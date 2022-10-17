Патрульна поліція збила іранський дрон з автоматів і врятувала будинки від ураження. ВIДЕО
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відеозапис, на якому столичні поліцейські з автоматів намагаються збити один з дронів-камікадзе, що упав сьогодні на Київ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі групу з п'яти поліцейських, які стріляють угору з автоматів.
"Шахід зазнав отріцатєльного всплитія. Дякую за службу! І тільки вперед!", - написав у коментарі Білошицький.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибух дрона-камікадзе у Києві. ВIДЕО
Топ коментарі
+39 Oleksiy Burkovskyy #461046
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+37 YU ST
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Навіть поліціянти не мають "стінгерів" яких Україні надали понад 5 тисяч штук, не кажучі вже про "ігли", шо вже тоді казати про тероборонівців....
самі стріляють а людям зась?
карабіни треба роздати УСІМ жителям міст, які готові стати дружинниками та у складі мобільної групи ставати як на відео і херачити весь бк в небо.
є вже стаття від волонтерів, де розписано як саме таким дронам краще протидіяти.
оптимально це робити на 50-км відрізку дороги (на одну мобільну групу) перед містами в відповідним упередженням фігури що летить.
моя власна оцінка - влада чекає поки ті іранські дрони не роз'******* нам щось дуже серйозне і тільки тоді почне чухатися.
встати з дивану та йти на майдан дуже важко і у пересічного українця мільйон причин цього не робити.
тим більше купити бойовий калаш можна було вже давно, ніхто з ними нікуди не ходив.