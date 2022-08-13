Український снайпер зафіксував момент прицільної ліквідації російського окупанта. ВIДЕО

Український воїн здійснив постріл прямо в голову.

Робота снайперів рідко потрапляє на відео. Однак один з українських бійців зафіксував ліквідацію російського окупанта прицільним пострілом в голову. Ролик опублікували в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

На кадрах можна побачити, як снайпер веде спостереження за вікном в житловому будинку, де розташувалися вороги. Один з окупантів спробував акуратно виглянути назовні, щоб оцінити обстановку. Спочатку він виставив під приціл лише частину голови, а потім вирішив повноцінно озирнутися. У цю мить снайпер і здійснив постріл. У ролику можна помітити, як противник звалився після роботи українського майстра.

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