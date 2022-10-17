Вибух дрона-камікадзе у Києві. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис , на якому зафіксований вибух ворожого дрона-камікадзе в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробив один із мешканців столиці на мобільний телефон.

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Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомогою іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.

Наразі відомо, що троє людей загинули внаслідок удару дрона по житловому будинку, 19 були врятовані, четверо постраждалих.