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Путін розповів дітям про "резиновую попу", пояснюючи значення слова "трудолюбие". ВIДЕО

Під час свого виступу перед школярами Путін застосував словосполучення "резиновая попа" пояснюючи слово "трудолюбие".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, виступ Путіна проходив в рамках Дня знань.

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Автор: 

педофіл (158) путін володимир (23803) школа (2208)


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Топ коментарі
+55
Дед совсем с ума выжил!!!Деменцию не остановишь!!
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01.09.2022 21:43
+48
Дніщє!
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01.09.2022 21:36
+42
хто про шо.... а старое чмо про резиновую попку... тьфу ***...
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01.09.2022 21:36
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а харків'яни ще майже 9 років тому все зрозуміли
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02.09.2022 04:35 Відповісти
для подростающих орков тему воспитания резиновой попой ***** мастерски продемонстрировал отрывки своей биографии...
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02.09.2022 05:46 Відповісти
Лицо его не было отмечено печатью мудрости. (с)
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02.09.2022 06:11 Відповісти
Яке воно хворе на голову...таке лікуванню не піддається,це хроніка з загостренням.
Що саме сумне - у них майже 140 млн з таким діагнозом.Наявність ядерної зброї в мордорі - загроза для всьго людства.
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02.09.2022 06:31 Відповісти
Педофил ботоксный.
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02.09.2022 06:52 Відповісти
у всіх каців дупи резминові, їх мають керівники країни як хочуть і готують для цього дітей, країна педофілів і відморозків
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02.09.2022 06:56 Відповісти
Воно не бажає расповісти що небуть пораненим дітям України?Як таку тварину земля носить?
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02.09.2022 07:41 Відповісти
Обожаю этот их финноугорский юмор
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02.09.2022 08:15 Відповісти
Дід ******** остаточно,терміново потребує ізоляції та подальшої утилізації.
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02.09.2022 08:23 Відповісти
яке кончене...
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02.09.2022 08:25 Відповісти
Старе, дурне ...
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02.09.2022 09:05 Відповісти
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02.09.2022 09:06 Відповісти
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02.09.2022 09:08 Відповісти
Дали в руки мікрофон якомусь там N-нному двійнику, а говорити ще не навчили, хоча там і оригінал не далеко сягнув.
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02.09.2022 09:36 Відповісти
Извращенец, педофил, маньяк, №уйло
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02.09.2022 10:16 Відповісти
В шедевре Гая Ричи у одного из героев был план как срубить баблишка, - "клуб любителей мягкой попы". Похоже, дедушка имеет абонемент этого клуба.
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02.09.2022 10:32 Відповісти
Фройд дуже б зрадів - чудовий приклад виявлення підсвідомого! Агресивний педофіл і гомосексуал поряд с дітьми не може стримати потаємні бажання. Підсвідомість виявляє , чого він жадає.
"Скрепы" саме такі.
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02.09.2022 14:50 Відповісти
Порилась неті ... звичайне зеківське...гумове очко , ще не значить, працьовитість....дуже зрозуміло для школяриків....
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04.09.2022 17:01 Відповісти
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