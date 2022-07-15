Росія порушила терміни виходу вірменських військ з Нагірного Карабаху, - Алієв
Російська Федерація порушила обіцянку забезпечити вихід вірменських військ з Нагірного Карабаху до червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Азербайджан".
Як заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, представники російського Міноборони гарантували виведення вірменських військ до червня, проте обіцянка не виконана. За його словами, загалом мало позитивних моментів в нормалізації відносин з Вірменією.
"На жаль, негативних моментів більше. Одним з них, зокрема, є те, що Вірменія ухиляється від виконання питань, передбачених у декларації від 10 листопада 2020 року. Вірменія, як країна, що програла війну і підписала акт капітуляції, взяла на себе певні зобов'язання... Одним з них є виведення вірменських збройних сил з Карабаху. Але досі це питання не знайшло свого рішення", - зазначив Алієв.
Він підкреслив, що дане питання піднімалося перед військовим керівництвом Росії, яке пообіцяло виведення вірменських військ.
"Сьогодні вже середина липня, але це питання не знайшло свого рішення", - додав Алієв.
Восени 2020 року Азербайджан провів стрімкий наступ в Нагірному Карабасі, до якого готувався кілька десятків років. В результаті Вірменія втратила контроль над кількома районами, до регіону увійшли російські "миротворці", а Єреван тимчасово зберіг за собою Степанакерт і прилеглі території.
Згідно з домовленостями, вірменська сторона мала передати Азербайджану Агдамський, Кельбаджарський і Лачинський райони. А російський контингент розмістився вздовж нової лінії зіткнення мінімум на п'ять років.
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ЭТО урок и украинской власти
Он просто ПРЕДУПРЕДИЛ.
https://news.liga.net/ua/world/news/v-armeniyu-priehal-glava-tsru-ssha
Вместе орков уничтожать легче.
********* полюбасу второй фронт не потянет.
Им и на первом ой как несладкоV.
Гром пуканов раZдаVайся!
....... да не надо и предполагать. Та жа Буча, Макаров, Гостомельи др.
А Алиев шлёт поздравления с днём росии
Азерам сразу надо было идти до конца.
Алиев побежал с русней договариваться.
Щось так мені підказує, що тут без Ердогана не обійшлося: ці бусурмани одною рукою, мовби і допомагають ("байрактарами"), а другою мастурбують путінську пуцьку. Як нам з "коридорами по вивозу зерна"...
Свою силу треба мати і свою голову....