Украинский снайпер зафиксировал момент прицельной ликвидации российского оккупанта. ВИДЕО
Украинский воин произвел выстрел прямо в голову.
Работа снайперов редко попадает на видео. Однако один из украинских бойцов зафиксировал ликвидацию российского оккупанта прицельным выстрелом в голову. Ролик был опубликован в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
На кадрах можно увидеть, как снайпер ведет наблюдение за окном в жилом доме, где разместились враги. Один из оккупантов попытался аккуратно выглянуть наружу, чтобы оценить обстановку. Сначала он выставил под прицел только часть головы, а затем решил полноценно оглядеться. В этот момент снайпер и произвел выстрел. В ролике можно заметить, как противник упал после работы украинского мастера.
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Росія докладає усіх зусиль, щоб знищити Україну. Знищити нас, щоб потім знищити когось іншого.
У цій війні для Росії будь-який мир - це поразка.
Тому жорстокість була та жорстокість буде ще, і набагато більша жорстокість. Вони будуть знущатись над полоненими, будуть катувати, будуть вбивати дітей, знищувати будь-які будинки, палити ліси, поля, вони знищуть все, куди тільки дотягнуться. Тому що Росія не може нас перемогти політично, економічно, інформаційно. Тому що для Росіі терор - єдиний спосіб добитися змін на свою користь військовим шляхом.Зупинити терор можливо тільки одним шляхом - стати більш професійними, щоб використовувати наші сильні якості, і знівелювати сильні якості російських терористів.
Є тільки один шлях зупинити терор - вбивати набагато більше росіян, ніж це робилось досі. Все, що відбувається навколо нас треба оцінювати тільки через один вимір - чи сприяє це вбивству російських терористів чи заважає?
Ми маємо вимірювати наше життя на кожній ділянці фронту та тилу тим, скільки підтверджених росіян вбито завдяки нашим зусиллям сьогодні.
Тільки це і має значення кожного дня, день за днем.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки
Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.
Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая подлость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995
Ю. Нестеренко
https://twitter.com/i/status/1558413045369643009
в нем жил злодей и пасквилянт..."
Но дал мне шанс исправить дело...
@_dopeless
·
https://twitter.com/_dopeless/status/1558175152654917634 20 ч
Один мій приятель, коли йому було років 10-12, від нема що робити, облив гараж сусіда бензином, і підпалив. А коли його спіймали, не вигадав нічого кращого, як сказати: "я не знав, що бензин горить".
Сам не розумію чому (насправді, розумію), але чомусь пригадалось
Він звик дивитися на світ
Крізь окуляр оптичного прицілу,
Він звик, коли сумління не болить,
Бо у прицілі ціль, а не людина.
Він звик дивитися на світ,
Як той хижак, що так чека на жертву,
Він звик, коли інстинкт його кричить:
«Все те, що ворог - мусить вмерти!»
Він звик дивитися на світ,
Який давно уже не чорно-білий,
Але тепер лише плече болить,
Бо знає він: то ворог - не людина…
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
Только не на тех кто участвовал в великую отечественную войну
А на позорных тварей которые пришли грабить и убивать.
Такий розмір зображення в оптичному прицілі 9х40 при максимальному збільшенні, буде на відстані 80-120 метрів.
Жоден снайпер не буде працювати на такий дистанції.
Бо це гарантована пастка.
Если сгинет с Земли злой кацапский народ.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что их уже нет.