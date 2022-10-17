Чмобіки армії РФ показали екіпіровку: "Бронежилеты страйкбольные - защищают от пневматики. Каски китайского образца - происхождения непонятного". ВIДЕО

Чмобіки із російської Твері отримали страйкбольні бронежилети та захисні шоломи китайського зразка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один із мобілізованих у відео, яке опубліковане у соцмережах.

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