Окупанти застосовують запалювальні боєприпаси. ВIДЕО
Російські окупанти продовжують застосування запалювальних боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці в соцмережі офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан та опублікував відеозапис.
"Рашисти продовжують використовувати так звані "люстри", - зазначає він у коментарі до відео.
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