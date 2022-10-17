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Чмобіки армії РФ показали екіпіровку: "Бронежилеты страйкбольные - защищают от пневматики. Каски китайского образца - происхождения непонятного". ВIДЕО

Чмобіки із російської Твері отримали страйкбольні бронежилети та захисні шоломи китайського зразка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один із мобілізованих у відео, яке опубліковане у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чмобіки-казахи з армії РФ б’ють чмобіка-росіянина: "Еще раз свой рот откроешь против казахов...". ВIДЕО

Автор: 

росія (65162) мобілізація (3054)


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Топ коментарі
+48
Дєди взагалі воювали без броніків і з 1 вінтовкою на 3-х. Ви ж хотіли повторить .
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17.10.2022 15:06
+37
їдьте, кому повезе, навчиться в полоні казати В Україні
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17.10.2022 15:05
+27
Да вас петухов все равно уничтожать надо.

Вы не протестуете против убийства мирного населения соседней страны. Вы плачете что вас недостаточно для этого экипировали.

Все здесь и поляжете.
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17.10.2022 15:06
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їдьте, кому повезе, навчиться в полоні казати В Україні
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17.10.2022 15:05 Відповісти
чмобики, которых в ближайшее время отправят в Херсонскую область, обеспечили бронежилетами с дырками и повреждениями.

Родственники мобилизованных пожаловались также, что повреждения на бронежилетах пытались исправить изолентой. Кроме этого, военным выдали шлемы выпуска 1948 года.

https://pdmnews.ru/28612/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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17.10.2022 15:27 Відповісти
фотки було ізоляційною стрічкою дірки "залатані" якто непатріотичний колір для них))
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17.10.2022 15:32 Відповісти
да, ізолента синя.
ну, дай Бог не доїдуть до фронту - подумають що укропи та й пристрелять 😂
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17.10.2022 15:59 Відповісти
вам уродам і цього забагато-портер путлера на пузо і голяком в атаку
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17.10.2022 15:05 Відповісти
Аминь.
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17.10.2022 15:06 Відповісти
Дєди взагалі воювали без броніків і з 1 вінтовкою на 3-х. Ви ж хотіли повторить .
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17.10.2022 15:06 Відповісти
Да вас петухов все равно уничтожать надо.

Вы не протестуете против убийства мирного населения соседней страны. Вы плачете что вас недостаточно для этого экипировали.

Все здесь и поляжете.
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17.10.2022 15:06 Відповісти
Навіщо гарматному м'ясу екіпірування?
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17.10.2022 15:07 Відповісти
тупые свиньи, едущие на убой...
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17.10.2022 15:07 Відповісти
ще й ржуть
дорослі мужики, яких тупо женуть на убой невідомо за що
ці одноклєточні не варті на існування!
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17.10.2022 15:10 Відповісти
біосміття..тільки людський генофонд портять
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17.10.2022 15:34 Відповісти
чмобик 2022
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17.10.2022 15:13 Відповісти
чмобік-2023
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17.10.2022 15:21 Відповісти
Перед тим , як здохнуть воно повинно встигнуть вичавить із себе "Слава УКРАЇНІ !!!"
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17.10.2022 15:27 Відповісти
Тю... Якось по цимбалам що перед смертю воно з себе вичавить. Говне щоб здохло.
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17.10.2022 16:47 Відповісти
ibubenagain



Хорошие беларусы устроили аншлаг и овацию стоя на концерте поющей ****** русского мира Олега Газманова в Гомеле 9.10.2022.
Просто чтобы не было иллюзий

https://twitter.com/i/status/1581921359244185600
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17.10.2022 15:07 Відповісти
там 90% пенсів! і судячи з заповнення трибун то була халява
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17.10.2022 16:01 Відповісти
... а команди "встати" не було...
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17.10.2022 16:51 Відповісти
Там почти все - старые ватники. Стандартный сортимент шабашей 9 мая.
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17.10.2022 17:39 Відповісти
Та буде вам страйкбол, руки, ноги, макитра та яйця по різних мусорних пакетиках ...
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17.10.2022 15:07 Відповісти
всьо плохо, але питання "нахрєна я їду здихати в Україну" не стоїть....
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17.10.2022 15:08 Відповісти
чи то під наркотою, чи то зомбовані, або і те й інше..
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17.10.2022 15:38 Відповісти
та ні, звичайне кацапське "ухарство" -
типу мужики круті

ну нічого, наші їм крутізну обломають
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17.10.2022 16:02 Відповісти
Дійсно, розуміють же що їдуть на забій.
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17.10.2022 16:17 Відповісти
Так вам и надо, суки кацапские! А китайцы молодцы , в своем стиле
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17.10.2022 15:10 Відповісти
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17.10.2022 15:10 Відповісти
Какая тебе разница, в какой жилетке и тюбетейке тебя положат в чёрный пакетик?
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17.10.2022 15:10 Відповісти
За планом путіна вони просто мають сдохнути, так що їм не потрібно ніяке екіпіровання
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17.10.2022 15:10 Відповісти
Зачем на ходячие трупы тратить деньги?
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17.10.2022 15:11 Відповісти
Не, а шо, мне нравиться. Для могилизации самое оно.
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17.10.2022 15:11 Відповісти
А мне нет.
Даже если ты будешь с пистолетом, а на тебя будут переть 10 с топором, одного-двоих-троих ты завалишь, а шестой тебя все равно заденет так или иначе.

Мне ближе к сердцу - просто ********* этот автобус перепрошитым шахидом
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17.10.2022 15:14 Відповісти
С вами на этот счёт не поспорить. Но всё таки такой прикид на 10 лучше чем нормальные броняжка и шлем.
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17.10.2022 15:17 Відповісти
Съёмки в катафалке. Ещё один "груз200" чем-то там хотел в конце поинтересоваться. Где его похоронят?
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17.10.2022 15:24 Відповісти
Всі почули про китайські каски? А шахіди, вироблені у Таджикістані на китайскому заводі, всі чули?

Передавайте привіт Єрмаку та Арахамії, який дуже хочуть Україну під Китай за бабло положити.
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17.10.2022 15:25 Відповісти
А хльобало - тільки мені здалося, що у кацапа хряцало ...такое типическое - типическое
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17.10.2022 15:25 Відповісти
мені Крамарова нагадав, це актор який у совку дурнів грав
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17.10.2022 15:40 Відповісти
Каже "...помилуйте, я ж посольского приказу, не вели казнить, ....видеть желают(царя), радуются
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17.10.2022 15:56 Відповісти
Так вы сами неизвестного происхождения и неизвестно из чего сделаны. Буратины недоструганные
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17.10.2022 15:28 Відповісти
Хаймарсам пох..ю какие у них броники
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17.10.2022 15:37 Відповісти
Думают им помогут нормальные броники. Когда арта х..чить начнет. Хоть бы не позорились, пейнтбольщики х..вы.
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17.10.2022 15:40 Відповісти
Одним словом: дали китайскую каску и ты уже - хунвейбин !
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17.10.2022 15:43 Відповісти
Кацапы, хватит распространять всякие фейки - вы нас не обведёте вокруг пальца!
У вас самая сильная армия, самая современная снаряга, самое лучшее оружие и техника....
Ну, а то, что это всё в телевизоре, то это ваш выбор !
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17.10.2022 15:41 Відповісти
НА українській землі вас і похоронять в цих же желетках
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17.10.2022 16:02 Відповісти
Дебилы, кто ж вам настоящие броники даст? Их украли еще на стадии закупки. Не догадываетесь, вас не на убой везут? Тупорылое стадо))))
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17.10.2022 16:02 Відповісти
Ти чимось не вдоволений,кацап смердючий? Краще подякуй ЗСУ,що поки ще живий. Поки що...
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17.10.2022 16:03 Відповісти
Че там у хахлов? Скоро на екранах ютуба
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17.10.2022 16:11 Відповісти
Я очень сожалею ребята, но с другой стороны - смерть будет быстрой. Так что радоваться нужно.
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17.10.2022 16:43 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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17.10.2022 16:46 Відповісти
До китайського шлЮму цитатник Мао потрібен. Інакше не спрацює. От довбні без цитатника ну ніяк.
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17.10.2022 16:58 Відповісти
перевірки російських бронежилетів чи витримають кулю треба проводити з живими кацапами.
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17.10.2022 17:12 Відповісти
Что-то сильно раскудахтался рашмобик.Надо ему радоваться,что хоть эту мишуру для защиты дали..А то недалек тот час,что и форме №2(кто служил тот знает)по хотению великого и любимого пу безропотно под огонь ВСУ попретесь..
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17.10.2022 17:24 Відповісти
за планом пуйла ви маєте налякати українців і Європу, що буде багато війська. Але ми вже знаємо, що то не військо, а сброд гвалтівників і крадіїв, яким видали форму, маючу сходство з військовою. Давно вже немає другої армії світу, які десятиліттями клепали по тєліку пропагандони. Сдохла вона разом з расєєю. Думали, що коли будуть лізти, то ми і Європа злякаються і підуть на посмтупки, але дудки, на поступки піде Засрашка.
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17.10.2022 18:46 Відповісти
Щось краще здобудуть у бою. Після своїх полеглих земляків. Якщо повезе.
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17.10.2022 19:01 Відповісти
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17.10.2022 19:11 Відповісти


сраные вОнюшки. сраная кацапо-орда.



щоб ви всi повиздихали на українськiй землi.

навiщо вам, сволото, гарна екіпіровка? подохнете i в такiй.)
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17.10.2022 21:29 Відповісти
 
 