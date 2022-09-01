Путін розповів дітям про "резиновую попу", пояснюючи значення слова "трудолюбие". ВIДЕО
Під час свого виступу перед школярами Путін застосував словосполучення "резиновая попа" пояснюючи слово "трудолюбие".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, виступ Путіна проходив в рамках Дня знань.
Топ коментарі
+55 vadym sestritsyn
показати весь коментар01.09.2022 21:43
+48 Михайло Сергієнко
показати весь коментар01.09.2022 21:36
+42 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар01.09.2022 21:36
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Що саме сумне - у них майже 140 млн з таким діагнозом.Наявність ядерної зброї в мордорі - загроза для всьго людства.
"Скрепы" саме такі.