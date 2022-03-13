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Росія перекидає в Україну "миротворчі" війська з Нагірного Карабаху, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія перекидає в Україну

Росія перекидає частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ

В ході перегрупування військ противника здійснюється підготовка додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України. Так, за наявною інформацією, протягом 9-10 березня до РФ переміщено 800 військовослужбовців 102- ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу для подальшого перекидання в зону бойових дій. До 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються до Республіки Білорусь. У 820 головному центрі попередження про ракетний напад (Солнечногорськ) проводиться відбір особового складу для участі у бойових діях проти України.

"З метою термінового поповнення втрат окупаційних військ ЗС РФ перекидають частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну. Також, за наявною інформацією, залучається велика кількість бойовиків-найманців з інших країн (Сирія, Сербія)", - йдеться у зведенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти можуть готуватися до наступу на лівобережну частину Києва, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+37
У кацапских свиней дефицит мяса. Вот бы эту свиноту приземлить стингером, чтобы даже раздуплиться не успели.
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13.03.2022 14:25
+37
Азербайджане, слово за тобою!
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13.03.2022 14:27
+24
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13.03.2022 14:39
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Хто в нас ще не дох
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13.03.2022 14:25 Відповісти
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13.03.2022 14:39 Відповісти
А хто прийде, той і здохне
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13.03.2022 15:29 Відповісти
Ще з північної кореї не вимагав підкріплення, але думаю скоро спробує. А ще з центральноафриканської республіки не було добровольців, вони теж признали ЛДНР, чекаємо наступну новину ))
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13.03.2022 17:43 Відповісти
У кацапских свиней дефицит мяса. Вот бы эту свиноту приземлить стингером, чтобы даже раздуплиться не успели.
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13.03.2022 14:25 Відповісти
Непогано колону з цими 800 лайнотворцями накрити парою Точок У 🤓
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13.03.2022 14:25 Відповісти
та пихуй... бимба в вагини
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13.03.2022 14:26 Відповісти
смоктуновские кончаются...дафай новых.
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13.03.2022 14:26 Відповісти
в карабаху вже натворили миру?
хочте допомогти творити рюзьке мір в Україні?

земля вам цвяхами і цалафанового пакета дірявого
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13.03.2022 14:27 Відповісти
v karabaxe strelyayut po armyanam tak chto oni vezde okupanti fashisti
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13.03.2022 15:38 Відповісти
Вас резать надо. Потерпи жертва инцеста.
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13.03.2022 23:33 Відповісти
a chego togda jdete? pucina chto li jdete? bez nego ne mojete nichego delat poetomu tvoi prezik aliev podpisal s ****** soyuznicheskii dogovor nedavno? vi chego ne protiv etim russkix mirotvorcev? ili tolko zdes narisovivalis kak patrioti? vishvernite russkix iz karabax chego yazikom trepat?
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13.03.2022 23:50 Відповісти
Азербайджане, слово за тобою!
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13.03.2022 14:27 Відповісти
Так вони вже в Карабасі повністю.
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13.03.2022 14:28 Відповісти
Ні. Там стояла кацапня що, контролювала шлях до Нахічеваня. Тепер Азербайджан (за допомогою Аллаха та Ердоґана) зможе виконати всі свої завдання. Якщо наважиться, звісно. Але нагода прекрасна.
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13.03.2022 14:32 Відповісти
vt uj poetomu nedavni aliev podpisal soyuznicheski dogovor s rossiei? erdogan u pucin vmeste
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13.03.2022 23:51 Відповісти
Та що ви вчепились до того Карабаху бляха, своїх проблем нема, мало крові у нас проливається, ви ще більше хочете?
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13.03.2022 14:33 Відповісти
Добродію, то не ми вчепилися до Карабаху, а під'южувані та підтримувані кацапнею вірмени влізли туди. А ми лише кажемо, що в Азербайджану зараз є можливість повернути своє. І, попутньо, йдіть do dupy, ґолубь міра.
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13.03.2022 14:35 Відповісти
Добре, що ми туркам нічого не кажемо, які "звільняли" Кіпр, так само як кацапи зараз роблять. Добре що Ізраелю нічого не говоримо про окуповані землі... Подвійні стандарти? Хех... Думаю ні, думаю просто дурість та емоційна незрілість.
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13.03.2022 14:57 Відповісти
Азеры *******чте армяшь , час пришёл !!!!
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13.03.2022 14:28 Відповісти
Алиеву самое время покончить с армянами…
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13.03.2022 14:29 Відповісти
Ви закликаєте до геноциду? Таке враження що слухаю росзмі
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13.03.2022 14:36 Відповісти
Взагаліто малося на увазі отримати повний контроль Азербайджану над Карабахом
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13.03.2022 14:43 Відповісти
Здохнуть тут всі, а як не здохнуть то залишаться каліками на все життя. У путлєра вже розпочалась агонія.
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13.03.2022 14:29 Відповісти
Ага, давайте. Азербайджанцы уже к нам приехали, и ждут. И, кстати, NLAWы и Стугны им очень понравились. Говорят - хорошие сапоги, надо брать.
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13.03.2022 14:31 Відповісти
Теперь у ВСУ появилась трофейная полевая кухня на колесах.

https://m.youtube.com/watch?v=FaSsS2uRECc
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13.03.2022 14:31 Відповісти
Скоты! Собаки должны подохнуть здесь.
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13.03.2022 14:33 Відповісти
С миру по нитке..
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13.03.2022 14:33 Відповісти
alev nedavno poexal ka putinu u dogovorilis stali soyuznikami...a vi govorite pro armyan u pri aliev? aliev takoi je rab putina kakoi i armyanski pashinyan
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13.03.2022 15:43 Відповісти
*********! А у тебя чей торчит? .l.
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13.03.2022 23:32 Відповісти
ati chto ne znal chto aliev podpial s etim agressorom nedavno?
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13.03.2022 23:45 Відповісти
Притисло? Незабаром українські мухи з'являться. Їм треба дітей кудись відкладати.
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13.03.2022 14:38 Відповісти
Я думав, ви ці "мухи" маєте на увазі.

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13.03.2022 14:42 Відповісти
)) І ці також.
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13.03.2022 14:43 Відповісти
Ці мухи відкладають свої лічинки в москальську бронетехніку ))
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13.03.2022 17:48 Відповісти
Амбіції, амбіції, чи щось більш жахливе? Тицьніть йому кусок папірчику зі словами Голди Мейер.
Паганий знак.
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13.03.2022 14:42 Відповісти
То вже останній переїзд для шмоцкалів...Пуцлєр по сусєкам підмітає фарш для України.
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13.03.2022 14:43 Відповісти
Ото буде перегній.
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13.03.2022 17:48 Відповісти
МОЖЕ НАШІ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІ БРАТИ СКОРИСТАЮТЬСЯ НАГОДОЮ, АБИ ПОВНІСТЮ ЗВІЛЬНИТИ КАРАБАХ? ГАРНА НАГОДА?
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13.03.2022 14:46 Відповісти
vashi azerbaijanskie bratya uje sidyat v jope u pucina
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13.03.2022 15:45 Відповісти
Наш .l. В твоей жопе тоже сидит.
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13.03.2022 23:35 Відповісти
nt s erdgoanom sidyat v jope u putina ***** a vo chto etix russkix mirotvorcev ni vigonyaete iz karabaxa? vi ******* russkix okupantov...
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13.03.2022 23:46 Відповісти
Не знаю хто написав - не я.

Привіт, світе!
Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.
Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.
Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?
Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.
Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.
Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.
Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.
Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні💙💛

Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
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13.03.2022 14:58 Відповісти
..і шо?
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13.03.2022 14:58 Відповісти
Все зло со всего мира собирает мордор
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13.03.2022 15:01 Відповісти
Зустрінте їх з усією нашою гостинністю.Щоб пам'ятали і на тому світі
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13.03.2022 15:33 Відповісти
А теперь пусть Азербайджан дальше возвращает свои земли - вперёд на Армению.
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13.03.2022 16:28 Відповісти
Азербайджан это шанс освободить Нагорный Карабах полностью.
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13.03.2022 19:15 Відповісти
Пишу сюда из будущего, 26го марта. В Нагорном Карабахе военное положение. Азейрбаджан решил доотжать свою территорию, воспользовавшись оттоком русских миротворцев. Видимо, у них все получится
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26.03.2022 23:09 Відповісти
 
 