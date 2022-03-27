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Азербайджан: Нагірного Карабаху не існує

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

азербайджан

Росія звинуватила Азербайджан в порушенні домовленостей щодо Нагірного Карабаху. Той відповів, що жодного Карабаху не існує, є лише азербайджанська територія.

Відповідну заяву опублікувало міністерство оборони Азербаджана, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там повідомлили, що 25 березня під час телефонної розмови міністра оборони Закіра Гасанова з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу азербайджанська сторона заявила про те, що в пунктах, де тимчасово дислокується російський миротворчий контингент, проводиться уточнення позицій та місць дислокації.

Попри це, повідомили в Міноборони Азербайджану, вранці 26 березня члени незаконних вірменських збройних формувань спробували вчинити диверсію проти підрозділів азербайджанської армії. В результаті вжитих заходів вони були змушені відступити, повідомили у Баку.

Читайте: Росія перекидає в Україну "миротворчі" війська з Нагірного Карабаху, - Генштаб

"Міноборони Азербайджану закликає Міноборони РФ відповідно до положень тристоронньої заяви забезпечити повне виведення залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань з визнаних міжнародним співтовариством територій Азербайджану, не представляти у спотвореній формі пересування збройних сил Азербайджану в межах суверенних територій нашої країни, не використовувати вираз "Нагірний Карабах" та правильно вказувати назву територій Азербайджану", - йдеться в заяві.

Також у Баку зазначили, що немає жодної адміністративно-територіальної одиниці під назвою "Нагірний Карабах".

Також читайте: Данілов про Курили, Нагірний Карабах та Придністров'я: Другі фронти проти РФ дуже допомогли б Україні

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+94
Азербайджан: жодної "росіі" не існує.
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27.03.2022 07:48
+88
Даєш " другий фронт " ..щоб касабня швидше здохла
..
Слава нації
Смерть москалям
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27.03.2022 07:05
+86
Азербайджан поимел рашку ее же методами

и хай Армения доказывает, что она нападала-не нападала...

раша показала, что играет без правил
и удивленно моргает, когда с нею начали играть так же)
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27.03.2022 07:10
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Хвала свободному Азербайджану, смерть рашкосвиньяи и армяшкам
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27.03.2022 08:54 Відповісти
Armyashki s radosty poimeyut tebya i tvoix baranov,vsemu svoe vremya
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27.03.2022 14:49 Відповісти
Вірмени на тебе напали що ти їм смерті бажаєш?
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27.03.2022 14:59 Відповісти
Що твоя країна конкретно зробила для України , щоб ми перремогли?
турки хоча б байрактари дали. А ви що? Не потрібно мізки людям засирати. Всі знають що війна в Україні вашій країні вигідна. Щоб відвести москалів з Карабаху. Для початку нехай ваш президент осудить дії країни агресора (Росії). Тоді поговоримо
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27.03.2022 16:26 Відповісти
Рашка, по отношению к соседям, всегда вела себя так, что в итоге оказалась одна, в кольце врагов. В общем, всё как у баснописного журавля, который, увязнув в болоте, никак не мог, бедняга, из него выкарабкаться: хвост вытащил - нос завяз, нос вытащил - хвост завяз, и так без конца...
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27.03.2022 09:01 Відповісти
Так этих пид*ров .что Молдова. Япония.Грузия ?.и вообще что все те народы .которые потеряли свою государственность .идентичность.историю.культуру .ресурсы . и теряет своих людей в безумных войнах сумасшедших убийц и узурпаторов войнах. вместо всего этого им дали телевизор с иллюзорной .кацапской -изуверской идеологией. Иллюзию. телевизионного величая!и потеряй всего остального.СЕБЯ!
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27.03.2022 09:13 Відповісти
Появилось окно возможностей. Надо его использовать. Мочить рашу по всем возможным направлениям.
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27.03.2022 09:30 Відповісти
Вы***бали армяшек и их союзников Пидоросию по полной программе.
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27.03.2022 09:36 Відповісти
Закір Гасанов точно з шойгой розмовляв?
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27.03.2022 09:37 Відповісти
Правильно, как никакой Л/ДНР тоже нет!
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27.03.2022 09:41 Відповісти
Oleksandr Ievtushenko , шоб ,Зеленский ,был бы , точно такой же, прошмадовкой США , то война даже не началась , а сейчас, бы освобождали Крым и Донбасс
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27.03.2022 09:42 Відповісти
МАЙЖЕ офіційна позиція:

поинтересуемся у министерства обороны России: что это за «подразделения Нагорного Карабаха»? Согласно трехстороннему заявлению, подпись под которым поставил и президент России Владимир Путин, все армянские формирования должны быть или разоружены и расформированы, или выведены из Карабаха. Так какие «подразделения» упоминаются в бюллетене? По сути, авторы релиза и командование миротворцев банально проговорились.
И признались в том, что один из важнейших пунктов Трехстороннего соглашения армянской и российской стороной не выполняется. А такие соглашения, если кто забыл, не меню в ресторане, где можно выбирать пункты по вкусу - их или выполняют, или нет. И если на фоне очевидного бездействия РМК Азербайджан вынужден работать над выполнением пункта о разоружении армянских НВФ своими силами, то обвинять Баку в нарушении трёхстороннего соглашения как минимум неумно и неубедительно.
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27.03.2022 09:49 Відповісти
но это же "дебилы,бл..ь !"признают свою никчемность и к нам же претензии...что-то нереальное с ними происходит...
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27.03.2022 10:18 Відповісти
Все за Законом!
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27.03.2022 11:39 Відповісти
Азербайджан ОСМІЛЮЄТЬСЯ(ВЖЕ) погрожувати Колосу,що виявився "на глиняних ногах":

в командовании РМК и тем более в руководстве Минобороны не могут не понимать, какие риски возникают в результате уже во взаимоотношениях с Азербайджаном. Можно, конечно, предположить, что в военной верхушке РФ очень болезненно переживают свой военно-политический провал в Украине. Официальные спикеры в погонах могут, конечно, с умным видам озвучивать фразы типа «все идет по плану, мы не собирались захватывать Киев и Харьков» и т.д., но то, что происходит сегодня в Украине - это для РФ оглушительное фиаско. На таком фоне очень хочется «показать зубы», продемонстрировать силу и т.д. Но если в Арбатском военном округе решили, что лучшая точка для такой демонстрации - это «огрызок», то мы вынуждены разочаровать: считать Азербайджан «мягкой мишенью» было бы весьма опрометчиво. Запалить ещё одну «проблему», уже с Азербайджаном, в дополнение ко всем «синякам и шишкам» на украинском направлении - неумно в квадрате. И да, реакция на такие выпады всегда похожа на хрестоматийный «айсберг» - главная ее составляющая, как правило, остается «под водой» и не озвучивается на официальном уровне. Но это еще не значит, что ее не существует в природе и на нее не опасно «натолкнуться».
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27.03.2022 09:53 Відповісти
Молодці й справжні союзники на відміну від турків.
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27.03.2022 10:08 Відповісти
Пане Мирон, Байрактари звідки? ( Это типо вопрос Чай Крым?)
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27.03.2022 10:35 Відповісти
Звичайна торгівля і нашим і вашим.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1969828-ministr-mzs-turechchini-********-povinna-zrozumi-scho-nikoli-ne-stane-chlenom-nato
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27.03.2022 11:13 Відповісти
сиди на бутилці і не смикайся
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27.03.2022 11:47 Відповісти
... без згоди турків 100% не обійшлось.
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27.03.2022 10:38 Відповісти
это многоходовочка турков это и есть помощь
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27.03.2022 11:02 Відповісти
Ось і вся "многоходовочка"https://www.unn.com.ua/ru/news/1969828-ministr-mzs-turechchini-********-povinna-zrozumi-scho-nikoli-ne-stane-chlenom-nato
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27.03.2022 11:14 Відповісти
Моя країна буде мені не треба перевзуватись, а от РФ розпадеться це факт.
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27.03.2022 12:03 Відповісти
Емм... а в чому вони конкретно допомогли Україні? В тому що пішли з вірменами воювати?)
Так ми з вірменами не воюємо. Чи можливо я чогось не знаю і вони напали уже на Росію?)
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27.03.2022 16:31 Відповісти
Відволікають частково, демонструють що РФ будуть рвати на частини як тільки вона послабне.
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27.03.2022 16:46 Відповісти
Сьогодні танки з прапорами Південної Осетії в Мелітополі, ***** перекидає війська з Грузії, абхази вводять своїх бойовиків на територію України, тому що Грузія мовчить. Азербайджан своїми діями в Карабаху зв'язав там усі війська *****, це приблизно 2000 вояк і 500 одиниць техніки.
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27.03.2022 17:03 Відповісти
Молдаванам есть уникальная возможность турнуть военную базу рашистов из Приднестровья и восстановить полный контроль. Медлить нельзя. Гоните рашистов со своей земли.
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27.03.2022 10:32 Відповісти
А Україна допоможе із своєї сторони
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27.03.2022 10:38 Відповісти
Почему 30 лет не помогали,приднестровье это не вчерашний день.
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27.03.2022 16:45 Відповісти
поки тихо сидять в Тирасполі -чіпати орків не варто - надто близько до Одеси.Але готовність має бути повна.
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27.03.2022 10:42 Відповісти
ні, Санду точно не прокацапська
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27.03.2022 11:52 Відповісти
Азербайджан около 30 лет ждал выполнение 4-х резольюции Сов.Без-а ООН, но толком ничего не вышло, тогда сам Азербайджан в 2020 году выполнял требований этих резолюции. Теперь такое же обстановка, россия из за невыполнения свое мироПРИТВОРЧЕСКИХ миссии, Азербайджану приходится выполнят требовании соглашений ноябрского договора. А там черно по белому указано вывод бандитских формирований из территорий Азербайджана.
А на счет помощи Азербайджана Украине, кроме нефти,газа и др. гуманитарной помощи, вы узнаете позже. Сейчас главное выиграт войну, на базар время потом будет.
Низкий поклон УКРАИНЦАМ защитникам Родины. Да поможет Вам АЛЛАХ! Держитесь братья правда за вами.
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
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27.03.2022 10:48 Відповісти
в спам тварино набутилочна
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27.03.2022 11:48 Відповісти
В дурдом интернет провели?
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27.03.2022 12:06 Відповісти
СЛАВА АЗЕРБАЙДЖАНУ!
ХРАНИ АЛЛАХ ЭТУ СТРАНУ И ЕЕ ДОСТОПОЧТИМЫЙ НАРОД!
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27.03.2022 12:18 Відповісти
молодца. Толково і по ділу. Хотілось лише добавити, що тепер весь світ знає, що россосія це банд формування, то по договору і те гомно потрібно виводити
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27.03.2022 13:25 Відповісти
posle rusni ameri zaymutsa tvoim erdogashey,kak eto sobiralis delot do togo kak putin spas erdogandona,a mi zaymemsa vami ,geroyami internetnix stranic,no na etot raz nikakix karidorov ne budet .Xoroshiy turok mertviy turok ,chto kasaetsa azerov,vi ved daje sami neznaete kto vi? nedodurki,********* nedocheloveki...
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27.03.2022 14:58 Відповісти
А почему тогда мид франции и госдеп сша осудили ваши действия в карабахе?
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27.03.2022 16:29 Відповісти
У московии есть свободный выбор! Забрать ванек из Азербайджана сейчас,или через 4 года, согласно договору.
У Армении тоже свободный выбор. Отдать оккупированное или воевать (с Азербайджаном или Украиной).
Что выберут?
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27.03.2022 10:51 Відповісти
Чтобы принять решение три головы или главы (дашнакцутюн, хайский апостольский церковь и диаспора) хайского змея должны прийти в консенсус. А это трудно. Потому что они кормятся из рук разных хозяйев и служат их интересам. Простые хайи просто инструменты или разменная монета. Слава Героям - павшим и живым за праве дело! Пусть Аллах поможет вам! 🤲 Мы молимся за вас! 🇦🇿🤝🇺🇦✊✌️
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27.03.2022 11:28 Відповісти
Мы всей душой за Азейбарджан и сейчас и пару лет назад были!
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27.03.2022 11:54 Відповісти
настал тот момент когда свинособак надо рвать со всех сторон,япония фас на курилы,польша на калининград,азербайджан на карабах,грузия на абхазию,финляндия на карелию,- на все напра вления не хвтатит путлеру войск,разорвётся к епеням
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27.03.2022 11:05 Відповісти
да,совсем забыл,молдова фас на приднестровье
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27.03.2022 11:07 Відповісти
Було би добре. щоби Молдова ловила фарт.
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27.03.2022 11:29 Відповісти
.............................................РАЗОРВАТЬ ПУКАН ВАТНИКАМ.............................................
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27.03.2022 11:08 Відповісти
Красави!!!

Молдова, Грузія, Польща, Японія, Фінляндія, ваш хід.
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27.03.2022 11:23 Відповісти
Азербайджанцы, гоните со своей территории армянских и русофашистских оккупантов. Пока свинособаки увязли в Украине, сейчас нужно открывать второй фронт. Грузины, вы то чего спите? Или Абхазия и Юж. Осетия это уже не Грузия? Вперёд на освобождение территорий!
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27.03.2022 11:38 Відповісти
Молдаване, вам нужен тиран убивший больше только 130 детей?
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27.03.2022 11:42 Відповісти
Не так давно оті самі вірменці (не можу інакше назвати, тільки з бану виліз) в Єревані влаштували відверте Z-бісся на підтримку Росії. А це їм в подяку...
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27.03.2022 11:47 Відповісти
А після цього , шановний , ви бачили який був мітинг в підтримку України в Єревані?
а прізвища вірменів , які полягли під час Революції Гідності памятаєте? А ви в курсі скільки вірменів проживає у нас в країні і скільки їх зараз воює в лавах ЗСУ. По крайній мірі я сам знаю одного етнічного вірменина , які служив в АТО і зараз воює за Україну.
Так ви тепер скажіть , що Азербайджан зробив для того щоб припинити війну?
Їх президент навіть не засудив дії Росії. Так про що ми говоримо?
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27.03.2022 16:13 Відповісти
Азербайджан молодці та воїни.
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27.03.2022 11:50 Відповісти
А Грузия с Молдовой "сопли жуют"...
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27.03.2022 12:01 Відповісти
Пока сопли жуют, потом сосать ... начнут.
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27.03.2022 12:19 Відповісти
А Украина что делала когда на Грузию и Молдавию напали?
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27.03.2022 16:49 Відповісти
А ни кто и не ожидает от них официально ввязываться в войну на стороне Украины.
Могли бы воспользоваться ситуацией из своих "шкурных" интересов, по примеру Азербайджана.
И нам "в струю"...
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27.03.2022 17:29 Відповісти
А ось цікаво, з яким таким "Шойгу" розмовляв Гасанов 25 березня, коли того шойгу вже два тижні по всій рашці з собаками шукають?!
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27.03.2022 12:22 Відповісти
только так.свое надо забирать.
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27.03.2022 12:44 Відповісти
Как думаете, кацапы действительно так "отомстили" Армении за отказ воевать против Украины? Ведь только кацапские "миротворцы" мешали Азербайджану полностю контролировать "Нагорный Карабах".
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27.03.2022 12:53 Відповісти
Вірмени навіть підтримали Україну масовими демонстраціями проти війни.
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27.03.2022 15:12 Відповісти
Specialno dlya ukraincev,prekrasno ponimayu chta vam seychas ******* pomosch ochen cenna,no xodit s azerskim sultanchikom viydet vam bokom .turciya edinstvenna strana katoraya otkazalas ot embargo protiv rossii,zavtro turki budut zastraivat dlya rusni to chto vi poka mojete nazivat vashey rodinoy.****** antiarmyanskie viskazivaniya armyane vam vernut s procentami .Armyane eto ne tolko Armeniya katoraya naxoditsa pod russkim sapogom sevodnya no y millioni armyan v shtatax,francii, i po vsemu miru.Mi sledim za vsem chto tut proisxodit i budem deystvovat po obstoyatelstvam i na svobodu i slavu nashey rodini.
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27.03.2022 15:08 Відповісти
Мид Франции и Госдеп Сша осудили вторжение в Карабах вооружённых сил Азербайджана. Почему господин Бутусов этого не публикует?
Соотечественники погуглите, почитайте, а потом хорошенько подумайте что происходит. И тогда вернитесь и напишите. Слава Украине!
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27.03.2022 16:01 Відповісти
1. Чи зробив щось Азербаджан для підтримки України?
2. Їх президент засудив дії агресора?
3. Ви в курсі про договір між Азербайджаном і Росією 22 лютого 2022 року?
4. Азербайджаном були введені санкції щодо РФ?
5. Торгівля між країнами припинилася?
6. Чи вигідне Азербайджану припинення вогню в Україні (стосовно їх воєнних дій в Карабаху).
7. Азербаджан почне повномасштабну війну проти Росії?(це про другий фронт як усі пишуть)

Відповідь на усе НІ.

P.S. Якщо ви вважаєте , що смайлики в інстаграмі з прапором Азербайджану і України це підтримка , то я теж тут залишу смайлик на підтримку людей , які вміють думати головою, а не хавати пропаганду🧠😊

Слава Україні!
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27.03.2022 16:24 Відповісти
Нашим давно пора научиться так отвечать русне как Азербайджан.. во вс
ем
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28.03.2022 08:35 Відповісти
Нашим давно пора научиться так отвечать русне как Азербайджан.. во всем
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28.03.2022 08:36 Відповісти
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