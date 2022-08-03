РУС
Новое обострение в Нагорном Карабахе: Сообщается о погибших и раненых

армения,азербайджан,карабах

Так называемое министерство обороны непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики" обвиняет Азербайджан в нарушении режима прекращения огня и гибели одного своего военного и семерых раненых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По данным непризнанной республики сегодня азербайджанские подразделения "применили ударные беспилотники, в результате чего смертельно ранен один военнослужащий". Позже там сообщили о ранении еще восьмерых.

В то же время Минобороны Азербайджана сообщило сегодня о гибели при обстреле солдата азербайджанской армии. По данным министерства, стрельбу вели с территории, где временно расположен миротворческий контингент России – в направлении Лачинского района.

Азербайджан не комментировал заявления непризнанной республики.

Армянские СМИ без ссылок на подтвержденные источники говорят о гибели троих и ранении 15 военных в Нагорном Карабахе.

МИД Азербайджана заявил: "Кровавый инцидент, произошедший 3 августа, еще раз демонстрирует, что Армения грубо нарушает трехстороннее соглашение, а также подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Это также свидетельствует о неуважении Армении к усилиям международных посредников. Вся ответственность за инцидент на территории Азербайджана лежит на политическом и военном руководстве Армении, которое до сих пор не вывело незаконные вооруженные формирования с территории соседнего государства.

Читайте также: Россия нарушила сроки выхода армянских войск из Нагорного Карабаха, - Алиев

Азербайджан (813) Армения (838) Нагорный Карабах (471)
