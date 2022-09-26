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Бійці 98-ї ТГр мінометним вогнем знищили ворожий склад боєприпасів. ВIДЕО

Українські воїни з 98-ї ТГр знищили ворожий склад боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки, яку наші бійці здійснили за допомогою мінометів, опубліковано у соцмережі.

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знищення (7227)


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не заздрю кацапським мобікам.....
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26.09.2022 12:03 Відповісти
ЧМОБІКАМ*
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26.09.2022 13:07 Відповісти
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26.09.2022 12:04 Відповісти
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26.09.2022 12:19 Відповісти
Красивое.
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26.09.2022 12:26 Відповісти
Лепота!
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26.09.2022 13:24 Відповісти
*******.
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26.09.2022 15:10 Відповісти
 
 