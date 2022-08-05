УКР
Українські воїни з бойового дрона влучили в окупанта. ВIДЕО

Воїни 53-ї окремої механізованої бригади з бойового дрона влучили в окупанта, що ховався в окопі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.

ЗСУ вчать рашиста танцювати гопака, скоро скаже "путін х йло і Слава Україні!"
05.08.2022 10:01 Відповісти
Цей вже нічого не скаже
05.08.2022 10:07 Відповісти
оу...это он ломбаду решил сбацать ?
05.08.2022 11:55 Відповісти
Вже не скаже воно здохло))
05.08.2022 10:11 Відповісти
И байец маладой, вдруг задёргал нагой
камсамольскае серце праПита
05.08.2022 10:27 Відповісти
Сваих нэ брасаэм!! асвабадим весь мир!1!!
05.08.2022 10:02 Відповісти
И вот тут оккупант пожалел что пришел
05.08.2022 10:04 Відповісти
05.08.2022 10:04 Відповісти
эх... чуть-чуть бы на себя и было бы бк. ну и так норм. привет кабздону.
05.08.2022 10:04 Відповісти
Калінка-калінка мая...Виконавцям респект...
05.08.2022 10:05 Відповісти
)) гарный танцор. і головне тепер йому нічого не мішає таким і залишатись
05.08.2022 11:28 Відповісти
особливий лайк за "нічого не заважає"
05.08.2022 12:34 Відповісти
Гарно танцює...
05.08.2022 10:05 Відповісти
Повезло мамане,жыгули в подарок.
05.08.2022 10:06 Відповісти
Это если будет труп доставлен, а могут прикопать как безвести пропавшего
05.08.2022 10:29 Відповісти
Близька людина написала вчора,,що ЗСУ іде. У вірному напрямку, до Перемоги. І захисники України це уже відчувають,через біль,втрату побратимів через пекло,але до Перемоги. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
05.08.2022 10:07 Відповісти
05.08.2022 23:54 Відповісти
ну ведь может же, когда хочет. Впрочем, когда не хочет, тоже может
05.08.2022 10:11 Відповісти
Фашист здох , Земля очистилась 🙏🏼
05.08.2022 10:12 Відповісти
А другий так скрєпно дав на копита
05.08.2022 10:12 Відповісти
То він водку з ящика швидко забрав і втік?
06.08.2022 18:18 Відповісти
Красивоє...
05.08.2022 10:14 Відповісти
Так "танцює" заєць при влучанні в голову, намагається бігти і кричить, це агонія. І да, рашня, не вдягайте каски - від них шия болить.
05.08.2022 10:16 Відповісти
нішками чебиряє, як той зайчик
05.08.2022 12:36 Відповісти
Так гарно перебирає ніжками, аж любо дорого.
05.08.2022 10:17 Відповісти
На Киев бежит
05.08.2022 10:18 Відповісти
пацталом)))
05.08.2022 12:37 Відповісти
05.08.2022 23:57 Відповісти
Лезгинка?
05.08.2022 10:19 Відповісти
Kalinka
05.08.2022 13:03 Відповісти
"Таварисч" бросился на помощь..в другую сторону.
05.08.2022 10:21 Відповісти
Пока один чечетку танцует второй его вещи мародерит
05.08.2022 10:22 Відповісти
05.08.2022 10:31 Відповісти
Гарно танцює, певно вже нічого не мішає. А тепер "Яблучко" , проше.
05.08.2022 10:33 Відповісти
Там шо у них? Дискотека??
05.08.2022 10:55 Відповісти
торопится на концерт кабздона
05.08.2022 12:57 Відповісти
Какой-то нервный кацап , нетерпеливый.
05.08.2022 11:11 Відповісти
и главное без ан****** пестни кабздоха и пляски александрова! ******, *******, савсем*******! солистом возьмут ))
05.08.2022 11:24 Відповісти
Жаль, что дрон звук не записывает. Такие визги резанной свиньи пропали даром!
А где-то далеко-далеко, на берегу Волги-матушки с конвеера сошла очередная беленькая Лада. И ёкнуло сердце у папашки... К чему бы это? Подумал старый алкаш и грязно выругался. Поди к деньгам, отрыгнула в ответ свиноматка. Сбегай за водкой, старый пень! Жизнь налаживается!
05.08.2022 11:28 Відповісти
А второй обосрался
05.08.2022 11:31 Відповісти
рузьге веслопедистов не бросают!
05.08.2022 11:41 Відповісти
ех би між танцюристами попало!
05.08.2022 12:33 Відповісти
Предсметний рюзький ФІТНЕС......але все одно через пів години в "пакет")))
Слава ЗСУ!!!
05.08.2022 13:43 Відповісти
Родичі орка висловлюють подяку ЗСУ за відеодоказ для отримання "Жигулів".
05.08.2022 15:27 Відповісти
ZZ Top
05.08.2022 15:27 Відповісти
Нижний брейк колорада в окопе
05.08.2022 16:15 Відповісти
Реакция второго-уносить ноги подальше от раненого.Какие это вояки.Это черти,сброд случайных больных душевно человекоподобных существ.
05.08.2022 16:35 Відповісти
мабуть він заразний
05.08.2022 17:33 Відповісти
Так парускі, кинути свого товарища
05.08.2022 17:54 Відповісти
Чийсь син...Можливо батько...Але ж хто його примушував приїжджати і знищувати українців? Грошенят хотів заробити?Заробив...В кращому разі приїде у мішку, але більша ймовірність того, що свої ж прикидають землею і - "прапал бєзвєсті".
05.08.2022 18:34 Відповісти
нє, воно - ********
06.08.2022 11:56 Відповісти
05.08.2022 18:37 Відповісти
От такі перемоги,один два вшкварених кацапа,та здача цілих міст та селищ .
05.08.2022 19:43 Відповісти
Московиты умеют без головы бегать.
05.08.2022 21:17 Відповісти
Ес.
06.08.2022 08:07 Відповісти
Как танцевать умеет
06.08.2022 12:32 Відповісти
Па гарам біжіт-біжіт
В джьопу ранєньій джігіт
Далеко нє убіжіт
Глубако кінджьал тарчіит.
07.08.2022 06:50 Відповісти
Курица без головы тоже бегает. Недолго.
12.08.2022 16:02 Відповісти
Спасибо сыну за машину😁😁😁
12.08.2022 21:44 Відповісти
 
 