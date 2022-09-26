Бойова робота української військової авіації на фронті. ВIДЕО
Українські військові пілоти зафільмували свою бойову роботу на фронті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з борту вертольота українські воїни опублікували в соцмережі.
Топ коментарі
+10 Igor Abolinsh
показати весь коментар26.09.2022 14:28
+7 MausMike
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+5 Panda Freeav
показати весь коментар26.09.2022 14:25
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Хіба що моральна підтримка наших військ: ось, дивіться, не тільки у ворога, а і у нас теж є авіація.
в цій крнсерваторіїї треба щось міняти - переосмислювати застосування штурмової авіації (літаків та гелікоптерів) в умовах щільної ППО івеликих можливостяжх гаджетів