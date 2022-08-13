Украинский снайпер зафиксировал момент прицельной ликвидации российского оккупанта. ВИДЕО

Украинский воин произвел выстрел прямо в голову.

Работа снайперов редко попадает на видео. Однако один из украинских бойцов зафиксировал ликвидацию российского оккупанта прицельным выстрелом в голову. Ролик был опубликован в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На кадрах можно увидеть, как снайпер ведет наблюдение за окном в жилом доме, где разместились враги. Один из оккупантов попытался аккуратно выглянуть наружу, чтобы оценить обстановку. Сначала он выставил под прицел только часть головы, а затем решил полноценно оглядеться. В этот момент снайпер и произвел выстрел. В ролике можно заметить, как противник упал после работы украинского мастера.

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