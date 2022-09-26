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Січеславські десантники знищили ворожі позиції на Донеччині. ВIДЕО

Військовослужбовці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади накрили вогнем ворожі позиції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку бригади

"Ранок у Січеславців розпочався не з кави, а з успішного знищення позицій рашиських окупантів на Донеччині! Ми продовжуємо день за днем звільняти нашу землю, відправляючи у пекло загарбників!", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

зброя (7461) Донецька область (8453)


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Героям слава!!!
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26.09.2022 11:36 Відповісти
Хлопці , Ви молодці , честь Вам і хвала 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.09.2022 11:38 Відповісти
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26.09.2022 11:38 Відповісти
Бережи та допомагай вам Господь, ріднесенькі
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26.09.2022 11:41 Відповісти
 
 