Азербайджан: Нагорного Карабаха не существует

Россия обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей по Нагорному Карабаху. Тот ответил, что никакого Карабаха не существует, есть только азербайджанская территория.

Соответствующее заявление опубликовало министерство обороны Азербаджана, сообщает Цензор.НЕТ.

Там сообщили, что 25 марта в ходе телефонного разговора министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с министром обороны РФ Сергеем Шойгу азербайджанская сторона заявила о том, что в пунктах, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, проводится уточнение позиций и мест дислокации.

Несмотря на это, сообщили в Минобороны Азербайджана, утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии. В результате незамедлительных мер они были вынуждены отступить, сообщили в Баку.

"Минобороны Азербайджана призывает Минобороны РФ в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований из признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не представлять в искаженной форме передвижение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение "Нагорный Карабах" и правильно указывать название территории Азербайджана", - говорится в заявлении.

Также в Баку отметили, что нет никакой административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".

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