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Новини Відео Війна
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Вибух дрона-камікадзе у Києві. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис , на якому зафіксований вибух ворожого дрона-камікадзе в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробив один із мешканців столиці на мобільний телефон. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 28 дронів зранку летіли в бік Києва, більшість збито, пролунало 5 вибухів, - Кличко. ФОТОрепортаж

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомогою іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.

Наразі відомо, що троє людей загинули внаслідок удару дрона по житловому будинку, 19 були врятовані, четверо постраждалих.

Автор: 

Київ (19466) обстріл (28472) дрони (4699) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+14
Пора бить по кремлю
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17.10.2022 13:32
+11
ТЕЦ ЗА ТЕЦ ( журналист Рома ЦИМБАЛЮК)
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17.10.2022 13:46
+10
ты хочешь сказать что они бьют сдержанно. он и щас бьют всем что есть, так что ничего не изменится
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17.10.2022 13:37
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Пора бить по кремлю
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17.10.2022 13:32 Відповісти
Ухх. И шо ?

Только полный идиот или Арестович думает что РФии нечем бить. Уже ж показали после моста, что могут и будут.

Откровенно и неприкрыто бить по РФии можно лишь тогда когда собственное небо будет гарантированно закрыто от вражеских ракет.

Да, тебе хорошо из-за границы бить по Кремлю, а вот людям в Николаеве, Запорожье, Харькове, Очакове не очень сладко, а ты предлагаешь превратить один из этих городов в мариупольские руины ради куска кремлевской стены ? Ты вообще не в адеквате что ли, тётя ?
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17.10.2022 13:35 Відповісти
ты хочешь сказать что они бьют сдержанно. он и щас бьют всем что есть, так что ничего не изменится
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17.10.2022 13:37 Відповісти
А вот недооценивать врага не стоит.

И я тут ни при чем. Есть вполне себе официальная статистика обстрелов от официальных источников, она открыта. Заглянул - сделал выводы.

Дело не в том, ЧЕМ бьют, дело в том, КУДА бьют.

Неужели ты на полном серьезе думаешь, что если кацапская ракета попала например в казарму, или жилой дом, или базу отдыха, или в резервуар с подсолнечным маслом, то она не может попасть например в городскую подстанцию ? Я надеюсь что нет.

Тот факт, что ты сидишь сейчас и пишешь эти комментарии (равно как и я) - означает как минимум что у нас сейчас есть свет, и есть связь.

А по поводу "не изменится" - давай-ка ты мой друг, приедешь ко мне в Николаев, пару дней поживешь в относительной тишине (2-3 ракеты С-300 в сутки), а потом пару дней в веселухе (8-10 ракет за ночь), и скажешь изменилось, или не изменилось. Заодно заценишь мелкие неудобства в виде отсутствия воды некоторыми днями, раздолбанные дороги, и 50% вероятность не вернуться домой с работы.

И тогда поговорим за "не изменится".
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17.10.2022 14:57 Відповісти
сразу сдавайся, поживешь в тишине, если пройдешь фильтрацию (хотя ты может и пройдешь)
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17.10.2022 15:30 Відповісти
Что, нечем парировать ? Понимаю.

Сразу видно что во-первых живешь у черта на куличках, куда ничего не прилетает, и войну видишь на картинках; а во-вторых что ни разу не годный к воинской службе, и поэтому смелый.

На сим дискуссия закрыта.
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17.10.2022 15:40 Відповісти
как влияет годность к службе на шансы попасть под дрон, ты же тоже небось не на службе
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17.10.2022 15:54 Відповісти
Кацапы - что ******* грибы - выдерешь один - второй появляется)) И все как один - виталии-гениталии))) ****** в спам, кацапчег, отдохни.
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18.10.2022 01:55 Відповісти
Неуважаемый кремлебот, вы явно пишете из кацапстана, тк если бы вы были из одного из перечисленных вами городов, то точно знали бы, что бъют они по подстанциям. А количество прилетающих С-300 зависит не от "доброй воли" кацапстана, а от разоты ЗСУ. Так что иди за российским кораблем!
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17.10.2022 17:13 Відповісти
А тебя , КАЦАП, не спрашивают . И нечего здесь угрожать , защищая свой кремль



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Реєстрація: 29.06.2022
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17.10.2022 13:44 Відповісти
Че сказать-то хотела ?
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17.10.2022 14:50 Відповісти
обосраний ватнік петров хуже раша-фашиста.
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17.10.2022 14:05 Відповісти
Дядя Виталик, ты дурак?
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11.02.2023 21:40 Відповісти
і мінську.
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17.10.2022 14:00 Відповісти
Куда спешить если война на долгие годы.
По кремлю всегда успеем ударить, и по другим объектам тоже, но нужно еще выжидать, лучше силы пока сконцентрировать там где они нужнее, на фронте, пусть пока кремль расходуют свои ракеты, потом же, даже учитывая что Иран будет поставлять ракеты и производства ракет на россии всего то 60-120шт в год. даже если наладят до 300 в год, это всего то по 25 в мес. из них может 20-80% собьют на подлете, если ПВО нам обеспечат в нормальных количествах.
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17.10.2022 14:41 Відповісти
Кого во власти надо посадить на бутылку, чтобы у нас тоже стали выпускаться такие вещи ?
Первый так уж и быть я проспонсирую.
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17.10.2022 13:32 Відповісти
начните сначала - кого не надо сажать во власть.
А то нам снова готовят те же грабли.
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17.10.2022 13:44 Відповісти
Он провокатор
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17.10.2022 13:45 Відповісти
Вы так говорите, будто во власть кто-то кого-то сажает

Все эти 73% и прочая - не более чем ширма для прикрытия рокировок. На самом деле один олигарх взял верх над другим олигархом, а какой куклой этот олигарх дергает - уже дело десятое.
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17.10.2022 14:49 Відповісти
у нас це роблять виборці. А у вас?
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17.10.2022 16:00 Відповісти
займись своїми проблемами. У тебе тайга з одного боку горить, з другого її китайці рубають, а тебе взагалі скоро чмобілізують, якщо не втечеш.
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17.10.2022 16:28 Відповісти
потрібно щоб теж сама відчула Москва
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17.10.2022 13:44 Відповісти
ТЕЦ ЗА ТЕЦ ( журналист Рома ЦИМБАЛЮК)
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17.10.2022 13:46 Відповісти
Утром над головой гадюка пролетел, метров с 50
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17.10.2022 13:53 Відповісти
Зенитными орудиями, пулеметами дроны низколетящие + шумные можно сбивать!
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17.10.2022 14:00 Відповісти
знайомий прохід поміж будинків... розумію де вибух.
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17.10.2022 14:06 Відповісти
Викладайте побільше матеріалу для кацапських пропагандонів. Увечері вся русня буде кип'ятком сцяться від радощів.
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17.10.2022 14:34 Відповісти
иранские твари, чтоб вы все передохли, вместе с вашими союзниками, кремлядью кацапо-

ордынской!
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17.10.2022 17:49 Відповісти
 
 