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Азербайджан (746) Армения (799) Россия (91324) Нагорный Карабах (470)

Азербайджан: Нагорного Карабаха не существует

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

азербайджан

Россия обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей по Нагорному Карабаху. Тот ответил, что никакого Карабаха не существует, есть только азербайджанская территория.

Соответствующее заявление опубликовало министерство обороны Азербаджана, сообщает Цензор.НЕТ.

Там сообщили, что 25 марта в ходе телефонного разговора министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с министром обороны РФ Сергеем Шойгу азербайджанская сторона заявила о том, что в пунктах, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, проводится уточнение позиций и мест дислокации.

Несмотря на это, сообщили в Минобороны Азербайджана, утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии. В результате незамедлительных мер они были вынуждены отступить, сообщили в Баку.

"Минобороны Азербайджана призывает Минобороны РФ в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований из признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не представлять в искаженной форме передвижение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение "Нагорный Карабах" и правильно указывать название территории Азербайджана", - говорится в заявлении.

Также в Баку отметили, что нет никакой административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о Курилах, Нагорном Карабахе и Приднестровье: Вторые фронты против РФ очень помогли бы Украине

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+94
Азербайджан: жодної "росіі" не існує.
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27.03.2022 07:48
+88
Даєш " другий фронт " ..щоб касабня швидше здохла
..
Слава нації
Смерть москалям
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27.03.2022 07:05
+86
Азербайджан поимел рашку ее же методами

и хай Армения доказывает, что она нападала-не нападала...

раша показала, что играет без правил
и удивленно моргает, когда с нею начали играть так же)
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27.03.2022 07:10
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Страница 2 из 2
Хвала свободному Азербайджану, смерть рашкосвиньяи и армяшкам
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27.03.2022 08:54 Ответить
Armyashki s radosty poimeyut tebya i tvoix baranov,vsemu svoe vremya
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27.03.2022 14:49 Ответить
Вірмени на тебе напали що ти їм смерті бажаєш?
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27.03.2022 14:59 Ответить
Що твоя країна конкретно зробила для України , щоб ми перремогли?
турки хоча б байрактари дали. А ви що? Не потрібно мізки людям засирати. Всі знають що війна в Україні вашій країні вигідна. Щоб відвести москалів з Карабаху. Для початку нехай ваш президент осудить дії країни агресора (Росії). Тоді поговоримо
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27.03.2022 16:26 Ответить
Рашка, по отношению к соседям, всегда вела себя так, что в итоге оказалась одна, в кольце врагов. В общем, всё как у баснописного журавля, который, увязнув в болоте, никак не мог, бедняга, из него выкарабкаться: хвост вытащил - нос завяз, нос вытащил - хвост завяз, и так без конца...
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27.03.2022 09:01 Ответить
Так этих пид*ров .что Молдова. Япония.Грузия ?.и вообще что все те народы .которые потеряли свою государственность .идентичность.историю.культуру .ресурсы . и теряет своих людей в безумных войнах сумасшедших убийц и узурпаторов войнах. вместо всего этого им дали телевизор с иллюзорной .кацапской -изуверской идеологией. Иллюзию. телевизионного величая!и потеряй всего остального.СЕБЯ!
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27.03.2022 09:13 Ответить
Появилось окно возможностей. Надо его использовать. Мочить рашу по всем возможным направлениям.
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27.03.2022 09:30 Ответить
Вы***бали армяшек и их союзников Пидоросию по полной программе.
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27.03.2022 09:36 Ответить
Закір Гасанов точно з шойгой розмовляв?
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27.03.2022 09:37 Ответить
Правильно, как никакой Л/ДНР тоже нет!
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27.03.2022 09:41 Ответить
Oleksandr Ievtushenko , шоб ,Зеленский ,был бы , точно такой же, прошмадовкой США , то война даже не началась , а сейчас, бы освобождали Крым и Донбасс
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27.03.2022 09:42 Ответить
МАЙЖЕ офіційна позиція:

поинтересуемся у министерства обороны России: что это за «подразделения Нагорного Карабаха»? Согласно трехстороннему заявлению, подпись под которым поставил и президент России Владимир Путин, все армянские формирования должны быть или разоружены и расформированы, или выведены из Карабаха. Так какие «подразделения» упоминаются в бюллетене? По сути, авторы релиза и командование миротворцев банально проговорились.
И признались в том, что один из важнейших пунктов Трехстороннего соглашения армянской и российской стороной не выполняется. А такие соглашения, если кто забыл, не меню в ресторане, где можно выбирать пункты по вкусу - их или выполняют, или нет. И если на фоне очевидного бездействия РМК Азербайджан вынужден работать над выполнением пункта о разоружении армянских НВФ своими силами, то обвинять Баку в нарушении трёхстороннего соглашения как минимум неумно и неубедительно.
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27.03.2022 09:49 Ответить
но это же "дебилы,бл..ь !"признают свою никчемность и к нам же претензии...что-то нереальное с ними происходит...
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27.03.2022 10:18 Ответить
Все за Законом!
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27.03.2022 11:39 Ответить
Азербайджан ОСМІЛЮЄТЬСЯ(ВЖЕ) погрожувати Колосу,що виявився "на глиняних ногах":

в командовании РМК и тем более в руководстве Минобороны не могут не понимать, какие риски возникают в результате уже во взаимоотношениях с Азербайджаном. Можно, конечно, предположить, что в военной верхушке РФ очень болезненно переживают свой военно-политический провал в Украине. Официальные спикеры в погонах могут, конечно, с умным видам озвучивать фразы типа «все идет по плану, мы не собирались захватывать Киев и Харьков» и т.д., но то, что происходит сегодня в Украине - это для РФ оглушительное фиаско. На таком фоне очень хочется «показать зубы», продемонстрировать силу и т.д. Но если в Арбатском военном округе решили, что лучшая точка для такой демонстрации - это «огрызок», то мы вынуждены разочаровать: считать Азербайджан «мягкой мишенью» было бы весьма опрометчиво. Запалить ещё одну «проблему», уже с Азербайджаном, в дополнение ко всем «синякам и шишкам» на украинском направлении - неумно в квадрате. И да, реакция на такие выпады всегда похожа на хрестоматийный «айсберг» - главная ее составляющая, как правило, остается «под водой» и не озвучивается на официальном уровне. Но это еще не значит, что ее не существует в природе и на нее не опасно «натолкнуться».
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27.03.2022 09:53 Ответить
Молодці й справжні союзники на відміну від турків.
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27.03.2022 10:08 Ответить
Пане Мирон, Байрактари звідки? ( Это типо вопрос Чай Крым?)
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27.03.2022 10:35 Ответить
Звичайна торгівля і нашим і вашим.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1969828-ministr-mzs-turechchini-********-povinna-zrozumi-scho-nikoli-ne-stane-chlenom-nato
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27.03.2022 11:13 Ответить
сиди на бутилці і не смикайся
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27.03.2022 11:47 Ответить
... без згоди турків 100% не обійшлось.
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27.03.2022 10:38 Ответить
это многоходовочка турков это и есть помощь
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27.03.2022 11:02 Ответить
Ось і вся "многоходовочка"https://www.unn.com.ua/ru/news/1969828-ministr-mzs-turechchini-********-povinna-zrozumi-scho-nikoli-ne-stane-chlenom-nato
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27.03.2022 11:14 Ответить
Моя країна буде мені не треба перевзуватись, а от РФ розпадеться це факт.
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27.03.2022 12:03 Ответить
Емм... а в чому вони конкретно допомогли Україні? В тому що пішли з вірменами воювати?)
Так ми з вірменами не воюємо. Чи можливо я чогось не знаю і вони напали уже на Росію?)
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27.03.2022 16:31 Ответить
Відволікають частково, демонструють що РФ будуть рвати на частини як тільки вона послабне.
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27.03.2022 16:46 Ответить
Сьогодні танки з прапорами Південної Осетії в Мелітополі, ***** перекидає війська з Грузії, абхази вводять своїх бойовиків на територію України, тому що Грузія мовчить. Азербайджан своїми діями в Карабаху зв'язав там усі війська *****, це приблизно 2000 вояк і 500 одиниць техніки.
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27.03.2022 17:03 Ответить
Молдаванам есть уникальная возможность турнуть военную базу рашистов из Приднестровья и восстановить полный контроль. Медлить нельзя. Гоните рашистов со своей земли.
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27.03.2022 10:32 Ответить
А Україна допоможе із своєї сторони
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27.03.2022 10:38 Ответить
Почему 30 лет не помогали,приднестровье это не вчерашний день.
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27.03.2022 16:45 Ответить
поки тихо сидять в Тирасполі -чіпати орків не варто - надто близько до Одеси.Але готовність має бути повна.
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27.03.2022 10:42 Ответить
ні, Санду точно не прокацапська
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27.03.2022 11:52 Ответить
Азербайджан около 30 лет ждал выполнение 4-х резольюции Сов.Без-а ООН, но толком ничего не вышло, тогда сам Азербайджан в 2020 году выполнял требований этих резолюции. Теперь такое же обстановка, россия из за невыполнения свое мироПРИТВОРЧЕСКИХ миссии, Азербайджану приходится выполнят требовании соглашений ноябрского договора. А там черно по белому указано вывод бандитских формирований из территорий Азербайджана.
А на счет помощи Азербайджана Украине, кроме нефти,газа и др. гуманитарной помощи, вы узнаете позже. Сейчас главное выиграт войну, на базар время потом будет.
Низкий поклон УКРАИНЦАМ защитникам Родины. Да поможет Вам АЛЛАХ! Держитесь братья правда за вами.
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
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27.03.2022 10:48 Ответить
в спам тварино набутилочна
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27.03.2022 11:48 Ответить
В дурдом интернет провели?
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27.03.2022 12:06 Ответить
СЛАВА АЗЕРБАЙДЖАНУ!
ХРАНИ АЛЛАХ ЭТУ СТРАНУ И ЕЕ ДОСТОПОЧТИМЫЙ НАРОД!
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27.03.2022 12:18 Ответить
молодца. Толково і по ділу. Хотілось лише добавити, що тепер весь світ знає, що россосія це банд формування, то по договору і те гомно потрібно виводити
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27.03.2022 13:25 Ответить
posle rusni ameri zaymutsa tvoim erdogashey,kak eto sobiralis delot do togo kak putin spas erdogandona,a mi zaymemsa vami ,geroyami internetnix stranic,no na etot raz nikakix karidorov ne budet .Xoroshiy turok mertviy turok ,chto kasaetsa azerov,vi ved daje sami neznaete kto vi? nedodurki,********* nedocheloveki...
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27.03.2022 14:58 Ответить
А почему тогда мид франции и госдеп сша осудили ваши действия в карабахе?
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27.03.2022 16:29 Ответить
У московии есть свободный выбор! Забрать ванек из Азербайджана сейчас,или через 4 года, согласно договору.
У Армении тоже свободный выбор. Отдать оккупированное или воевать (с Азербайджаном или Украиной).
Что выберут?
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27.03.2022 10:51 Ответить
Чтобы принять решение три головы или главы (дашнакцутюн, хайский апостольский церковь и диаспора) хайского змея должны прийти в консенсус. А это трудно. Потому что они кормятся из рук разных хозяйев и служат их интересам. Простые хайи просто инструменты или разменная монета. Слава Героям - павшим и живым за праве дело! Пусть Аллах поможет вам! 🤲 Мы молимся за вас! 🇦🇿🤝🇺🇦✊✌️
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27.03.2022 11:28 Ответить
Мы всей душой за Азейбарджан и сейчас и пару лет назад были!
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27.03.2022 11:54 Ответить
настал тот момент когда свинособак надо рвать со всех сторон,япония фас на курилы,польша на калининград,азербайджан на карабах,грузия на абхазию,финляндия на карелию,- на все напра вления не хвтатит путлеру войск,разорвётся к епеням
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27.03.2022 11:05 Ответить
да,совсем забыл,молдова фас на приднестровье
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27.03.2022 11:07 Ответить
Було би добре. щоби Молдова ловила фарт.
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27.03.2022 11:29 Ответить
.............................................РАЗОРВАТЬ ПУКАН ВАТНИКАМ.............................................
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27.03.2022 11:08 Ответить
Красави!!!

Молдова, Грузія, Польща, Японія, Фінляндія, ваш хід.
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27.03.2022 11:23 Ответить
Азербайджанцы, гоните со своей территории армянских и русофашистских оккупантов. Пока свинособаки увязли в Украине, сейчас нужно открывать второй фронт. Грузины, вы то чего спите? Или Абхазия и Юж. Осетия это уже не Грузия? Вперёд на освобождение территорий!
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27.03.2022 11:38 Ответить
Молдаване, вам нужен тиран убивший больше только 130 детей?
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27.03.2022 11:42 Ответить
Не так давно оті самі вірменці (не можу інакше назвати, тільки з бану виліз) в Єревані влаштували відверте Z-бісся на підтримку Росії. А це їм в подяку...
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27.03.2022 11:47 Ответить
А після цього , шановний , ви бачили який був мітинг в підтримку України в Єревані?
а прізвища вірменів , які полягли під час Революції Гідності памятаєте? А ви в курсі скільки вірменів проживає у нас в країні і скільки їх зараз воює в лавах ЗСУ. По крайній мірі я сам знаю одного етнічного вірменина , які служив в АТО і зараз воює за Україну.
Так ви тепер скажіть , що Азербайджан зробив для того щоб припинити війну?
Їх президент навіть не засудив дії Росії. Так про що ми говоримо?
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27.03.2022 16:13 Ответить
Азербайджан молодці та воїни.
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27.03.2022 11:50 Ответить
А Грузия с Молдовой "сопли жуют"...
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27.03.2022 12:01 Ответить
Пока сопли жуют, потом сосать ... начнут.
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27.03.2022 12:19 Ответить
А Украина что делала когда на Грузию и Молдавию напали?
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27.03.2022 16:49 Ответить
А ни кто и не ожидает от них официально ввязываться в войну на стороне Украины.
Могли бы воспользоваться ситуацией из своих "шкурных" интересов, по примеру Азербайджана.
И нам "в струю"...
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27.03.2022 17:29 Ответить
А ось цікаво, з яким таким "Шойгу" розмовляв Гасанов 25 березня, коли того шойгу вже два тижні по всій рашці з собаками шукають?!
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27.03.2022 12:22 Ответить
только так.свое надо забирать.
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27.03.2022 12:44 Ответить
Как думаете, кацапы действительно так "отомстили" Армении за отказ воевать против Украины? Ведь только кацапские "миротворцы" мешали Азербайджану полностю контролировать "Нагорный Карабах".
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27.03.2022 12:53 Ответить
Вірмени навіть підтримали Україну масовими демонстраціями проти війни.
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27.03.2022 15:12 Ответить
Specialno dlya ukraincev,prekrasno ponimayu chta vam seychas ******* pomosch ochen cenna,no xodit s azerskim sultanchikom viydet vam bokom .turciya edinstvenna strana katoraya otkazalas ot embargo protiv rossii,zavtro turki budut zastraivat dlya rusni to chto vi poka mojete nazivat vashey rodinoy.****** antiarmyanskie viskazivaniya armyane vam vernut s procentami .Armyane eto ne tolko Armeniya katoraya naxoditsa pod russkim sapogom sevodnya no y millioni armyan v shtatax,francii, i po vsemu miru.Mi sledim za vsem chto tut proisxodit i budem deystvovat po obstoyatelstvam i na svobodu i slavu nashey rodini.
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27.03.2022 15:08 Ответить
Мид Франции и Госдеп Сша осудили вторжение в Карабах вооружённых сил Азербайджана. Почему господин Бутусов этого не публикует?
Соотечественники погуглите, почитайте, а потом хорошенько подумайте что происходит. И тогда вернитесь и напишите. Слава Украине!
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27.03.2022 16:01 Ответить
1. Чи зробив щось Азербаджан для підтримки України?
2. Їх президент засудив дії агресора?
3. Ви в курсі про договір між Азербайджаном і Росією 22 лютого 2022 року?
4. Азербайджаном були введені санкції щодо РФ?
5. Торгівля між країнами припинилася?
6. Чи вигідне Азербайджану припинення вогню в Україні (стосовно їх воєнних дій в Карабаху).
7. Азербаджан почне повномасштабну війну проти Росії?(це про другий фронт як усі пишуть)

Відповідь на усе НІ.

P.S. Якщо ви вважаєте , що смайлики в інстаграмі з прапором Азербайджану і України це підтримка , то я теж тут залишу смайлик на підтримку людей , які вміють думати головою, а не хавати пропаганду🧠😊

Слава Україні!
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27.03.2022 16:24 Ответить
Нашим давно пора научиться так отвечать русне как Азербайджан.. во вс
ем
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28.03.2022 08:35 Ответить
Нашим давно пора научиться так отвечать русне как Азербайджан.. во всем
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28.03.2022 08:36 Ответить
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