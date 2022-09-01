Путін розповів дітям про "резиновую попу", пояснюючи значення слова "трудолюбие". ВIДЕО

Під час свого виступу перед школярами Путін застосував словосполучення "резиновая попа" пояснюючи слово "трудолюбие".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, виступ Путіна проходив в рамках Дня знань.

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