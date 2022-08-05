Українські воїни з бойового дрона влучили в окупанта. ВIДЕО
Воїни 53-ї окремої механізованої бригади з бойового дрона влучили в окупанта, що ховався в окопі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.
камсамольскае серце праПита
А где-то далеко-далеко, на берегу Волги-матушки с конвеера сошла очередная беленькая Лада. И ёкнуло сердце у папашки... К чему бы это? Подумал старый алкаш и грязно выругался. Поди к деньгам, отрыгнула в ответ свиноматка. Сбегай за водкой, старый пень! Жизнь налаживается!
Слава ЗСУ!!!
В джьопу ранєньій джігіт
Далеко нє убіжіт
Глубако кінджьал тарчіит.