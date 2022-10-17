Патрульна поліція збила іранський дрон з автоматів і врятувала будинки від ураження. ВIДЕО

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відеозапис, на якому столичні поліцейські з автоматів намагаються збити один з дронів-камікадзе, що упав сьогодні на Київ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі групу з п'яти поліцейських, які стріляють угору з автоматів.

"Шахід зазнав отріцатєльного всплитія. Дякую за службу! І тільки вперед!", - написав у коментарі Білошицький.

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