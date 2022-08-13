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Український снайпер зафіксував момент прицільної ліквідації російського окупанта. ВIДЕО

Український воїн здійснив постріл прямо в голову.

Робота снайперів рідко потрапляє на відео. Однак один з українських бійців зафіксував ліквідацію російського окупанта прицільним пострілом в голову. Ролик опублікували в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

На кадрах можна побачити, як снайпер веде спостереження за вікном в житловому будинку, де розташувалися вороги. Один з окупантів спробував акуратно виглянути назовні, щоб оцінити обстановку. Спочатку він виставив під приціл лише частину голови, а потім вирішив повноцінно озирнутися. У цю мить снайпер і здійснив постріл. У ролику можна помітити, як противник звалився після роботи українського майстра.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер ССО знищує групу російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) ліквідація (4081) знищення (7571) снайпери (363)


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Топ коментарі
+96
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13.08.2022 19:22 Відповісти
+58
И превратился в белых жигулей.
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13.08.2022 19:23 Відповісти
+52
Теж саме, що й у їх батьків: "рускай мир". Тобто фекалії.
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13.08.2022 19:52 Відповісти
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13.08.2022 19:22 Відповісти
"Дядєваевательство ХХІ века"
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13.08.2022 19:29 Відповісти
МАТІР БОЖА ,це ж діти. Що в них в головах?
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13.08.2022 19:39 Відповісти
Теж саме, що й у їх батьків: "рускай мир". Тобто фекалії.
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13.08.2022 19:52 Відповісти
Якщо ситуація не зміниться , то років через вісім можна буде це визначити .
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13.08.2022 19:53 Відповісти
у них в голові те,що і в їхніх батьків....росТВ...збочена профашистська пропаганда!

Росія докладає усіх зусиль, щоб знищити Україну. Знищити нас, щоб потім знищити когось іншого.

У цій війні для Росії будь-який мир - це поразка.

Тому жорстокість була та жорстокість буде ще, і набагато більша жорстокість. Вони будуть знущатись над полоненими, будуть катувати, будуть вбивати дітей, знищувати будь-які будинки, палити ліси, поля, вони знищуть все, куди тільки дотягнуться. Тому що Росія не може нас перемогти політично, економічно, інформаційно. Тому що для Росіі терор - єдиний спосіб добитися змін на свою користь військовим шляхом.Зупинити терор можливо тільки одним шляхом - стати більш професійними, щоб використовувати наші сильні якості, і знівелювати сильні якості російських терористів.

Є тільки один шлях зупинити терор - вбивати набагато більше росіян, ніж це робилось досі. Все, що відбувається навколо нас треба оцінювати тільки через один вимір - чи сприяє це вбивству російських терористів чи заважає?

Ми маємо вимірювати наше життя на кожній ділянці фронту та тилу тим, скільки підтверджених росіян вбито завдяки нашим зусиллям сьогодні.

Тільки це і має значення кожного дня, день за днем.
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13.08.2022 20:46 Відповісти
Зато предельно честно ,никакого обмана . Каждый знает , что его ожидает .
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13.08.2022 19:50 Відповісти
Лада "Каліна".
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13.08.2022 20:00 Відповісти
Осталось только закопать по пояс! Ровными рядочками!)))
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13.08.2022 20:09 Відповісти
Життєвий цикл на Рассссєї: народився, потерпів, отримав пам'ятник.
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13.08.2022 23:03 Відповісти
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки

Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.

Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая подлость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995

Ю. Нестеренко
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14.08.2022 07:32 Відповісти
Рассея, ты бездонная! Полный безднец!
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14.08.2022 00:15 Відповісти
це вже за всіма межами, що в головах батьків, що дивляться на це??? Зовсім пи-ць...
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14.08.2022 09:32 Відповісти
А что, им идет! Вот, пусть так и ходят.
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14.08.2022 12:36 Відповісти
это была рекламная компания от производителя памятников, надгробий "Бурную реакцию в интернете вызвала фотография молодого человека в костюме надгробия, рекламирующего услуги гранитных мастерских. В сети промоутера уже окрестили «Могилкой-Бобом» из-за формы костюма, напоминающей известного мультипликационного персонажа Губку Боба." на "костюмах" надпись "надгробия, памятники, оградки" - одним словом конченые
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14.08.2022 14:22 Відповісти
"...можна помітити, як противник звалився..."(с) - нажаль, неможна Хто шедевр заблюрив???
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13.08.2022 19:23 Відповісти
можна, там в кінці тінь вниз рухається, він падає в ту сторону, з якої приліз.
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13.08.2022 19:31 Відповісти
На этом видео все отлично видно

https://twitter.com/i/status/1558413045369643009
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13.08.2022 19:36 Відповісти
Можно смотреть вечно)))
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13.08.2022 20:13 Відповісти
"Ворошиловский стрелок".. )
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13.08.2022 20:24 Відповісти
И превратился в белых жигулей.
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13.08.2022 19:23 Відповісти
Про які мабуть все життя мріяв. Україна - країна мрій.
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13.08.2022 19:27 Відповісти
Мрії збуваються!
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13.08.2022 20:46 Відповісти
А у меня есть без блюра
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13.08.2022 19:25 Відповісти
Повезло. Целеньким довезут. А это лада гранта. Правда без абээс и подушек безопасности. Но это не точно, может это мобик, а за мобиков ничего не дают.
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13.08.2022 19:27 Відповісти
Нужно уходить из Украины - скандальное интервью десантника Филатьева
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13.08.2022 19:28 Відповісти
Это жигули
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13.08.2022 19:28 Відповісти
БИНГО !!!
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13.08.2022 20:41 Відповісти
"Господь, ты видишь ето тело?
в нем жил злодей и пасквилянт..."
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13.08.2022 19:29 Відповісти
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13.08.2022 19:31 Відповісти
...Его ты создал неумело,
Но дал мне шанс исправить дело...

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13.08.2022 19:33 Відповісти
перестаньте меня убивать
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13.08.2022 19:36 Відповісти
Yes! Dopeless

@_dopeless

·

https://twitter.com/_dopeless/status/1558175152654917634 20 ч

Один мій приятель, коли йому було років 10-12, від нема що робити, облив гараж сусіда бензином, і підпалив. А коли його спіймали, не вигадав нічого кращого, як сказати: "я не знав, що бензин горить".
Сам не розумію чому (насправді, розумію), але чомусь пригадалось

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13.08.2022 19:32 Відповісти
Чіста парускі - "Наша вєра вєрнєй расчьота, нас вивизіт "авось"!"
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13.08.2022 21:20 Відповісти
вірив - не вірив, а розвідка нащо чи вони не ті дані подають
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14.08.2022 09:59 Відповісти
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13.08.2022 19:33 Відповісти
" Любопытной Варваре нос оторвали" , не знал орк своей кацапской поговорки))))
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13.08.2022 19:33 Відповісти
правильно. Зачем орку голова? он в нее только ест =)
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13.08.2022 19:34 Відповісти
результат на табло
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13.08.2022 19:40 Відповісти
пораскинул мозгами
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13.08.2022 19:46 Відповісти
Це, як дивитися на вогонь у кострі чи каміні - релакс!
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13.08.2022 19:52 Відповісти
***
Він звик дивитися на світ
Крізь окуляр оптичного прицілу,
Він звик, коли сумління не болить,
Бо у прицілі ціль, а не людина.

Він звик дивитися на світ,
Як той хижак, що так чека на жертву,
Він звик, коли інстинкт його кричить:
«Все те, що ворог - мусить вмерти!»

Він звик дивитися на світ,
Який давно уже не чорно-білий,
Але тепер лише плече болить,
Бо знає він: то ворог - не людина…
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13.08.2022 19:59 Відповісти
Так вот кто прячется в жилых домах
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13.08.2022 20:05 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
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13.08.2022 20:08 Відповісти
И превратились в белых журавлей.......
Только не на тех кто участвовал в великую отечественную войну
А на позорных тварей которые пришли грабить и убивать.
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13.08.2022 20:09 Відповісти
Тяжко позбавлятися штампів радянської пропаганди... але треба.
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13.08.2022 21:25 Відповісти
Чесно кажучи, це сильно схоже на фейк.
Такий розмір зображення в оптичному прицілі 9х40 при максимальному збільшенні, буде на відстані 80-120 метрів.
Жоден снайпер не буде працювати на такий дистанції.
Бо це гарантована пастка.
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13.08.2022 20:26 Відповісти
на моцфильме сняли - подстава...)
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13.08.2022 20:31 Відповісти
На 80-100 метрів і без оптики "буде так видно".
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13.08.2022 20:42 Відповісти
Читайте уважно,що написано. Знімалося не від лиця снайпера.
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13.08.2022 20:51 Відповісти
Судячи з сітки - приціл LEUPOLD MARK 4 LR/T 4,5-10Х40, хоча може бути і LEUPOLD MARK 4 LR/T 8.5-25X50. 100-200 метрів, в міській конгломерації, цілком нормальна відстань для роботи. Інша справа - як вони примудрилися це зняти?
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14.08.2022 15:12 Відповісти
I've watched it three times already, beautiful, amazing!
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13.08.2022 20:28 Відповісти
Зачем ретушировать момент прилёта в голову? Кого-то шокируют разлетающиеся кацапские мозги?
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13.08.2022 20:48 Відповісти
Тут прекрасно абсолютно все...
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13.08.2022 20:53 Відповісти
Противник не упал, а оптимизировал своё позиционирование в социуме.
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13.08.2022 21:46 Відповісти
Крутая графика в этом шутере
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13.08.2022 22:04 Відповісти
по-українському: спокійно та технічно
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13.08.2022 22:06 Відповісти
А накуя кацапу голова?...., - ? риторический.
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14.08.2022 01:01 Відповісти
И ни птица, ни ива слезы не прольёт,
Если сгинет с Земли злой кацапский народ.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что их уже нет.
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14.08.2022 09:39 Відповісти
он еще толком ничего не начинал, а уже остался без головы.
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14.08.2022 11:16 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава нашим захисникам!!! Смерть рашистським окупантам!!!
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14.08.2022 20:08 Відповісти
 
 