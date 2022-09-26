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Бойова робота української військової авіації на фронті. ВIДЕО

Українські військові пілоти зафільмували свою бойову роботу на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з борту вертольота українські воїни опублікували в соцмережі.

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Автор: 

авіація (4123)


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Топ коментарі
+10
Ну как бы совсем неплохо, для уничтоженных на второй день войны!
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26.09.2022 14:28
+7
РСЗВ теж краще використовувати прямою наводкою бо точніше, кулеметникам дати ліміти бо кущі косять, арту взагалі заборонити бо дорого. (рубрика диванного іксперда)
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26.09.2022 14:27
+5
соколята
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26.09.2022 14:25
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Від таких обстрілів зиску мало.
Хіба що моральна підтримка наших військ: ось, дивіться, не тільки у ворога, а і у нас теж є авіація.
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26.09.2022 14:19 Відповісти
Тобі з пляшки видніше.
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26.09.2022 14:25 Відповісти
РСЗВ теж краще використовувати прямою наводкою бо точніше, кулеметникам дати ліміти бо кущі косять, арту взагалі заборонити бо дорого. (рубрика диванного іксперда)
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26.09.2022 14:27 Відповісти
Шоб ***** аудіооператари ****** поглохли, підараси.
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26.09.2022 15:10 Відповісти
A utebja chjo , slamalas knopka regulirovki zvuka ?
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26.09.2022 15:32 Відповісти
Маємо ким гордитись.
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26.09.2022 15:35 Відповісти
Там жарища в кабине? Всегда вентиляторчики работают.
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26.09.2022 14:24 Відповісти
Птури призначені для бою іншого виду, для того щоб був толк потрібно дуже велику кількість авіації, при масованому ударі таким чином справді накриє велику площу.
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26.09.2022 14:24 Відповісти
ПТКРів на відео нема.
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26.09.2022 14:28 Відповісти
Выглядит круто, но толку мало. Нужно высокоточное оружие
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26.09.2022 14:25 Відповісти
+ 100!

в цій крнсерваторіїї треба щось міняти - переосмислювати застосування штурмової авіації (літаків та гелікоптерів) в умовах щільної ППО івеликих можливостяжх гаджетів
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26.09.2022 15:05 Відповісти
соколята
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26.09.2022 14:25 Відповісти
Ну как бы совсем неплохо, для уничтоженных на второй день войны!
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26.09.2022 14:28 Відповісти
Включили два вентилятора в кабине что бы быстрее лететь!
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26.09.2022 15:37 Відповісти
 
 