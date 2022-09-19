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Росіянка просить окупанта привезти трофеїв для сексрозваг: "Иллюша, хочу китель хахляцкий. Устроим ролевые игры". АУДIО

Мешканка Росії попросила окупанта привезти з України нашивки ЗСУ та українську форму, щоб використовувати їх у сексуальних іграх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в перехопленій СБУ телефонній розмові. Росіянка наголошує на тому, щоб трофеї для сексрозваг були з тіл убитих українських воїнів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант, що втік з Харківщини:"Спиннинги в танке остались, а танк бросили. Там ж#па была та еще", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

мародерство (339) секс (114)


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Топ коментарі
+30
Не переймайся, привезуть тобі іншу гру: конструктор ЛЄГО з твого Ілюши, причому цілком ймовірно, що не вистачатиме деяких деталей
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19.09.2022 13:27
+18
чумний барак.
лєпрозорій просто.

розкажіть мені будь ласка про харошіх рускіх ще раз
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19.09.2022 13:27
+16
іллюшу закопають.. а ашотік зробить з тебе турбіну на взлеті
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19.09.2022 13:25
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іллюшу закопають.. а ашотік зробить з тебе турбіну на взлеті
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19.09.2022 13:25 Відповісти
Не переймайся, привезуть тобі іншу гру: конструктор ЛЄГО з твого Ілюши, причому цілком ймовірно, що не вистачатиме деяких деталей
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19.09.2022 13:27 Відповісти
чумний барак.
лєпрозорій просто.

розкажіть мені будь ласка про харошіх рускіх ще раз
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19.09.2022 13:27 Відповісти
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19.09.2022 13:45 Відповісти
угу
пороговно каждьій
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19.09.2022 13:49 Відповісти
Монтажної піни не бажає?
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19.09.2022 13:29 Відповісти
Воображение конечно бывает очень богатое, но, при этом, - бесчеловечное.
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19.09.2022 13:31 Відповісти
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19.09.2022 13:31 Відповісти
Мабуть тому цi iзвращенцi шукають соби рольовi iгри...Тут %банацiя мозку зашкалюе, воно ж не адекватне
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19.09.2022 13:37 Відповісти
кацапи є кацапи нація олігофренів немає права на існування зробити з рашки зоопарк
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19.09.2022 13:33 Відповісти
рашен самка хочет развлечений ? То она их получит в виде кусков туловища своего /или чужого, тут как получится/ асвабодителя.
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19.09.2022 13:33 Відповісти
Яркий пример того, как из homo sapiens человекоподобные деградируют в четверолапых...
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19.09.2022 13:34 Відповісти
Не надо обыжать животных.
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19.09.2022 14:33 Відповісти
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19.09.2022 13:35 Відповісти
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19.09.2022 13:42 Відповісти
Типа Обезьяна маккака сыграет свадьбу с Гориллой🦍🦍☠️☠️🤣🤣 и в ящик...
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19.09.2022 13:43 Відповісти
І що ця типова ватосамка може виродити? Таке ж збочене нікрофільне бидло, як вона та її іллюша, та їх матьбатя?
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19.09.2022 13:46 Відповісти
А с черным пакетом ролевые игры устроить не хочешь, ******* кацапская?
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19.09.2022 13:59 Відповісти
кацапские шлюхи еще безжалостнее
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19.09.2022 14:00 Відповісти
Ні це не хвороба - це якийсь вид гену який тільки вних
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19.09.2022 14:02 Відповісти
Коли прийдуть ЗСУ - пограєшся, хвойда кацапська.
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19.09.2022 14:06 Відповісти
ВстрЯчай Илюшку то, он приехАл в китЯле от хохлов.
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19.09.2022 14:07 Відповісти
Підкажіть, десь є ресурс з антологією таких "пєрлин"?
Щоб принагідно показувати поціновувачам руської "культури", у яких всі руські то Толсті з "бєлимі офіцерамі", і в упор не хочуть чути про те, що вони є таке насправді.
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19.09.2022 14:11 Відповісти
В телеграмі є https://t.me/s/bozhejakekonchene
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19.09.2022 14:56 Відповісти
Потерпи ещё несколько недель, будут и тебе ролевые игры, когда ***** баб на войну начнёт призывать! Кончишь не раздеваясь. **********, а ведь всё идёт к этому!
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19.09.2022 14:12 Відповісти
Нащо ви приводити діалогі ущербних. російський народ це ущербний народ, хто б до нього себе не прираховував, чи осетини, чи буряти з удмуртами.
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19.09.2022 14:48 Відповісти
или унитаз
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19.09.2022 16:03 Відповісти
Зачем ей украинский китель, когда есть патриотическая, исконно русская швабра?
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19.09.2022 14:49 Відповісти
РАСЄЯ - КАК МНАГА В ЕТОМ ЗВУКЄ




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19.09.2022 14:55 Відповісти
Где вы таких эпических фоток набрали... Хоть не сами снимали...
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17.02.2023 12:11 Відповісти
Голова говоришь, ну чем не ильза кох из концлагеря Бухенвальда.

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19.09.2022 15:06 Відповісти
Це ще раз підтверджує хороший кацап - мертвий кацап,а всі ті пропогандони які вели цю ненавість мають висіти на стовпах.
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19.09.2022 15:13 Відповісти
Животне захотіло хохлятського кітеля.
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19.09.2022 16:22 Відповісти
Да тогда уж лучше лаптю в пакете домой приехать что бы кокошник успокоился.
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19.09.2022 17:13 Відповісти
Хорошо ,было бы, эту кацапейку - порвать на ленточки для бескозырок
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19.09.2022 18:20 Відповісти
 
 