Азербайджан: Нагірного Карабаху не існує
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія звинуватила Азербайджан в порушенні домовленостей щодо Нагірного Карабаху. Той відповів, що жодного Карабаху не існує, є лише азербайджанська територія.
Відповідну заяву опублікувало міністерство оборони Азербаджана, повідомляє Цензор.НЕТ.
Там повідомлили, що 25 березня під час телефонної розмови міністра оборони Закіра Гасанова з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу азербайджанська сторона заявила про те, що в пунктах, де тимчасово дислокується російський миротворчий контингент, проводиться уточнення позицій та місць дислокації.
Попри це, повідомили в Міноборони Азербайджану, вранці 26 березня члени незаконних вірменських збройних формувань спробували вчинити диверсію проти підрозділів азербайджанської армії. В результаті вжитих заходів вони були змушені відступити, повідомили у Баку.
"Міноборони Азербайджану закликає Міноборони РФ відповідно до положень тристоронньої заяви забезпечити повне виведення залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань з визнаних міжнародним співтовариством територій Азербайджану, не представляти у спотвореній формі пересування збройних сил Азербайджану в межах суверенних територій нашої країни, не використовувати вираз "Нагірний Карабах" та правильно вказувати назву територій Азербайджану", - йдеться в заяві.
Також у Баку зазначили, що немає жодної адміністративно-територіальної одиниці під назвою "Нагірний Карабах".
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турки хоча б байрактари дали. А ви що? Не потрібно мізки людям засирати. Всі знають що війна в Україні вашій країні вигідна. Щоб відвести москалів з Карабаху. Для початку нехай ваш президент осудить дії країни агресора (Росії). Тоді поговоримо
поинтересуемся у министерства обороны России: что это за «подразделения Нагорного Карабаха»? Согласно трехстороннему заявлению, подпись под которым поставил и президент России Владимир Путин, все армянские формирования должны быть или разоружены и расформированы, или выведены из Карабаха. Так какие «подразделения» упоминаются в бюллетене? По сути, авторы релиза и командование миротворцев банально проговорились.
И признались в том, что один из важнейших пунктов Трехстороннего соглашения армянской и российской стороной не выполняется. А такие соглашения, если кто забыл, не меню в ресторане, где можно выбирать пункты по вкусу - их или выполняют, или нет. И если на фоне очевидного бездействия РМК Азербайджан вынужден работать над выполнением пункта о разоружении армянских НВФ своими силами, то обвинять Баку в нарушении трёхстороннего соглашения как минимум неумно и неубедительно.
в командовании РМК и тем более в руководстве Минобороны не могут не понимать, какие риски возникают в результате уже во взаимоотношениях с Азербайджаном. Можно, конечно, предположить, что в военной верхушке РФ очень болезненно переживают свой военно-политический провал в Украине. Официальные спикеры в погонах могут, конечно, с умным видам озвучивать фразы типа «все идет по плану, мы не собирались захватывать Киев и Харьков» и т.д., но то, что происходит сегодня в Украине - это для РФ оглушительное фиаско. На таком фоне очень хочется «показать зубы», продемонстрировать силу и т.д. Но если в Арбатском военном округе решили, что лучшая точка для такой демонстрации - это «огрызок», то мы вынуждены разочаровать: считать Азербайджан «мягкой мишенью» было бы весьма опрометчиво. Запалить ещё одну «проблему», уже с Азербайджаном, в дополнение ко всем «синякам и шишкам» на украинском направлении - неумно в квадрате. И да, реакция на такие выпады всегда похожа на хрестоматийный «айсберг» - главная ее составляющая, как правило, остается «под водой» и не озвучивается на официальном уровне. Но это еще не значит, что ее не существует в природе и на нее не опасно «натолкнуться».
https://www.unn.com.ua/ru/news/1969828-ministr-mzs-turechchini-********-povinna-zrozumi-scho-nikoli-ne-stane-chlenom-nato
Так ми з вірменами не воюємо. Чи можливо я чогось не знаю і вони напали уже на Росію?)
А на счет помощи Азербайджана Украине, кроме нефти,газа и др. гуманитарной помощи, вы узнаете позже. Сейчас главное выиграт войну, на базар время потом будет.
Низкий поклон УКРАИНЦАМ защитникам Родины. Да поможет Вам АЛЛАХ! Держитесь братья правда за вами.
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
ХРАНИ АЛЛАХ ЭТУ СТРАНУ И ЕЕ ДОСТОПОЧТИМЫЙ НАРОД!
У Армении тоже свободный выбор. Отдать оккупированное или воевать (с Азербайджаном или Украиной).
Что выберут?
Молдова, Грузія, Польща, Японія, Фінляндія, ваш хід.
а прізвища вірменів , які полягли під час Революції Гідності памятаєте? А ви в курсі скільки вірменів проживає у нас в країні і скільки їх зараз воює в лавах ЗСУ. По крайній мірі я сам знаю одного етнічного вірменина , які служив в АТО і зараз воює за Україну.
Так ви тепер скажіть , що Азербайджан зробив для того щоб припинити війну?
Їх президент навіть не засудив дії Росії. Так про що ми говоримо?
Могли бы воспользоваться ситуацией из своих "шкурных" интересов, по примеру Азербайджана.
И нам "в струю"...
Соотечественники погуглите, почитайте, а потом хорошенько подумайте что происходит. И тогда вернитесь и напишите. Слава Украине!
2. Їх президент засудив дії агресора?
3. Ви в курсі про договір між Азербайджаном і Росією 22 лютого 2022 року?
4. Азербайджаном були введені санкції щодо РФ?
5. Торгівля між країнами припинилася?
6. Чи вигідне Азербайджану припинення вогню в Україні (стосовно їх воєнних дій в Карабаху).
7. Азербаджан почне повномасштабну війну проти Росії?(це про другий фронт як усі пишуть)
Відповідь на усе НІ.
P.S. Якщо ви вважаєте , що смайлики в інстаграмі з прапором Азербайджану і України це підтримка , то я теж тут залишу смайлик на підтримку людей , які вміють думати головою, а не хавати пропаганду🧠😊
Слава Україні!
ем