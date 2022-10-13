Ми захищаємо не лише свою країну, а й весь світ: українці у понад 15 містах світу вийдуть на масові акції до Дня захисників та захисниць. ВIДЕО

14-16 жовтня у багатьох містах світу проходитимуть акції "The circle of defense".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українці за кордоном вийдуть на масові акції до Дня захисника та захисниці, 14-16 жовтня. Акції проходитимуть біля видатних памʼяток архітектури, утворюючи "коло захисту", щоб показати що ми захищаємо не лише свою країну, а, буквально, весь світ від війни і варварів - "The circle of defense".

Участь в акції вже підтвердили такі міста: Чикаґо, Атланта, Нью-Йорк, Остін, Сан-Антоніо, Бостон, Орландо, Денвер, Моргантаун, Філадельфія,Сотл-Лейк-Сіті, Бойсе, Торонто; Прага, Варшава, Берлін, Осло.

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Активісти будуть вимагати надання Україні зброї, зокрема засобів ППО та визнати Росію державою-спонсором тероризму.