Бойова робота української військової авіації на фронті. ВIДЕО

Українські військові пілоти зафільмували свою бойову роботу на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з борту вертольота українські воїни опублікували в соцмережі.

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