Бійці 68-ї окремої єгерської бригади записали зворушливий ролик, у якому розповіли, за що вони воюють. ВIДЕО

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади записали зворушливий ролик, у якому розповіли, за що вони воюють, читаючи вірш Павла Вишебаби "Доньці" та показуючи світлини своїх дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бійці опублікували на сторінці Сухопутних військ України в соцмережі.

"Коли питаєш єгеря: "За що ти воюєш?", перше, що чуєш: "За майбутнє своїх дітей", - ідеться в коментарі до відео.

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