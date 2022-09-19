Росіянка просить окупанта привезти трофеїв для сексрозваг: "Иллюша, хочу китель хахляцкий. Устроим ролевые игры". АУДIО
Мешканка Росії попросила окупанта привезти з України нашивки ЗСУ та українську форму, щоб використовувати їх у сексуальних іграх.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в перехопленій СБУ телефонній розмові. Росіянка наголошує на тому, щоб трофеї для сексрозваг були з тіл убитих українських воїнів.
Топ коментарі
+30 Mykola Trofimenko #528418
показати весь коментар19.09.2022 13:27
+18 Тетяна Тать
показати весь коментар19.09.2022 13:27
+16 Alex Sav #513490
показати весь коментар19.09.2022 13:25
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лєпрозорій просто.
розкажіть мені будь ласка про харошіх рускіх ще раз
пороговно каждьій
Щоб принагідно показувати поціновувачам руської "культури", у яких всі руські то Толсті з "бєлимі офіцерамі", і в упор не хочуть чути про те, що вони є таке насправді.