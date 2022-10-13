УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11414 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
1 425 5

Ми захищаємо не лише свою країну, а й весь світ: українці у понад 15 містах світу вийдуть на масові акції до Дня захисників та захисниць. ВIДЕО

14-16 жовтня у багатьох містах світу проходитимуть акції "The circle of defense".

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ.

Українці за кордоном вийдуть на масові акції до Дня захисника та захисниці, 14-16 жовтня. Акції проходитимуть біля видатних памʼяток архітектури, утворюючи "коло захисту", щоб показати що ми захищаємо не лише свою країну, а, буквально, весь світ від війни і варварів - "The circle of defense".

Участь в акції вже підтвердили такі міста: Чикаґо, Атланта, Нью-Йорк, Остін, Сан-Антоніо, Бостон, Орландо, Денвер, Моргантаун, Філадельфія,Сотл-Лейк-Сіті, Бойсе, Торонто; Прага, Варшава, Берлін, Осло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У відповідь на російські обстріли українці за кордоном вийдуть на масові акції по всьому світу

Активісти будуть вимагати надання Україні зброї, зокрема засобів ППО та визнати Росію державою-спонсором тероризму.

акція (1454) захист (157) Україна (5889) День захисників і захисниць України (157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і тільки так- всі разом ми сила....
показати весь коментар
13.10.2022 09:47 Відповісти
Ликeрія Шeвчeнко
@likiria_e
·
12 жовт.
Прочитала, що наші у Німеччині, при оформленні документів, рідною мовою вказують російську. А німці потім думають: " А, може, вони й справді хочуть до росії, а українська влада їх не пускає. І навіщо їм допомагати?"
Мене аж розтеліпало.
Цей народ хоч щось виправить?
показати весь коментар
13.10.2022 09:48 Відповісти
Я думаю що ні, українці яки живуть біженцями у Німеччині, відходять від шоку війни и починають кочати свої права у Німеччині. Їм всі шось винні, але вони ні чим не винні.
показати весь коментар
13.10.2022 10:25 Відповісти
Декілька днів тому слухав по британському радіо LBC програму присвячену укр біженцям. Подзвонила на ефір якась пані, що прихистила у себе жінку з 12 річною дитиною. Каже, що спочатку наче було все ок, незважаючи на те що 11 річна дочка господині не знайшла спільної мови зі своєю ровесницею, однак згодом життя з нашими стало все важче і важче для британок. Хоч пані дуже делікатно висловлювалася, однак в її тоні було відчутно сильне розчарування нашими біженцями...
Я нікого тут не засуджую, однак деякі наші ахєрєвші кобили так і не можуть зрозуміти головного - поки вони сидять на чужому утриманні - вони там ніхто, тому мають вести себе вести максимально лояльно до тих хто їх прихистив.
показати весь коментар
13.10.2022 10:37 Відповісти
Тю, так німці мають відправляти те гускоязичне насєлєніє в кенінгсберг.
показати весь коментар
13.10.2022 10:25 Відповісти
 
 