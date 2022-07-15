Россия нарушила сроки выхода армянских войск из Нагорного Карабаха, - Алиев
Российская Федерация нарушила обещание обеспечить выход армянских войск из Нагорного Карабаха до июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан".
Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, представители российского Министерства обороны гарантировали вывод армянских войск до июня, однако обещание не выполнено. По его словам, в целом мало положительных моментов в нормализации отношений с Арменией.
"К сожалению, негативных моментов больше. Одним из них, в частности, является то, что Армения уклоняется от выполнения вопросов, предусмотренных в декларации от 10 ноября 2020 года. Армения как страна, проигравшая войну и подписавшая акт капитуляции, взяла на себя определенные обязательства... Одним из них является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха. Но до сих пор этот вопрос не нашел своего решения", - отметил Алиев.
Он подчеркнул, что данный вопрос поднимался перед военным руководством России, пообещавшим вывод армянских войск.
"Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения", – добавил Алиев.
Осенью 2020 года Азербайджан провел стремительное наступление в Нагорном Карабахе, к которому готовился несколько десятков лет. В результате Армения потеряла контроль над несколькими районами, в регион вошли российские "миротворцы", а Ереван временно сохранил за собой Степанакерт и близлежащие территории.
Согласно договоренностям, армянская сторона должна была передать Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. А российский контингент разместился вдоль новой линии столкновения минимум на пять лет.
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ЭТО урок и украинской власти
Он просто ПРЕДУПРЕДИЛ.
https://news.liga.net/ua/world/news/v-armeniyu-priehal-glava-tsru-ssha
Вместе орков уничтожать легче.
********* полюбасу второй фронт не потянет.
Им и на первом ой как несладкоV.
Гром пуканов раZдаVайся!
....... да не надо и предполагать. Та жа Буча, Макаров, Гостомельи др.
А Алиев шлёт поздравления с днём росии
Азерам сразу надо было идти до конца.
Алиев побежал с русней договариваться.
Щось так мені підказує, що тут без Ердогана не обійшлося: ці бусурмани одною рукою, мовби і допомагають ("байрактарами"), а другою мастурбують путінську пуцьку. Як нам з "коридорами по вивозу зерна"...
Свою силу треба мати і свою голову....