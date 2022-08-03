Новое обострение в Нагорном Карабахе: Сообщается о погибших и раненых
Так называемое министерство обороны непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики" обвиняет Азербайджан в нарушении режима прекращения огня и гибели одного своего военного и семерых раненых.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По данным непризнанной республики сегодня азербайджанские подразделения "применили ударные беспилотники, в результате чего смертельно ранен один военнослужащий". Позже там сообщили о ранении еще восьмерых.
В то же время Минобороны Азербайджана сообщило сегодня о гибели при обстреле солдата азербайджанской армии. По данным министерства, стрельбу вели с территории, где временно расположен миротворческий контингент России – в направлении Лачинского района.
Азербайджан не комментировал заявления непризнанной республики.
Армянские СМИ без ссылок на подтвержденные источники говорят о гибели троих и ранении 15 военных в Нагорном Карабахе.
МИД Азербайджана заявил: "Кровавый инцидент, произошедший 3 августа, еще раз демонстрирует, что Армения грубо нарушает трехстороннее соглашение, а также подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Это также свидетельствует о неуважении Армении к усилиям международных посредников. Вся ответственность за инцидент на территории Азербайджана лежит на политическом и военном руководстве Армении, которое до сих пор не вывело незаконные вооруженные формирования с территории соседнего государства.
Соррі за офтоп.
Якщо хтось із лапотних забув! 😁
АЛЛАХ Акбар, Гарабах - Азербайджан, Слава Украине,иншаЛлах победа за НАМИ (Украина,Азербайджан).
Буде наука як домовлятись з ордою.
Азербаджанці - тюрки прийшли туда взагалі в 10 столітті, тоді ж, коли їх родичі пішли на північ від Каспію і оселились як союзники Русі на її кордонах під назвою "торки, узи, ковуї," із центром в м.Торчеськ на Київщині.
Почитай историю персов. Азербайджанские кланы, правили персами тысячелетия, за исключением шаха реза пехлеви.
И сейчас азербайджанцы ПРАВЯТ персами
Мы тормазнули из-за угрозы «косовского варианта», для Гарабага. Штаты,хранцузы,боши открыто поставили ультиматум.
Если двинетесь дальше Лачина, то созывают сов.без.оон. А там санкции.
Только ВЕЛИКОБритания и Израиль встали на нашу сторону.
А ру.письки сыканули из-за 3 полевой армии Турции и ВВС. Нам перебросили 36 ф16 блок 50 а израильтяне, звено ф 35.
А чтобы ру.СОСКИ, не сомневались завалили ихнию вертушку.
АЛЛАХ ! Храни Королеву и Народ Израиля. АЛЛАХ Акбар! Ölmey VAR, dëndi YÖK !!!
Карабасі-Барабасі.
Карабаху.
Вчимо українську.