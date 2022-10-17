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Патрульна поліція збила іранський дрон з автоматів і врятувала будинки від ураження. ВIДЕО

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відеозапис, на якому столичні поліцейські з автоматів намагаються збити один з дронів-камікадзе, що упав сьогодні на Київ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі групу з п'яти поліцейських, які стріляють угору з автоматів

"Шахід зазнав отріцатєльного всплитія. Дякую за службу! І тільки вперед!", - написав у коментарі Білошицький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибух дрона-камікадзе у Києві. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19466) патрульна поліція (1442) Білошицький Олексій (116) дрони (4699)


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Топ коментарі
+39
Сбили, молодцы. Дрон упал в овраг.
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17.10.2022 14:36
+37
Вони і збили той дрон, бо летів він далебі далі. Але зазнав отріцатєльного прізємлєнія у незапланованому місці.
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17.10.2022 14:34
+29
Збивайте, збивайте з усього...хоч як, то все чиїсь життя
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17.10.2022 14:37
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17.10.2022 16:07 Відповісти
а потом они приедут все в Кабмин и попросят льготы. ))
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17.10.2022 17:06 Відповісти
право на зброю в цивільних містах тільки у мосорів, таксисти можуть спитати куде йде ПДВ 20% та акциз з бензину та газу, та чому повернули то же 20% та митні на розмитгнення коли Штати та ЄС повністю фінансують Україну? Чи Зєля ненаїсться?
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17.10.2022 19:16 Відповісти
Йоу... та це ж лютий пестець....
Навіть поліціянти не мають "стінгерів" яких Україні надали понад 5 тисяч штук, не кажучі вже про "ігли", шо вже тоді казати про тероборонівців....
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17.10.2022 16:24 Відповісти
Де поліціянти і де тероборонівці, ну ти й приліпив одне до іншог
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17.10.2022 16:53 Відповісти
у мєнтів інша задача, не завжди відноситься до безпеки громадян. я думаю бізнес як тіж таксисти не виживуть коли до них разом з калашом прийде мєнт зі стінгером
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17.10.2022 19:17 Відповісти
і ці люди забороняють нам колупатися в носі?

самі стріляють а людям зась?

карабіни треба роздати УСІМ жителям міст, які готові стати дружинниками та у складі мобільної групи ставати як на відео і херачити весь бк в небо.

є вже стаття від волонтерів, де розписано як саме таким дронам краще протидіяти.

оптимально це робити на 50-км відрізку дороги (на одну мобільну групу) перед містами в відповідним упередженням фігури що летить.

моя власна оцінка - влада чекає поки ті іранські дрони не роз'******* нам щось дуже серйозне і тільки тоді почне чухатися.
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17.10.2022 17:24 Відповісти
заборонено, бо тоді українець прийде ще до Ради чи до Зєлі та спитає навіщо той повернув ПДВ20% та взагалі куди йдуть ПДВ 20% з розмитненя, бензину чи іншого товару, якщо Штати з ЄС повністю спонсорують Україну, включно усю ту корупційно-бюрократичну братію побудовану за 30 рокі?
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17.10.2022 19:20 Відповісти
ніхто нікуди не піде.

встати з дивану та йти на майдан дуже важко і у пересічного українця мільйон причин цього не робити.

тим більше купити бойовий калаш можна було вже давно, ніхто з ними нікуди не ходив.
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17.10.2022 19:57 Відповісти
Сам гєращенка стриляв у дрон
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17.10.2022 17:46 Відповісти
Це мабуть той дрон корічнєвого кольору?
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17.10.2022 19:52 Відповісти
ай да молодці!
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17.10.2022 19:49 Відповісти
Дякуємо, хлопці.
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17.10.2022 20:02 Відповісти
это вообще не должно долетать до города.....
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17.10.2022 23:01 Відповісти
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