Січеславські десантники знищили ворожі позиції на Донеччині. ВIДЕО
Військовослужбовці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади накрили вогнем ворожі позиції
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку бригади.
"Ранок у Січеславців розпочався не з кави, а з успішного знищення позицій рашиських окупантів на Донеччині! Ми продовжуємо день за днем звільняти нашу землю, відправляючи у пекло загарбників!", - йдеться в повідомленні.
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Вадим Карапіщенко
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