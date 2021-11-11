Священника Російської православної церкви засудили до 18 років колонії за педофілію та розбещення 53 хлопчиків. ФОТО

У Єврейській автономній області (суб'єкт Російської Федерації, який входить до складу Далекосхідного федерального округу. - Ред.) засудили до 18 років колонії суворого режиму настоятеля сільського храму Юрія Абрамова, звинуваченого у розбещенні 53 хлопчиків. Разом із ним 12 років в'язниці отримав дзвонар Сергій Моос.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Газету.ру".

Зазначається, що два роки тому церковники були затримані, під час обшуків у Абрамова було вилучено "предмети далеко не духовного призначення". У РПЦ заявляли, що винні в педофілії мають бути позбавлені сану, але поки що Абрамову лише заборонено проводити служіння, також він звільнений від послуху.

"Суд у Єврейській автономній області засудив священника із села Амурзет до 18 років колонії суворого режиму за розбещення 53 хлопчиків. Після відбуття терміну 41-річний ієромонах Спиридон (Юрій Абрамов) ще два роки буде обмежений у свободі своїх переміщень і не зможе протягом восьми років вести педагогічну діяльність", - зазначає видання.



Ієромонах Спиридон (Абрамов)

Дзвонар - 28-річний Сергій Моос - також визнаний винним у розбещенні малолітніх. Він отримав 12 років колонії суворого режиму із дворічним обмеженням волі та забороною працювати з неповнолітніми упродовж семи років.

У справі Абрамова – 51 епізод розбещення неповнолітніх, у дзвонаря – п'ять. Два злочини колишні священнослужителі вчинили разом. Слідство повідомляло, що жертвами розбещення ставали хлопчики віком від 12 до 15 років. Провину Абрамов та Моос визнали частково. Колишній настоятель був засуджений за шістьма статтями КК РФ, одна з яких передбачає покарання за мужолозтво та статеві зносини з неповнолітніми.

РПЦ усунула Абрамова від служіння. Заступник голови Синодального відділу із взаємин церкви із суспільством та ЗМІ Московського патріархату Вахтанг Кіпшидзе заявив, що церква виступає за всебічне розслідування гучної справи.

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Заступник керуючого справами МП РПЦ єпископ Зеленоградський Сава (Тутунов) у свою чергу наголошував, що сексуальне насильство із саном священнослужителя несумісне. Тож у разі обвинувального вироку підсудний може бути позбавлений сану, тобто розстрижений.

Проте офіційно позбавлення сану Юрія Абрамова поки що не відбулося. Якщо це й станеться, то вже після рішення суду, упевнений протодиякон, богослов, автор офіційного підручника з основ православної культури Андрій Кураєв. За його словами, багато людей, особливо в церковному середовищі, просто не вірять, що священнослужителі здатні на такі злочини.

За версією слідства, священник та дзвонар розпочали злочинну діяльність ще у 2007 році, і діяли вони упродовж 12 років. Є також інформація, що один із випадків стався у Китаї, куди Абрамов виїжджав із дітьми.

Крім того, зазначається, що до СК у листопаді 2019 року звернулася мешканка регіону з проханням перевірити 39-річного настоятеля храму святого пророка Іллі села Амурзет Жовтневого району ієромонаха Спиридона (Юрія Абрамова) щодо розбещення хлопчиків. У священника відбувся обшук, силовики вилучили колекцію предметів далеко не духовного призначення.