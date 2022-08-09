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Бійці 68-ї окремої єгерської бригади записали зворушливий ролик, у якому розповіли, за що вони воюють. ВIДЕО

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади записали зворушливий ролик, у якому розповіли, за що вони воюють, читаючи вірш Павла Вишебаби "Доньці" та показуючи світлини своїх дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бійці опублікували на сторінці Сухопутних військ України в соцмережі.

"Коли питаєш єгеря: "За що ти воюєш?", перше, що чуєш: "За майбутнє своїх дітей", - ідеться в коментарі до відео.

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Автор: 

діти (5132) 68 окрема єгерська бригада (81)


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Топ коментарі
+11
До слез. Мощный ролик.
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09.08.2022 13:12
+7
Господи, Матінко Богородице, бережіть
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09.08.2022 13:11
+7
А просто так воюй, з чоловічого самолюбства чи честолюбства, як у вуличній бійці, сприймай агресію москви як особисту образу, як кровну помст- за вбитих земляків.
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09.08.2022 13:35
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09.08.2022 13:05 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть
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09.08.2022 13:11 Відповісти
До слез. Мощный ролик.
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09.08.2022 13:12 Відповісти
і вірші дуже гарні!
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09.08.2022 13:38 Відповісти
I'm crying. Come back alive!
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09.08.2022 14:18 Відповісти
А якщо немає дітей, то можна не воювати?
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09.08.2022 13:22 Відповісти
А просто так воюй, з чоловічого самолюбства чи честолюбства, як у вуличній бійці, сприймай агресію москви як особисту образу, як кровну помст- за вбитих земляків.
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09.08.2022 13:35 Відповісти
Ці земляки мені стільки горя принесли, що щось взагалі не хочеться за них воювати. Коли почалася війна ніхто навіть не написав і не подзвонив як я, чи живий взагалі. Стану інвалідом на війні і всім буде начхати, а мені потім жити з цим.
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09.08.2022 13:41 Відповісти
Воюй за себе, чоловіче. Та й серед земляків - невже не знайдеться когось, за кого потрібно воювати? А, хоча б, за Волинь?
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09.08.2022 14:31 Відповісти
Героям слава! Загарбникам горіти у пеклі!
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09.08.2022 13:30 Відповісти
Блін, не можу я дивитися такі відео без сліз
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09.08.2022 14:08 Відповісти
Бережи їх Бог Слава ЗСУ і смерть московитам Переможемо
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09.08.2022 15:17 Відповісти
 
 