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Чмобіки армії РФ показали екіпіровку: "Бронежилеты страйкбольные - защищают от пневматики. Каски китайского образца - происхождения непонятного". ВIДЕО
Чмобіки із російської Твері отримали страйкбольні бронежилети та захисні шоломи китайського зразка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один із мобілізованих у відео, яке опубліковане у соцмережах.
Топ коментарі
+48 A San
показати весь коментар17.10.2022 15:06
+37 Alexey Prus #505938
показати весь коментар17.10.2022 15:05
+27 Vitaliy Petrov #525057
показати весь коментар17.10.2022 15:06
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Родственники мобилизованных пожаловались также, что повреждения на бронежилетах пытались исправить изолентой. Кроме этого, военным выдали шлемы выпуска 1948 года.
https://pdmnews.ru/28612/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
ну, дай Бог не доїдуть до фронту - подумають що укропи та й пристрелять 😂
Вы не протестуете против убийства мирного населения соседней страны. Вы плачете что вас недостаточно для этого экипировали.
Все здесь и поляжете.
дорослі мужики, яких тупо женуть на убой невідомо за що
ці одноклєточні не варті на існування!
Хорошие беларусы устроили аншлаг и овацию стоя на концерте поющей ****** русского мира Олега Газманова в Гомеле 9.10.2022.
Просто чтобы не было иллюзий
https://twitter.com/i/status/1581921359244185600
типу мужики круті
ну нічого, наші їм крутізну обломають
Даже если ты будешь с пистолетом, а на тебя будут переть 10 с топором, одного-двоих-троих ты завалишь, а шестой тебя все равно заденет так или иначе.
Мне ближе к сердцу - просто ********* этот автобус перепрошитым шахидом
Передавайте привіт Єрмаку та Арахамії, який дуже хочуть Україну під Китай за бабло положити.
У вас самая сильная армия, самая современная снаряга, самое лучшее оружие и техника....
Ну, а то, что это всё в телевизоре, то это ваш выбор !
сраные вОнюшки. сраная кацапо-орда.
щоб ви всi повиздихали на українськiй землi.
навiщо вам, сволото, гарна екіпіровка? подохнете i в такiй.)