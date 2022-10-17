Окупанти застосовують запалювальні боєприпаси. ВIДЕО

Російські окупанти продовжують застосування запалювальних боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці в соцмережі офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан та опублікував відеозапис.

"Рашисти продовжують використовувати так звані "люстри", - зазначає він у коментарі до відео.

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