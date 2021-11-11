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Священника Російської православної церкви засудили до 18 років колонії за педофілію та розбещення 53 хлопчиків. ФОТО

У Єврейській автономній області (суб'єкт Російської Федерації, який входить до складу Далекосхідного федерального округу. - Ред.) засудили до 18 років колонії суворого режиму настоятеля сільського храму Юрія Абрамова, звинуваченого у розбещенні 53 хлопчиків. Разом із ним 12 років в'язниці отримав дзвонар Сергій Моос.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Газету.ру".

Зазначається, що два роки тому церковники були затримані, під час обшуків у Абрамова було вилучено "предмети далеко не духовного призначення". У РПЦ заявляли, що винні в педофілії мають бути позбавлені сану, але поки що Абрамову лише заборонено проводити служіння, також він звільнений від послуху.

"Суд у Єврейській автономній області засудив священника із села Амурзет до 18 років колонії суворого режиму за розбещення 53 хлопчиків.  Після відбуття терміну 41-річний ієромонах Спиридон (Юрій Абрамов) ще два роки буде обмежений у свободі своїх переміщень і не зможе протягом восьми років вести педагогічну діяльність", - зазначає видання.

Священника Російської православної церкви засудили до 18 років колонії за педофілію та розбещення 53 хлопчиків 01
Ієромонах Спиридон (Абрамов)

Дзвонар - 28-річний Сергій Моос - також визнаний винним у розбещенні малолітніх. Він отримав 12 років колонії суворого режиму із дворічним обмеженням волі та забороною працювати з неповнолітніми упродовж семи років.

У справі Абрамова – 51 епізод розбещення неповнолітніх, у дзвонаря – п'ять. Два злочини колишні священнослужителі вчинили разом. Слідство повідомляло, що жертвами розбещення ставали хлопчики віком від 12 до 15 років. Провину Абрамов та Моос визнали частково. Колишній настоятель був засуджений за шістьма статтями КК РФ, одна з яких передбачає покарання за мужолозтво та статеві зносини з неповнолітніми.

РПЦ усунула Абрамова від служіння. Заступник голови Синодального відділу із взаємин церкви із суспільством та ЗМІ Московського патріархату Вахтанг Кіпшидзе заявив, що церква виступає за всебічне розслідування гучної справи.

Читайте також: Суд засудив до 12 років позбавлення волі педофіла, який упродовж 17 років ґвалтував малолітніх дітей, - прокуратура

Заступник керуючого справами МП РПЦ єпископ Зеленоградський Сава (Тутунов) у свою чергу наголошував, що сексуальне насильство із саном священнослужителя несумісне. Тож у разі обвинувального вироку підсудний може бути позбавлений сану, тобто розстрижений.

Проте офіційно позбавлення сану Юрія Абрамова поки що не відбулося. Якщо це й станеться, то вже після рішення суду, упевнений протодиякон, богослов, автор офіційного підручника з основ православної культури Андрій Кураєв. За його словами, багато людей, особливо в церковному середовищі, просто не вірять, що священнослужителі здатні на такі злочини.

За версією слідства, священник та дзвонар розпочали злочинну діяльність ще у 2007 році, і діяли вони упродовж 12 років. Є також інформація, що один із випадків стався у Китаї, куди Абрамов виїжджав із дітьми.

Крім того, зазначається, що до СК у листопаді 2019 року звернулася мешканка регіону з проханням перевірити 39-річного настоятеля храму святого пророка Іллі села Амурзет Жовтневого району ієромонаха Спиридона (Юрія Абрамова) щодо розбещення хлопчиків. У священника відбувся обшук, силовики вилучили колекцію предметів далеко не духовного призначення.

Автор: 

діти (5065) педофіл (158) росія (65162) священник (159)


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Топ коментарі
+21
Мене не здивувало що московський піп гомосєк. Здивувало що він у своїй сільскій єпархії 56 хлопців зганьбив. Тобто практично кожного з молодих прихожан. А потим ми дивуємось чого усі расеяни такі пірераси. Та ж вони з дитинства такими пороблені.
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11.11.2021 15:02
+21

Публицист Александр Невзоров заявил, что в России огромное количество православных священников было уличено в педофилии. Об этом он рассказал, комментируя громкое дело настоятеля храма в селе Амурзет Еврейской автономной области (ЕАО) Спиридона (Юрия Абрамова), которого обвинили в растлении малолетних.

По словам Невзорова, в последние годы многие священнослужители были задержаны по подозрению в педофилии. «Вот недавнее дело в Биробиджанской епархии, там Спиридон иеромонах (https://ura.news/news/1052408841 мирская фамилия его Абрамов ). В Калужской области иеромонах Никон, страстный проповедник ОПК в школах. Тоже все они, по-моему, либо получили срока, либо только арестованы. Но только за последнее время, я посмотрел, не поленился: поп Николай Стремский, поп Константин Бурыкин, поп Андрей Стребков, поп Алексей Мокиевский, поп Андрей Киселев, поп Мелетий (Ткаченко), поп Константин Пашин, поп Федор Дипкин, дальше бес счета. Это уж не говоря о такой классике, как Глеб Грозовский, Евгений Волков и другие педофилы. И везде одно и то же, везде насилие над мальчиками и девочками», - заявил публицист в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Попов у нас примерно 40 тысяч в России. Это не очень большая цифра. И такое количество педофильских дел. Примерно на 1,5 миллиона эржэдешников, железнодорожников - полпедофила. На 330 тысяч почтовиков ни одного педофила. На 500 тысяч столяров ни одного педофила. И такая тьма тьмущая на 40 тысяч попов», - добавил он.
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11.11.2021 15:06
+13
Пріхожанін кацапо-гундяєвськой КГБ-"церкві" сталінськаго Патріархата детектед.
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11.11.2021 15:11
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Правила форума Рада форумчан
Мене не здивувало що московський піп гомосєк. Здивувало що він у своїй сільскій єпархії 56 хлопців зганьбив. Тобто практично кожного з молодих прихожан. А потим ми дивуємось чого усі расеяни такі пірераси. Та ж вони з дитинства такими пороблені.
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11.11.2021 15:02 Відповісти
Кабы у римокатоликов их не меньше.
Только, ни одного не посадили.
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11.11.2021 15:05 Відповісти
Пріхожанін кацапо-гундяєвськой КГБ-"церкві" сталінськаго Патріархата детектед.
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11.11.2021 15:11 Відповісти
Расскажи почему римский папа держит воровской общак фуйла, прихожанин садомистов.
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11.11.2021 15:14 Відповісти
Бо кацапи від природи підорасти. )))

Не смотря на чудовищный разврат среди женщин и их доступность, московит
все же отдает предпочтение однополым отношениям и педофилии. Возможно это
и есть следствие доступности, а возможно это обычная среда пребывания, где
взрослый для удовлетворения плотских потребностей не видит отличия ни в поле
ни в возрасте, что и передается из поколения в поколение.

"Возможно, мужик имеет веселую, обходительную жену,
Которая служит его грубым прихотям,- он все же ведет животную жизнь,
Предпочитая мальчика в постели женщине,
Такие грязные грехи одолевают пьяную голову."
Джордж Турбервилль. Послания из Московии. 1569

"Бог покарал этих жалких людей, погрязших
в своих вожделениях и ничтожестве, вопиющих
содомских грехах; заставил их справедливо
быть наказанными и терпеть тиранию столь
кровавого правителя."
Джером Горсей. Рассказ или воспоминания
сэра Джерома Горсея. 1573-1589

"В-восьмых, [Димитрия] обвиняли в том, что
он был невоздержан и похотлив, а также и
легкомыслен, как никто на свете, не почитал
святых инокинь и множество их обесчестил по
монастырям, оскверняя таким образом
святыню; сверх того впал в содомию;"
Исаак Масса. Короткое известие. 1530-1610

"Они, а особливо большие бояре и дворяне, делают и больше распутства,
содомские грехи, мужчины с мужчинами, да еще и не тайно, а часто на глазах
многих лиц, считая для себя честью делать это, не стесняясь и гласно.

Часто к ребенку или к молодому человеку они привязываются сильнее,
нежели к своим женам. Но это гнусное и ужасное дело, идущее наперекор Богу и
его законам, даже наперекор природе и всему человечеству."
Петр Петрей. История о великом княжестве Московском. 1608-1614

"Так как сложность порока, как говорит Плутарх, зависит от причин его
порождающих, то Москвитяне, питая большое отвращение к работе, предаются
не только пьянству, но и бесстыдству, и грех Содомский - порок у них весьма
распространенный. Кроме этих порочных и преступных наклонностей, они
являются народом в высшей степени вероломным..."
Чарльз Карляйль. Описание Московии. 1663-1664

"К тому же Москвитяне неучтивы, суровы, невежественны, вероломны,
недоверчивы, жестоки и предаются страстям таким скотским, что Содомский грех
не считается у них особливым преступлением, которое притом же не составляет
у них тайны."
Ян Стрюйс. Путешествие по Московии. 1670

"Ибо, не допуская ни под каким видом публичных домов и преследуя даже
строжайшим наказанием всякое распутство, они, тем не менее, до того дошли в
необузданном увлечении этим грехом, что не разбирают, принося жертвы
Венере, ни пола, ни способов. Погруженные в глубочайшее невежество, они, по
правде сказать, не в состоянии понять тяжести этого преступления и полагают,
что исполняют всё, что требует праведность христианина, если снимут с шеи
крест или закроют изображения святых, прежде чем приступят к совокуплению с
блудницею или мальчиком, ее заменяющим."
Яков Рейтенфельс. Сказания герцогу Тосканскому о Московии. 1673
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11.11.2021 15:22 Відповісти
Кацапи - підори. І цим все сказано...

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11.11.2021 15:36 Відповісти
Кабы ты не ****...л просто так, но как и Спиридон по другому не можешь
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11.11.2021 15:12 Відповісти
Там вычисляют и судят..у них служба безопасности со времен инкизиции очень хорошо работает..просто щас не сжигают
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11.11.2021 15:20 Відповісти
юрка Эсс несоглассный - * а в гейропе педикофф больше на одного,чем в кривославной Балалайне*...
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11.11.2021 17:35 Відповісти
а за антисиметизм ?

поп безобразничал в Еврейской республике
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11.11.2021 15:21 Відповісти
Так шо, його може в Україну перевезти? Хай у Раді пошустрить та в міністерствах пощекоче. Бо шось забагато там родичів тих, хто у Еврейскій автономії проживає.
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11.11.2021 15:37 Відповісти
Интересный поворот...
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11.11.2021 15:39 Відповісти
Rusnia genetychni pdry.
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11.11.2021 16:03 Відповісти
Та ці попи просто проводять практичним способом курс вивчення біблії про содомський гріх та історію Лота
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02.09.2022 00:17 Відповісти
СКРЕПНО !!!
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11.11.2021 15:02 Відповісти
РОСВИНСЬКА *********!
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11.11.2021 15:02 Відповісти
Тепер в колонії хлопчики розбещуватимуть його
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11.11.2021 15:03 Відповісти
У Єврейській автономній області
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11.11.2021 15:03 Відповісти
Не знал про Биробиджан?
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11.11.2021 15:08 Відповісти
Нужно нам такую резервацию сделать гденить на востоке. И тута беню с зелей и с остальной сволочью в гетто поместить)))
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11.11.2021 15:09 Відповісти
так есть же ужо ?! новую делать зачем
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11.11.2021 15:22 Відповісти
только там евреев менее 1%
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11.11.2021 15:25 Відповісти

Публицист Александр Невзоров заявил, что в России огромное количество православных священников было уличено в педофилии. Об этом он рассказал, комментируя громкое дело настоятеля храма в селе Амурзет Еврейской автономной области (ЕАО) Спиридона (Юрия Абрамова), которого обвинили в растлении малолетних.

По словам Невзорова, в последние годы многие священнослужители были задержаны по подозрению в педофилии. «Вот недавнее дело в Биробиджанской епархии, там Спиридон иеромонах (https://ura.news/news/1052408841 мирская фамилия его Абрамов ). В Калужской области иеромонах Никон, страстный проповедник ОПК в школах. Тоже все они, по-моему, либо получили срока, либо только арестованы. Но только за последнее время, я посмотрел, не поленился: поп Николай Стремский, поп Константин Бурыкин, поп Андрей Стребков, поп Алексей Мокиевский, поп Андрей Киселев, поп Мелетий (Ткаченко), поп Константин Пашин, поп Федор Дипкин, дальше бес счета. Это уж не говоря о такой классике, как Глеб Грозовский, Евгений Волков и другие педофилы. И везде одно и то же, везде насилие над мальчиками и девочками», - заявил публицист в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Попов у нас примерно 40 тысяч в России. Это не очень большая цифра. И такое количество педофильских дел. Примерно на 1,5 миллиона эржэдешников, железнодорожников - полпедофила. На 330 тысяч почтовиков ни одного педофила. На 500 тысяч столяров ни одного педофила. И такая тьма тьмущая на 40 тысяч попов», - добавил он.
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11.11.2021 15:06 Відповісти
вот-вот
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11.11.2021 15:09 Відповісти
"Они так преданы плотским удовольствиям и разврату, что некоторые оскверняются гнусным пороком, именуемым у нас содомиею; при этом употребляют не только pueros muliebria pati assuetor (как говорит Курций), но и мужчин, и лошадей. Это обстоятельство доставляет им потом тему для разговоров на пиршествах." (Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию. 1633-1639).

"Всего ужаснее, однако ж, дела их с разными неразумными тварями и скотами: они без всякого различия имеют с ними нечестивое соитие. Да еще и не совестятся хвастать, что делают это часто потому, что их наказывают." (Петр Петрей. История о великом княжестве Московском. 1608-1614).

"Они, а особливо большие бояре и дворяне, делают и больше распутства, содомские грехи, мужчины с мужчинами, да еще и не тайно, а часто на глазах многих лиц, считая для себя честью делать это, не стесняясь и гласно... Часто к ребенку или к молодому человеку они привязываются сильнее, нежели к своим женам. Но это гнусное и ужасное дело, идущее наперекор Богу и его законам, даже наперекор природе и всему человечеству." (Петр Петрей. История о великом княжестве Московском. 1608-1614).
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12.11.2021 00:02 Відповісти
"Єто духовная скрєпа....."раска-********* що ще сказати....жах
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11.11.2021 15:06 Відповісти
Причем, пример подает "культурная столица" расеюшки. "Если это свет, то какова же тьма?"

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11.11.2021 15:11 Відповісти
почему Цензор именно щас решил дать новость про рпцшную педофилию? Там все время периодически садят рссуких попиков за такие преступления, а если учесть влиятельность рпц на московии, то садят самых резонансных. Невзоров не даст соврать)
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11.11.2021 15:08 Відповісти
53 хлопчиків ? Минимум пару сотен ватных родителей надо посадить .
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11.11.2021 15:10 Відповісти
53 - это только доказанные эпизоды. Похоже, в ватной расеюшке важнее вопрос "чё там у хахлов?", чем кто развращает их детей.
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11.11.2021 15:13 Відповісти
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11.11.2021 15:11 Відповісти
Дзвонар походу колокола попутал.
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11.11.2021 15:13 Відповісти
смотрел на колокольные рынды и представлял там всякое
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11.11.2021 15:32 Відповісти
53 пацана!!! А ще скільки не зізналось в ганьбі? Терпінню московитів немає меж.
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11.11.2021 15:15 Відповісти
Скрепно!
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11.11.2021 15:17 Відповісти
Если идея этой статьи была лишний раз показать прелести жизни в Мордоре, то у меня вопрос:
Если в Украине нет новостей о посадке подобных "священиков", то это означает что у нас нет такой проблемы или просто не работают правоохранительные органы?
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11.11.2021 15:24 Відповісти
Дык, в Украине нет секса!
Были отношения Ясько и Саакашвили и те закончились.
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11.11.2021 15:35 Відповісти
***** - педофіл!
А ви чомусь прискіпались до ув'язненого голодуючого Саакашвілі.
От до чого доводить огидне плазування перед кацапською кагебешною конторою "РПЦ МП".
Втрата будь-яких залишків совісті, і виправдання кацапського тероризму.
Яка ганьба...
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11.11.2021 15:50 Відповісти
Що б ты так голодал и не лопнул!
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11.11.2021 15:59 Відповісти
Вельми вдячний за побажання.

Але на вашому прикладі нехай усвідомлюють українці, скільки є серед нас прихованих кацапських прихвостнів, які в будь-який момент перефарбуються у "рузкомірцев".
Кацапо-москальська пропаганда посильніша буде навіть за гебельсівську...
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11.11.2021 16:07 Відповісти
Пропонуєш війну з Грузією заради того щоб посадити Саакашвілі на трон?
Сам то приїдеш?
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11.11.2021 16:27 Відповісти
Прихильник кацапської РПЦ-МП-КГБ перевів розмову на Саакашвілі.
То ви також послідовник цієї православно-кагебешної секти?
Ну, тоді питань не маю...
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11.11.2021 16:30 Відповісти
Я атеіст. І не вірю ні в що. То ти приїдеш воювати, чи українцям самим?
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11.11.2021 16:33 Відповісти
А чому тоді ви підтримуєте настановлення від РПЦ-МП-КГБ?
Я вважаю так, - підтримуєш наратив кацапів (навіть мимовільно), - то є пособником кацапських окупантів.
Незважаючи на будь-які "патріотичні" ніки.
І на те немає ради...
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11.11.2021 16:39 Відповісти
А Саакашвілі яким боком до російських попів?
Я просто сміюся з дебілуватого карлсона.
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11.11.2021 16:44 Відповісти
Так я саме про це й кажу, - до чого тут Саакашвілі?
Але якісь упороті кацапські "рузкомірци" аж захлинаються слиною навіть просто від його прізвища.
Кацапи - дебіли.
Але ви, очевидно, з цим незгодні. Ну, то хто вам "доктор" з цього приводу?
Ненавидите Саакашвілі? - Отже, по один бік з кацапами.
Несподіваний факт, чи не так?

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11.11.2021 16:53 Відповісти
Щоб ти знав, кацапи якраз дуже добре ставляться до Саакашвілі. Як і для зебілів- він став просто іконою.
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11.11.2021 17:02 Відповісти
Вся РПЦ в одному обличчі...
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11.11.2021 15:55 Відповісти
Що говорити, коли ***** сам педофіл і холопи його нічим від нього не відрізняються
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11.11.2021 15:58 Відповісти
А был бы с УПЦ, то награду дали и сказали что то всё наклеп российских пропагандистов, рука кремля....
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11.11.2021 15:58 Відповісти
А я всегда говорил что религия - это Зло. Вот вам, пожалуйста, ******* в рясе и крестом на пузе
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11.11.2021 16:07 Відповісти
Свідчення про ************ збочення у КГБ-РПЦ кацапо-патріархаті:

В церкви я видел много грязи и насилия… Церковное руководство выбирает самых смазливеньких. К конкретному парню в семинарии подходят и говорят: "Хочешь хорошо питаться, чувствовать себя нормально в семинарии и как сыр в масле кататься? Тогда нужно делать все, что тебе говорят"?

И что говорят?

Все, что угодно. Таким образом, церковная администрация чуть ли не за еду может удовлетворить свои любые потребности.

Мы говорим о сексуальных потребностях?

Да.

Вы получали предложения сексуального характера от людей с церковным саном?

Да, правда, это было уже после окончания семинарии, когда я поступал в духовную академию. Я жил какое-то время в Лавре. Тогда один монах попытался "поймать" меня, мол, он может замолвить за меня словечко, чтобы я поступил в академию.

Часа два он мне рассказывал, что "голубизна" - это нормально. Говорил, что он видел как послушник "дрочил" прямо в лаврских пещерах, что среди епископов и священников однополые связи в порядке вещей… Говорил: "А что, тебя в Одессе этому не научили?". Я был тогда еще девственником, он на меня страшно давил. Я сказал, что мне уже пора, и свалил.

https://bit.ua/2017/10/church-2/
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11.11.2021 16:25 Відповісти
Скрєпно, сакрально.
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11.11.2021 16:25 Відповісти
а ******** верещат что они скрепы и геев у них нет.... да в рашке как раз одни и геи, гугл в помощ.... все сайты знакомств и видео зарегестрированы в РУ! все рассеянци сняты в порно .военных куча . хотя бы уже молчали.а что говорить о священослужителях и монастырях и семинариях....простите.... но там это всё развито всегда было....уеденённое мужское общество... результат известен...(( шпили вили...))
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11.11.2021 16:32 Відповісти
"а ******** верещат что они скрепы и геев у них нет....."
Правильно у ******* геев нет, только пи#да#расы))
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11.11.2021 17:08 Відповісти
Православненько.
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11.11.2021 16:41 Відповісти
Порнхаб провів моніторинг запитів по країнам. Так от, в кацапів найчастіший запит- ;анал;.
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11.11.2021 16:45 Відповісти
Готовил будущих добровольцев для впополчения Дамбаса.
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11.11.2021 16:47 Відповісти
Впопучленцев готовил
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11.11.2021 17:53 Відповісти
Це ***** з ревнощів наказав так зробити.
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11.11.2021 16:55 Відповісти
Це попи-атеїсти. Бо віруюча людина крім всього іншого побоялася б таке робити.
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11.11.2021 17:04 Відповісти
Спиридон развлекался, звонар бубенчиками звенел?))
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11.11.2021 17:05 Відповісти
а шо вы хатели? эта ж рюсськая кривославная "церковь" маасковскава петухата
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11.11.2021 17:10 Відповісти
Очень часто к президенту приезжали "мальчики по вызову". Журналист приводит свидетельство Калугина о том, что о гомосексуализме Путина знали еще в КГБ СССР, а Литвиненко ликвидировали, чтобы скрыть пристрастия властителей Кремля.-Сенсационное заявление Эндрю Александра: «Путин гомосексуалист!»/И смех, и грех: Сын депутата Госдумы Мизулиной Николай и сын экс министра РФ Фурсенко Александр вышли замуж в мэрии Сиэтла. /Российский журналист Давлетгильдеев заявил о сексуальных домогательствах со стороны Жириновского .
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11.11.2021 17:11 Відповісти
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11.11.2021 17:15 Відповісти
О Жыре (жириновском) давно известно что он гей
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11.11.2021 17:23 Відповісти
вернее пидо...ас
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11.11.2021 17:32 Відповісти
Расстриженный теперь будет вести *************** деятельность на голубой зоне
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11.11.2021 17:32 Відповісти
Кому не пофиг на то что делают российские попы в рашке?...
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11.11.2021 17:58 Відповісти
Цікавий анонс...Хтось в ньому побачить,що в Росіі попи - педофіли,а хтось - що в Росіі,на відміну від України попів-педофілів таки садять...
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11.11.2021 18:07 Відповісти
Все, что нужно знать о современной России.
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11.11.2021 18:18 Відповісти
 
 