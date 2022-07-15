Россия нарушила сроки выхода армянских войск из Нагорного Карабаха, - Алиев

Российская Федерация нарушила обещание обеспечить выход армянских войск из Нагорного Карабаха до июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, представители российского Министерства обороны гарантировали вывод армянских войск до июня, однако обещание не выполнено. По его словам, в целом мало положительных моментов в нормализации отношений с Арменией.

"К сожалению, негативных моментов больше. Одним из них, в частности, является то, что Армения уклоняется от выполнения вопросов, предусмотренных в декларации от 10 ноября 2020 года. Армения как страна, проигравшая войну и подписавшая акт капитуляции, взяла на себя определенные обязательства... Одним из них является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха. Но до сих пор этот вопрос не нашел своего решения", - отметил Алиев.

Он подчеркнул, что данный вопрос поднимался перед военным руководством России, пообещавшим вывод армянских войск.

"Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения", – добавил Алиев.

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Осенью 2020 года Азербайджан провел стремительное наступление в Нагорном Карабахе, к которому готовился несколько десятков лет. В результате Армения потеряла контроль над несколькими районами, в регион вошли российские "миротворцы", а Ереван временно сохранил за собой Степанакерт и близлежащие территории.

Согласно договоренностям, армянская сторона должна была передать Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. А российский контингент разместился вдоль новой линии столкновения минимум на пять лет.

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