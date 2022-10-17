Вибух дрона-камікадзе у Києві. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис , на якому зафіксований вибух ворожого дрона-камікадзе в Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробив один із мешканців столиці на мобільний телефон.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 28 дронів зранку летіли в бік Києва, більшість збито, пролунало 5 вибухів, - Кличко. ФОТОрепортаж
Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.
Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомогою іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.
Наразі відомо, що троє людей загинули внаслідок удару дрона по житловому будинку, 19 були врятовані, четверо постраждалих.
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Только полный идиот или Арестович думает что РФии нечем бить. Уже ж показали после моста, что могут и будут.
Откровенно и неприкрыто бить по РФии можно лишь тогда когда собственное небо будет гарантированно закрыто от вражеских ракет.
Да, тебе хорошо из-за границы бить по Кремлю, а вот людям в Николаеве, Запорожье, Харькове, Очакове не очень сладко, а ты предлагаешь превратить один из этих городов в мариупольские руины ради куска кремлевской стены ? Ты вообще не в адеквате что ли, тётя ?
И я тут ни при чем. Есть вполне себе официальная статистика обстрелов от официальных источников, она открыта. Заглянул - сделал выводы.
Дело не в том, ЧЕМ бьют, дело в том, КУДА бьют.
Неужели ты на полном серьезе думаешь, что если кацапская ракета попала например в казарму, или жилой дом, или базу отдыха, или в резервуар с подсолнечным маслом, то она не может попасть например в городскую подстанцию ? Я надеюсь что нет.
Тот факт, что ты сидишь сейчас и пишешь эти комментарии (равно как и я) - означает как минимум что у нас сейчас есть свет, и есть связь.
А по поводу "не изменится" - давай-ка ты мой друг, приедешь ко мне в Николаев, пару дней поживешь в относительной тишине (2-3 ракеты С-300 в сутки), а потом пару дней в веселухе (8-10 ракет за ночь), и скажешь изменилось, или не изменилось. Заодно заценишь мелкие неудобства в виде отсутствия воды некоторыми днями, раздолбанные дороги, и 50% вероятность не вернуться домой с работы.
И тогда поговорим за "не изменится".
Сразу видно что во-первых живешь у черта на куличках, куда ничего не прилетает, и войну видишь на картинках; а во-вторых что ни разу не годный к воинской службе, и поэтому смелый.
На сим дискуссия закрыта.
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Реєстрація: 29.06.2022
По кремлю всегда успеем ударить, и по другим объектам тоже, но нужно еще выжидать, лучше силы пока сконцентрировать там где они нужнее, на фронте, пусть пока кремль расходуют свои ракеты, потом же, даже учитывая что Иран будет поставлять ракеты и производства ракет на россии всего то 60-120шт в год. даже если наладят до 300 в год, это всего то по 25 в мес. из них может 20-80% собьют на подлете, если ПВО нам обеспечат в нормальных количествах.
Первый так уж и быть я проспонсирую.
А то нам снова готовят те же грабли.
Все эти 73% и прочая - не более чем ширма для прикрытия рокировок. На самом деле один олигарх взял верх над другим олигархом, а какой куклой этот олигарх дергает - уже дело десятое.
ордынской!