так будет ? Давить надо было сразу до конца .
ЭТО урок и украинской власти
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15.07.2022 22:38 Відповісти
За Алиева не волнуйся, он не Словакия, которая нет нет, да и подмахнёт привычно паРАШЕ. Алиев ИСПОЛЬЗОВАЛ роSSийские войска, а теперь готов их выбросить из Нагорного Карабаха как использованный презерватив!

Он просто ПРЕДУПРЕДИЛ.
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15.07.2022 23:20 Відповісти
Азербайджан с 10 миллионным населением (у которых также нет ракет от слова вообще, а сама армия в раз 10 меньше украинской) будет щемить рос. армию? Каким образом? Ну и насмешил.
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16.07.2022 01:54 Відповісти
Ловите Кацапа
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16.07.2022 02:46 Відповісти
В Карабаху залишилося від бригади ВДВ "півтори каліки" Решта "лежат в палях Данбасса" - бо коли ми почали реально перемелювать тих десантників, які приїхали з Пскова та інших місць - кацапи стали "дірки затикать", виділяючи частину сил від незадіяних у війні в/ч З Таджикистану З Карабаху Азербайджанцям не треба штурмувать Карабах - просто справа і зліва вздовж Лачинського коридору на висотах розмістить артустановки і розстрілювать все, що рухається по дорозі Півроку блокади - і вірмени з голодухи самі звідти повтікають Адже все те угрупування саме себе може забезпечить лише водою Сільського господарства там нема - цивільні, в основному, звідти втекли ще до початку перемир"я А хто ж буде вирощувать урожай? Потрібні зерно, овочі, м"ясо - на фруктах з садів довго не протягнеш
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16.07.2022 05:45 Відповісти
Там отдельная бригада россиян, у которой большое количество техники и авиации. У Азербайджана лишь несколько байрактаров но толку от них ноль будет, поскольку рф развернула там системы пво. Я уже не говорю о том, что они там всерьез и надолго окопались (так и вижу как азербайджанцы пойдут пачками штурмовать бетонные укрепления). Никакой Азербайджан на них никогда не нападет, достаточно вспомнить как они сбили по ошибке вертолет и целый месяц извинялись, и до сих пор выплачивают семьям пособия.
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16.07.2022 08:50 Відповісти
І в чому Словаччина "******** Параші"? Назви конкретні факти! Або вибачся!
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16.07.2022 05:34 Відповісти
Армяхины уже пасти поразевали про геноцид в Ханкенди, но Алиев не зашел в город. И сильно давил чертов Запад со своим армянским лобби, вплоть до санкций...
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16.07.2022 09:42 Відповісти
херач дорогой кацапских недоносков, пора разчленять ублюдков
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15.07.2022 22:39 Відповісти
Не можете бьіть. расия всегда скрупулезно исполняла длговоренности...
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15.07.2022 22:39 Відповісти
Він би ще зі зграєю макак домовився...
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15.07.2022 22:46 Відповісти
Ільхам ага, треба бомбити !
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15.07.2022 22:41 Відповісти
кацапи мали вийти з території Молдови ще в 1994 році. Досі сидять там. Про що він?
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15.07.2022 22:42 Відповісти
Алієв ти знаєш що робити !Команду вперед і стерти їх з лиця землі.Вкотре це доказ що ніяких домовленостей с руснею не може бути вони тільки віддтягують час і морочать голову.Знищуйте їх !
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15.07.2022 22:42 Відповісти
рашисты обещали вывести войска ... ахах, это хохма ... а вы, Азербайджанцы, и дальше покупайте у них мазы, камазы и помогайте обходить санкций ... а потом вдруг обнаружите что у армян на 500 танков больше прежнего, и все они едут в Баку
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15.07.2022 22:44 Відповісти
А у кого покупать мазы, камазы? У Армении? Или Ирана? С соседями у нас не очень...
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16.07.2022 09:44 Відповісти
Пора,давно пора,давить говна,понеслась...
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15.07.2022 22:44 Відповісти
treba "vyseljatj" vseh kacapov za porebrik . naher
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15.07.2022 22:45 Відповісти
А до Вірменії приїхав глава ЦРУ США

https://news.liga.net/ua/world/news/v-armeniyu-priehal-glava-tsru-ssha
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15.07.2022 22:45 Відповісти
предложил склеить ласты и никто не пострадает
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15.07.2022 22:53 Відповісти
странно, что русне кто-то поверил...
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15.07.2022 22:49 Відповісти
Кенигсберг тоже должны были вернуть. ***** их, Ильхам!
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15.07.2022 22:50 Відповісти
Расея нарушила это прям как солнце встаёт... просто аксиома...
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15.07.2022 22:56 Відповісти
как это относится к орочьим прилетам
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15.07.2022 22:58 Відповісти
давай, Ільхам, дай їм перцю!
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15.07.2022 23:00 Відповісти
Тот кто поверил рашистам является не жертвой а соучастником
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15.07.2022 23:00 Відповісти
Сейчас Алиев против рашки не рыпнется. Посмотрел, что его тактика в борьбе с армяшками в масштабной войне вообще не канает.
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15.07.2022 23:06 Відповісти
почему не канает? очень неплохо армяни жарились)
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15.07.2022 23:12 Відповісти
Во втором предложении я об этом и написал.
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15.07.2022 23:13 Відповісти
Канает. Там подписка- Турция.
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16.07.2022 05:36 Відповісти
А йому і не треба проти мордору рипатись. Просто як в 20 році звільнити своє. А ********* зараз утреться. Якщо тоді не допомогли оркі арам то зараз тим більше.
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15.07.2022 23:27 Відповісти
Оркам похрен на Карабах, армян и азербайджанцев. Просто примите это как данность. Всё что они хотели получить, они получили в 2008 - базы на южном склоне Большого Кавказа.
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15.07.2022 23:32 Відповісти
базы снести. личный состав расстрелять. Ноги на родину отправить
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16.07.2022 00:09 Відповісти
Чі не Алієв став одним мерзенних правителем, котрі цьогоріч поздоровили )(уйла з днем Росії?
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15.07.2022 23:06 Відповісти
Ильхам, Байрактары заждались в ангарах, жги !!!
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15.07.2022 23:07 Відповісти
Братья, давайте Второй Фронт!
Вместе орков уничтожать легче.
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15.07.2022 23:10 Відповісти
Ну шо - їб*ште тепер всіх і вся...
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15.07.2022 23:28 Відповісти
Да к давай наводи порядок. Или Вы с Эрдоганом думали что будет по другому.
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15.07.2022 23:32 Відповісти
Всі так радіють напрузі в цьому регіоні. Але нова війна в Нагірному Карабасі Україні нічим не допоможе. Від слова зовсім, бо рашка чхати хотіла, що там з тими вірменами буде. Так що заспокойтесь
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15.07.2022 23:35 Відповісти
дык, *********** их, чо.
********* полюбасу второй фронт не потянет.
Им и на первом ой как несладкоV.
Гром пуканов раZдаVайся!
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15.07.2022 23:37 Відповісти
Прошло 30 лет-- печальная годовщина Ходжалинской резни! Азербайджанский город Ходжалы, в ночь на 26 февраля 1992 года был атакован с трёх сторон 366-ым мотострелковым полком ВС РФ, при поддержке армянского батальона «Арабо», состоящего из приезжих наёмников армянского происхождения из Сирии и Ливана.Чем кончилось
....... да не надо и предполагать. Та жа Буча, Макаров, Гостомельи др.
А Алиев шлёт поздравления с днём росии
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15.07.2022 23:38 Відповісти
Турки Все тормозять! Бо вони і бізнес з кацапією крути і в НАТО. Як то так
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15.07.2022 23:46 Відповісти
Напомні кацам об етом мо забули або нажралися стекломоя. Штрикни їх саблюкою якщо не заверещить значить здох.
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15.07.2022 23:50 Відповісти
Москальня незабаром матиме пасивний секс в усі шпарини.
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15.07.2022 23:59 Відповісти
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16.07.2022 00:00 Відповісти
Сподіваюсь в Алієва є рішення на цей випадок і кацапи його відчують на своїх шкурах
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16.07.2022 00:05 Відповісти
Нужно с десяток лет подготовки.
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16.07.2022 00:33 Відповісти
Санду! Ваш выход! Чуть позже. Кацап кому ещё что должен? Отбирайте
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16.07.2022 00:13 Відповісти
там выходить некому. Разве что их маршалу в белых галифе.
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16.07.2022 00:49 Відповісти
В ОБСЕ 46 стран подписали заявление о зверьствах и жестокости россии в Украине,не подписали заяление : Азербайджан,Армения,Белорусь, Ватикан,Киргизия,Казахстан,россия,Туркмения,Узбекистан,Таджикистан. Так,что и Азербайджан и Казахстан желают и рыбку сьесть и ....... .
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16.07.2022 00:19 Відповісти
Не зовсім так тут геополітика.Казахи зробили свій вибір і їм потрібен час вони його стараються виграти.Є розуміння своєї гри в Азії.Коли вони повністю будуть готові вони рашку на три букви пошлють відкрито.Не забуваємо колосальний проєкт Байконур і добуток копалин.Там не все так просто Казахам потрібен час і важелі.А ось Азербайджан тут інше вони ведусь свою гру на своїх кордонах і ось там повний контроль Турції.Турки наразі ведуть свою гру на Кавказі Сірії і спроба в чорноморському регіоні.Наразі саме в Сірії і руками Азерів в Азії.Цей союз в майбутному нічого доброго не пророкує для того регіону.Взагалі в тому регіону скоро будуть багато чого Афганістан ,наркотрафік,диктатура окремих республік колишнього совка і тотальна бідність,інтереси Китаю.Там ось ось палахне.
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16.07.2022 00:49 Відповісти
Дещо ти забув сказать - у Казахстану є свій "Данбасс" Це смуга вздовж російського кордону - північ та ПриІртишшя Там в основному проживають "русскаязичниє" Там навіть частина казахів казахської мови не знає Я жив десяток років там і знаю про що кажу
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16.07.2022 05:52 Відповісти
и чего я не удивлён...
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16.07.2022 00:42 Відповісти
Сейчас самое лучшее время чтобы давить русню, пора открывать второй фронт и возвращать свое! Вперёд Азербайджан и спасибо за бесплатный бензин в начале войны.
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16.07.2022 01:11 Відповісти
Какой второй фронт?
Азерам сразу надо было идти до конца.
Алиев побежал с русней договариваться.
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16.07.2022 02:52 Відповісти
До какого нах конца?! США и Франция уже собирались санкции вводить за "геноцид армян" в Ханкенди. Поэтому и не стали заходить в город. Всему свое время.
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16.07.2022 09:47 Відповісти
потрібно гнати кацапів та їх прихвостнів
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16.07.2022 06:50 Відповісти
російські "миротворці".....вже смішно
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16.07.2022 07:28 Відповісти
Алієв допустився стратегічної (якщо не фатальної...) помилки, коли пішов на зговір з кацапами і вірменами. Маючи таку військову і стратегічну перевагу - потрібно було добивати і виганяти вірменів з Карабаху. І тільки після цього заключати "договори". Зараз кацапів і вірменів звідти і ладаном не викурити: Азербайджан отримав проблему на довгі роки...
Щось так мені підказує, що тут без Ердогана не обійшлося: ці бусурмани одною рукою, мовби і допомагають ("байрактарами"), а другою мастурбують путінську пуцьку. Як нам з "коридорами по вивозу зерна"...
Свою силу треба мати і свою голову....
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16.07.2022 17:26 Відповісти
 
 